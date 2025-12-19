Đại gia 'Khoa khàn' tái xuất tại siêu dự án 855.000 tỷ

Ông Trần Đăng Khoa xuất hiện với vai trò Chủ tịch HĐQT Địa ốc Đại Quang Minh tại lễ khởi công dự án đầu tư xây dựng Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng sáng ngày 19/12.

Ông Trần Đăng Khoa, Chủ tịch HĐQT CTCP Đầu tư Địa ốc Đại Quang Minh. Ảnh: Phạm Thắng.

Sáng nay, UBND TP Hà Nội cùng liên danh 6 nhà đầu tư Đại Quang Minh, Văn Phú, MIK Group, Thaco, T&T Group, Hòa Phát đã tổ chức lễ khởi công dự án đầu tư xây dựng Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tham dự sự kiện.

Đáng chú ý, sự kiện lần này còn đánh dấu lần tái xuất của ông Trần Đăng Khoa (hay được biết tới với biệt danh Khoa "khàn") với vai trò Chủ tịch HĐQT CTCP Đầu tư Địa ốc Đại Quang Minh. Đây là lần hiếm hoi ông Khoa xuất hiện trước truyền thông sau gần một thập kỷ rời xa phần lớn hoạt động kinh doanh công khai.

Tại Đại Quang Minh, vị doanh nhân cũng mới chỉ trở lại vai trò Chủ tịch HĐQT vài tháng gần đây.

Tại "siêu" dự án đầu tư xây dựng Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng với tổng vốn khoảng 855.000 tỷ đồng này, Đại Quang Minh là một trong 6 nhà đầu tư trong liên danh thực hiện cùng với Văn Phú, MIK Group, Thaco, T&T Group và Hòa Phát. Trong đó, Đại Quang Minh được chỉ định là đại diện liên danh.

Ông Trần Đăng Khoa (ngồi giữa) lần đầu xuất hiện trước truyền thông sau gần một thập kỷ rút lui khỏi hoạt động kinh doanh công khai. Ảnh: Phạm Thắng.

Trước đó, Đại Quang Minh cũng là thành viên trong liên danh với Văn Phú - MIK Group đề xuất thực hiện dự án. Đến nay, liên danh nhà đầu tư xuất hiện thêm Tập đoàn Hòa Phát của "vua thép" Trần Đình Long và T&T Group của doanh nhân Đỗ Quang Hiển (tức bầu Hiển).

Ông Trần Đăng Khoa sinh năm 1970, từng có thời gian hoạt động kinh doanh tại Đông Âu trước khi trở về Việt Nam. Với chất giọng khàn đặc trưng, trong giới kinh doanh, ông còn được gọi là “Khoa khàn”.

Dấu ấn đầu tiên của vị doanh nhân này là cùng các cổ đông thành lập CTCP Đầu tư Mai Linh năm 2006, thực hiện nhiều dự án bất động sản tại Hà Nội, trong đó có khu căn hộ Golden Palace tại Mễ Trì. Đây là giai đoạn ông gây chú ý trong giới đầu tư nhờ khả năng triển khai dự án và mạng lưới hợp tác rộng lớn.

Năm 2011, ông cùng các đối tác tiếp tục thành lập CTCP Đầu tư Địa ốc Đại Quang Minh, và giữ cương vị Chủ tịch HĐQT đầu tiên, trước khi chuyển giao vị trí này cho ông Trần Bá Dương vào năm 2016.

Trong giai đoạn khởi đầu này, Đại Quang Minh đã tham gia vào nhiều dự án quy mô lớn, nổi bật nhất là khu đô thị Sala rộng gần 130 ha - một trong những dự án kiểu mẫu đầu tiên tại Thủ Thiêm, TP.HCM. Bên cạnh đó, Đại Quang Minh cũng là nhà đầu tư thực hiện 4 tuyến đường chính tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm cùng dự án Cầu Thủ Thiêm 2.

Việc tham gia phát triển các dự án này góp phần đưa tên tuổi ông Khoa đến gần hơn với thị trường bất động sản TP.HCM, dù bản thân ông vẫn giữ phong cách kín tiếng, hạn chế tiếp xúc với truyền thông.

Tuy nhiên, cũng từ thời điểm này, ông Khoa bắt đầu rút dần khỏi các vị trí điều hành và thoái vốn tại nhiều doanh nghiệp.

Đầu tiên, ông Trần Đăng Khoa cùng vợ là bà Nguyễn Hồng Minh bán 99% vốn trong CTCP Bất động sản Hồng Ngân - doanh nghiệp làm chủ đầu tư dự án Thành Phố Xanh có tổng vốn 7.900 tỷ đồng , và dự án BT đối ứng là dự án Khu Công viên - Hồ điều hòa phía Bắc và phía Nam Nghĩa trang Mai Dịch có vốn đầu tư 975 tỷ đồng .

Năm 2017, vợ chồng ông Khoa rút hết vốn khỏi Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Hoàng Cường là cổ đông lớn, có thời điểm từng sở hữu 1/5 vốn của Thaco.

Đến năm 2018, hai vợ chồng vị doanh nhân cùng thoái vốn khỏi Công ty TNHH Bất động sản và Thương mại Hồng Phúc Quang - chủ đầu tư dự án khách sạn Senla Boutique tại ngã tư Hai Bà Trưng - Lê Thánh Tôn (TP.HCM).

Cùng năm đó, vợ chồng ông hoàn tất việc rút vốn khỏi CTCP Đầu tư Mai Linh, doanh nghiệp sau đó được tiếp quản lý bởi nhóm doanh nghiệp gồm Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Linh Sơn, Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ LTVN và Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ ANC Sài Gòn. Dự án mà Mai Linh đang triển khai lúc bấy giờ là Golden Palace A cũng được đổi tên thương mại thành The Matrix One - dự án sau này được giới thiệu là sản phẩm của MIK Group.