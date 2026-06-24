Đại gia Khoa 'khàn' liên tiếp lập công ty mới

Sau dự án sông Hồng, doanh nhân Trần Đăng Khoa tiếp tục mở rộng hệ sinh thái với nhiều doanh nghiệp mới, trong đó có công ty tăng vốn lên 12.800 tỷ đồng.

Sau khi trở lại thương trường với vai trò đại diện liên danh đề xuất dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng, doanh nhân Trần Đăng Khoa (hay còn được gọi là Khoa khàn) đang liên tiếp mở rộng hệ sinh thái doanh nghiệp trong các lĩnh vực bất động sản, hạ tầng, năng lượng và công nghiệp.

Đáng chú ý nhất là CTCP Tập đoàn Tương lai Sông Hồng. Doanh nghiệp này được thành lập vào cuối năm 2025 với vốn điều lệ ban đầu 1.500 tỷ đồng .

Theo đăng ký doanh nghiệp, ông Trần Đăng Khoa sở hữu 40% vốn điều lệ và giữ chức Chủ tịch HĐQT. Ngành nghề kinh doanh chính của công ty là bất động sản.

Công ty Tương lai Sông Hồng được biết đến là nhà đầu tư dự án khu đô thị đa mục tiêu tại khu vực Thư Lâm - Đông Anh. Dự án này được quy hoạch nhằm đáp ứng một phần nhu cầu tái định cư cho các công trình trọng điểm của Hà Nội, trong đó có dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng.

Việc Công ty Tương lai Sông Hồng liên tục tăng mạnh vốn điều lệ diễn ra trong bối cảnh hệ sinh thái của ông Trần Đăng Khoa đang chuẩn bị nguồn lực cho "siêu" dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng. Hiện CTCP Đầu tư Địa ốc Đại Quang Minh - doanh nghiệp do ông Khoa sáng lập - cùng Thaco và Tập đoàn Hòa Phát là liên danh được lựa chọn thực hiện dự án theo phương thức PPP, loại hợp đồng BT.

Dự án có quy mô sử dụng đất khoảng 11.418 ha, đi qua 16 xã, phường của Hà Nội với tổng mức đầu tư sơ bộ gần 737.000 tỷ đồng . Từ đầu năm đến nay, Đại Quang Minh cũng nhiều lần tăng vốn điều lệ, nâng quy mô vốn lên hơn 26.100 tỷ đồng .

Không chỉ Công ty Tương lai Sông Hồng, ông Trần Đăng Khoa gần đây còn xuất hiện trong cơ cấu cổ đông của nhiều doanh nghiệp mới.

Ngày 16/6, CTCP Đầu tư Đô thị Đa mục tiêu Lĩnh Nam được thành lập với vốn điều lệ 450 tỷ đồng . Các cổ đông sáng lập gồm ông Trần Đăng Khoa góp 40% vốn, ông Trần Bá Dương góp 30% và ông Trần Đình Long góp 30%. Ông Khoa giữ chức Chủ tịch HĐQT. Doanh nghiệp này được thành lập để triển khai một trong 17 dự án thành phần thuộc dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng.

Ở lĩnh vực năng lượng, ông Trần Đăng Khoa mới đây tiếp tục tham gia thành lập CTCP Điện gió ngoài khơi Sông Hậu với vốn điều lệ 2.000 tỷ đồng . Cơ cấu cổ đông gồm CTCP Đầu tư KVS, Tập đoàn Hòa Phát, ông Trần Đình Long và ông Trần Đăng Khoa. Trong doanh nghiệp này, ông Khoa sở hữu 20% vốn điều lệ, đồng thời giữ chức Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc.

Ông Trần Đăng Khoa được biết đến nhiều nhất với vai trò nhà sáng lập Đại Quang Minh và từng giữ vai trò Chủ tịch doanh nghiệp. Tuy nhiên đến năm 2016, vị trí Chủ tịch doanh nghiệp bất ngờ được chuyển giao cho ông Trần Bá Dương, doanh nhân Khoa "khàn" cũng gần như rút lui khỏi thương trường từ đó. Cho đến cuối năm 2025, doanh nhân này tái xuất trên thương trường khi đại diện liên danh nhà đầu tư đề xuất và triển khai dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng.