Giá vàng thế giới lao dốc

Đà tăng của giá vàng thế giới đang bị kìm hãm bởi nhiều yếu tố trên thị trường. Hiện, giá kim loại quý đang lùi dần về vùng 4.100 USD và mất hơn 3% giá trị trong tuần giao dịch qua

Giá vàng thế giới đang giảm "không phanh" xuống 4.138 USD/ounce. Ảnh: Reuters.

Trong phiên giao dịch đang diễn ra trên thị trường thế giới, đồng USD mạnh lên và lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ neo ở mức cao đã gây sức ép lớn lên giá vàng thế giới giao ngay.

Điều này lập tức phản ánh vào giá khi kim quý giao ngay đột ngột tăng hơn 60 USD lên 4.225 USD /ounce đầu phiên rồi lại giảm "không phanh" xuống 4.138 USD /ounce hiện tại, tức mất hơn 2% giá trị chỉ trong vài giờ. Tính riêng tuần này, giá vàng giao ngay đã giảm khoảng 3,3%.

Thị trường phái sinh cũng chịu ảnh hưởng của đà lao dốc kim loại quý. Hiện, hợp đồng vàng tương lai giao tháng 12 trên sàn COMEX đã giảm 38,6 USD xuống quanh 4.163 USD /ounce.

Với các kim loại khác, giá bạc giao ngay giảm 1,1% xuống 60,17 USD /ounce; giá bạch kim giảm 1,9% xuống 1.692 USD /ounce và palladium giảm 0,4% xuống 1.166,25 USD /ounce. Cả 3 kim loại này đều đang hướng tới một tuần giảm giá.

Các chuyên gia nhận định đồng USD giảm nhẹ nhưng vẫn hướng tới một tuần tăng giá, trong khi lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm và 30 năm đã lên mức cao nhất kể từ năm 2002 trong phiên giao dịch ngày 1/10 (giờ Mỹ).

Ngoài các yếu tố như đồng USD và lợi suất trái phiếu, việc giá vàng giảm sát vùng 4.100 USD liên quan đến số liệu mới công bố cho thấy tăng trưởng việc làm tại Mỹ thấp hơn dự kiến trong tháng 9.

Theo báo cáo việc làm được Bộ Lao động Mỹ công bố ngày 2/10 (giờ Mỹ), nước này đã tạo thêm 29.000 việc làm phi nông nghiệp trong tháng 9, sau khi số liệu tháng 8 được điều chỉnh giảm còn 133.000 việc làm. Trước đó, các nhà kinh tế được Reuters khảo sát dự báo Mỹ sẽ tạo thêm 90.000 việc làm trong tháng 9, trong khi số liệu ban đầu của tháng 8 là 162.000 việc làm.

Ông Han Tan, Trưởng bộ phận phân tích thị trường tại Bybit, cho biết những nhà đầu tư vàng vẫn chưa quá lạc quan ở thời điểm hiện tại, bởi họ biết Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) vẫn giữ quan điểm thiên về thắt chặt chính sách.

Ông nói thêm trong những tháng tới, diễn biến của vàng sẽ phụ thuộc phần lớn vào mức độ mà Fed sẵn sàng đối mặt với tình trạng suy yếu của thị trường lao động, trong khi vẫn phải tập trung vào nhiệm vụ kiềm chế lạm phát tại Mỹ.

Giá vàng đã giảm hơn 20% kể từ khi cuộc chiến Mỹ-Israel với Iran bắt đầu vào cuối tháng 2, đồng thời phải chịu sức ép từ lạm phát do xung đột gây ra có thể khiến lãi suất được duy trì ở mức cao trong thời gian dài hơn.

Số liệu lạm phát mới nhất thấp hơn dự kiến, cùng với sự phản đối của ít nhất của 2 quan chức cấp cao Fed đối với một đợt tăng lãi suất khác trong tháng 10, càng củng cố lập trường của nhà đầu tư rằng Fed sẽ giữ nguyên lãi suất trong cuộc họp cuối tháng này.

Theo công cụ FedWatch của CME, thị trường hiện đánh giá xác suất Fed tăng lãi suất trong tháng này khoảng 22%, giảm mạnh so với khoảng 70% vào đầu tuần.

Với các diễn biến trên thị trường, ông Edward Meir, chuyên gia phân tích tại Marex, nhận định: "Các biểu đồ kỹ thuật vẫn khá u ám và vàng có thể tiếp tục giảm nếu chu kỳ lãi suất lại chuyển sang hướng tăng".