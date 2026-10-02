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Kinh doanh

Hơn 6.000 m2 đất gần chân cầu Vĩnh Tuy ở Hà Nội được chuyển làm cao ốc

  • Thứ sáu, 2/10/2026 20:30 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Khu đất hơn 6.000 m2 gần chân cầu Vĩnh Tuy được triển khai làm dự án UDIC Riverside 2, gồm nhà ở cao tầng, thương mại dịch vụ và nhà ở thấp tầng kết hợp dịch vụ.

UBND thành phố Hà Nội vừa cho phép chuyển mục đích sử dụng 6.140,6 m2 đất tại ngõ 122 phố Vĩnh Tuy, phường Vĩnh Hưng để thực hiện Dự án UDIC Riverside 2, gồm nhà ở cao tầng, thương mại dịch vụ và nhà ở thấp tầng kết hợp dịch vụ.

Khu đất được chuyển mục đích sử dụng do Tổng công ty Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị UDIC - Công ty TNHH một thành viên quản lý, sử dụng.

Diện tích 6.140,6 m2 nói trên thuộc khu A, nằm ngoài chỉ giới mở đường, trong tổng diện tích khu đất 7.243,4 m2. Sau khi chuyển mục đích sử dụng, khu đất được sử dụng để triển khai Dự án đầu tư xây dựng tổ hợp công trình hỗn hợp nhà ở cao tầng, thương mại dịch vụ và nhà ở thấp tầng kết hợp dịch vụ - UDIC Riverside 2.

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Dự án UDIC Riverside 1 đã hoạt động được gần 10 năm.

Dự án đã được UBND thành phố Hà Nội chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư vào tháng 11/2025 và được Hội đồng thành viên UDIC phê duyệt dự án đầu tư vào tháng 4/2026.

Theo quyết định của UBND thành phố, thời hạn sử dụng đất đối với chủ đầu tư là 50 năm kể từ ngày ký quyết định. Người mua nhà ở tại dự án được sử dụng đất ổn định lâu dài.

Ngoài phần diện tích được chuyển mục đích sử dụng, khu đất còn 1.102,8 m2 thuộc khu B, nằm trong chỉ giới mở đường theo quy hoạch. Phần diện tích này không được xây dựng các hạng mục công trình mà sử dụng tạm thời làm lối đi vào dự án.

Chủ đầu tư có trách nhiệm đầu tư đồng bộ hạ tầng kỹ thuật trên phần đất này cùng với quá trình triển khai dự án. Sau khi hoàn thành, toàn bộ diện tích 1.102,8 m2 sẽ được bàn giao không bồi hoàn cho UBND phường Vĩnh Hưng quản lý theo quy hoạch.

Vị trí, ranh giới khu đất thực hiện dự án được xác định theo bản vẽ mặt bằng tổng thể tỷ lệ 1/500 đã được cơ quan chức năng chấp thuận.

Tại khu vực ngõ 122 Vĩnh Tuy, UDIC đã đầu tư tổ hợp UDIC Riverside 1 cao 22 tầng, cung cấp 324 căn hộ diện tích 63-134 m2. Dự án đã đi vào hoạt động gần 10 năm.

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https://tienphong.vn/ha-noi-chuyen-doi-muc-dich-hon-6000m2-dat-gan-chan-cau-vinh-tuy-lam-cao-oc-post1881701.tpo

Trần Hoàng/ Tiền Phong

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

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