Công ty đại gia Khoa 'khàn' đã nhận 429 ha đất làm khu đô thị ở Hà Nội

Sau 2 đợt giao đất, Tập đoàn Tương Lai Sông Hồng đã được Hà Nội giao hơn 429 ha đất để làm khu đô thị đa mục tiêu tại xã Thư Lâm và Đông Anh.

Phối cảnh khu đô thị đa mục tiêu tại xã Thư Lâm và xã Đông Anh, quy mô 736 ha. Ảnh: CĐT.

Theo UBND TP Hà Nội, thành phố vừa có Quyết định số 5238 về việc giao hơn 273 ha đất (đợt 2) tại xã Thư Lâm và xã Đông Anh cho CTCP Tập đoàn Tương Lai Sông Hồng thực hiện dự án khu đô thị đa mục tiêu.

Trong tổng diện tích được giao đợt này có khoảng 165 ha dành cho hạ tầng kỹ thuật, giao thông, cây xanh, sân chơi, khu tập luyện thể dục thể thao và các công trình văn hóa phục vụ mục đích công cộng.

Khoảng 38 ha được sử dụng để xây dựng nhà ở thương mại cao tầng và thấp tầng. Nhà ở tái định cư chiếm khoảng 34 ha, gồm 8 ha nhà ở cao tầng và 26 ha nhà ở thấp tầng.

Ngoài ra, dự án dành khoảng 21 ha cho các công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội có mục đích kinh doanh; 12 ha xây dựng công trình thương mại, dịch vụ và 2,5 ha xây dựng nhà ở xã hội.

UBND TP Hà Nội yêu cầu chủ đầu tư liên hệ các cơ quan chức năng để thực hiện thủ tục và nghĩa vụ của người sử dụng đất theo quy định.

Các sở, ngành liên quan có trách nhiệm kiểm tra, hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện các nghĩa vụ về đất đai. Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội thực hiện chỉnh lý hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai theo quy định.

Trước đó, cuối tháng 7, UBND TP Hà Nội đã quyết định giao hơn 156 ha đất (đợt 1) tại xã Thư Lâm cho chủ đầu tư để thực hiện dự án.

Như vậy, qua hai đợt, doanh nghiệp này đã được Hà Nội giao tổng cộng hơn 429 ha đất để thực hiện dự án.

Vị trí khu đô thị đa mục tiêu tại xã Thư Lâm và xã Đông Anh, quy mô 736 ha. Ảnh: CĐT.

Dự án khu đô thị đa mục tiêu tại xã Thư Lâm và xã Đông Anh được khởi công đầu tháng 2, do CTCP Tập đoàn Tương Lai Sông Hồng làm chủ đầu tư. Doanh nghiệp này do ông Trần Đăng Khoa, Chủ tịch HĐQT Đầu tư Địa ốc Đại Quang Minh, làm Chủ tịch kiêm người đại diện pháp luật.

Ông Trần Đăng Khoa sinh năm 1970, là doanh nhân khá kín tiếng và được biết đến với biệt danh "Khoa khàn".

Dự án có quy mô khoảng 736 ha, gồm hai khu vực chính là Khu A tại xã Thư Lâm và Khu B tại xã Đông Anh. Quy mô dân số dự kiến khoảng 196.000 người.

Các loại hình nhà ở tại dự án gồm nhà ở tái định cư, nhà ở xã hội, nhà ở công vụ, nhà ở thương mại, nhà ở thấp tầng và chung cư hỗn hợp. Các khu nhà ở được bố trí cùng hệ thống trường học, cơ sở y tế, công trình văn hóa, thể dục thể thao, thương mại, dịch vụ, công viên, cây xanh và mặt nước.

Dự án có thời gian thực hiện gần 4 năm, từ quý I/2026 đến quý III/2029. Khi hoàn thành, với vị trí kết nối các tuyến giao thông lớn, khu dân cư hiện hữu, khu công nghiệp và không gian văn hóa - lịch sử Cổ Loa, khu đô thị được xác định là một trong những khu vực phát triển quan trọng theo định hướng mở rộng đô thị phía bắc TP Hà Nội.

Bên cạnh khu đô thị đa mục tiêu tại xã Thư Lâm và xã Đông Anh, CTCP Tập đoàn Tương Lai Sông Hồng hiện còn là chủ đầu tư 2 dự án lớn khác tại Hà Nội, gồm khu đô thị tái định cư Lĩnh Nam và khu đô thị đa mục tiêu Lĩnh Nam.

Khu đô thị tái định cư Lĩnh Nam có quy mô 98 ha, vốn đầu tư xây dựng cơ bản dự kiến 49.100 tỷ đồng . Còn khu đô thị đa mục tiêu Lĩnh Nam có quy mô 169,5 ha, vốn đầu tư xây dựng cơ bản dự kiến 174.800 tỷ đồng . Cả hai dự án đã được khởi công vào tháng 8 vừa qua.