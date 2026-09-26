Dự án The Pride: Chủ đầu tư vi phạm, cả trăm căn hộ 'treo' sổ hồng suốt thập kỷ

Hơn 1.800 căn hộ tại chung cư The Pride (Hà Đông, Hà Nội) đã được cấp sổ hồng, nhưng khoảng 100 căn còn lại vẫn “mắc kẹt” suốt hơn một thập kỷ do những vi phạm liên quan đến dự án.

Tổ hợp thương mại dịch vụ và căn hộ The Pride, Khu đô thị mới An Hưng (phường Hà Đông, Hà Nội) do Công ty CP Đầu tư Hải Phát làm chủ đầu tư, hoàn thành, bàn giao và đưa vào sử dụng từ năm 2015.

Cả trăm cư dân mòn mỏi chờ sổ

Sau hơn một thập kỷ, hàng nghìn hộ dân đã ổn định cuộc sống tại đây. Theo phản ánh của cư dân, khoảng 1.800 căn hộ trong tổng số hơn 1.900 căn đã được cấp sổ hồng. Tuy nhiên, khoảng 100 căn hộ còn lại vẫn trong tình trạng chưa được cấp giấy chứng nhận.

Hơn 1.800 căn hộ tại chung cư The Pride (phường Hà Đông, Hà Nội) đã được cấp sổ hồng, nhưng khoảng 100 căn còn lại vẫn “mắc kẹt” suốt hơn một thập kỷ. Ảnh: Đình Phong.

Điều khiến một số cư dân băn khoăn là, trong khi phần lớn căn hộ cùng khu chung cư The Pride đã được cấp sổ, nhưng một bộ phận cư dân vẫn bị "treo sổ" hơn 10 năm nay, dù họ đã hoàn thành các nghĩa vụ tài chính từ nhiều năm trước.

Anh Phạm Quý Vinh, cư dân tòa CT3 The Pride, cho biết việc chậm cấp sổ kéo dài ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi người dân.

“Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết nguyên nhân của việc chưa được cấp sổ hồng xuất phát từ các thủ tục pháp lý liên quan đến quá trình thực hiện dự án giữa các chủ thể có liên quan. Cũng như việc chuyển đổi công năng sử dụng tầng 6 của toà nhà. Việc kéo dài tình trạng này ảnh hưởng trực tiếp đến quyền sở hữu, quyền định đoạt tài sản của cư dân”, anh Vinh bức xúc.

Bà Đôn Thị Nghĩa, cư dân tòa CT3 The Pride. Ảnh: Đình Phong.

Bà Đôn Thị Nghĩa, cư dân tòa CT3 The Pride cũng cho biết, cư dân chỉ thực sự hiểu rõ nguyên nhân khi trực tiếp đến Văn phòng Đăng ký đất đai (Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội) tìm hiểu.

“Sau khi đến Văn phòng Đăng ký đất đai chúng tôi mới ngã ngửa, hiện các căn hộ chưa được cấp sổ bị tạm dừng do chủ đầu tư chưa khắc phục một số tồn tại. Đây là vi phạm của chủ đầu tư sao lại bắt cư dân phải chịu? Việc không được cấp sổ rất thiệt thòi cho chúng tôi”, bà Nghĩa nói.

Chủ đầu tư chưa khắc phục vi phạm

Theo thông tin từ Văn phòng Đăng ký đất đai thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội, cơ quan chức năng đã thực hiện cấp giấy chứng nhận cho người mua nhà tại dự án. Đồng thời, cơ quan này cũng hướng dẫn, đôn đốc chủ đầu tư hoàn thiện các thủ tục liên quan đến những tồn tại, vi phạm tại dự án.

Một trong những nội dung được cơ quan chức năng đề cập là việc chuyển nhượng lô đất có hạ tầng giữa Công ty CP Đầu tư Hải Phát và Công ty CP Đầu tư đô thị An Hưng.

Theo cơ quan chức năng, tại tầng 6 khu chung cư The Pride chuyển công năng từ diện tích dịch vụ, nhà ở, văn phòng cho thuê sang căn hộ để ở. Ảnh: Đình Phong.

Bên cạnh đó là việc chuyển công năng tầng 6 từ diện tích dịch vụ, nhà ở, văn phòng cho thuê sang căn hộ để ở; cùng một số nội dung liên quan đến việc nghiệm thu công trình đủ điều kiện đưa vào sử dụng.

Theo Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội, để bảo đảm quyền lợi của người mua nhà và thực hiện trách nhiệm của chủ đầu tư, cơ quan này đã ban hành nhiều văn bản hướng dẫn chủ đầu tư hoàn thiện, bổ sung hồ sơ pháp lý; cung cấp kết quả thực hiện, xử lý các tồn tại, vi phạm tại dự án để làm cơ sở xem xét cấp giấy chứng nhận cho người mua nhà.

Tuy nhiên, đến nay, theo cơ quan đăng ký đất đai, chủ đầu tư chưa cung cấp đầy đủ các giấy tờ và chưa báo cáo đầy đủ kết quả thực hiện, xử lý các tồn tại, vi phạm tại dự án theo yêu cầu.

Đây là một trong những vướng mắc khiến việc cấp giấy chứng nhận cho các căn hộ còn lại chưa thể hoàn tất.

Vấn đề của The Pride diễn ra trong bối cảnh Hà Nội đang yêu cầu rà soát toàn diện tình trạng chậm cấp sổ hồng tại các dự án chung cư.

Đối với các dự án còn vướng mắc, cơ quan chức năng phải tập trung giải quyết, xây dựng phương án cụ thể cho từng trường hợp, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của các bên liên quan, trước hết là quyền lợi của người dân. Kết quả thực hiện được yêu cầu báo cáo trong tháng 9/2026.

“Việc Hà Nội tổng rà soát lần này sẽ giúp xác định rõ trách nhiệm của từng bên, thời hạn xử lý và lộ trình cấp sổ cụ thể. Chúng tôi mong muốn cơ quan chức năng vào cuộc quyết liệt để cấp sổ hồng, đảm bảo quyền lợi cho người dân”, anh Khuất Mạnh Hùng, cư dân The Pride nói.