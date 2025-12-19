Những dự án đặc biệt lớn khởi công, khánh thành hôm nay

Hơn 200 dự án, công trình trên cả nước sẽ đồng loạt khởi công, khánh thành và thông xe kỹ thuật vào hôm nay (19/12), nhiều dự án trong số đó có quy mô đặc biệt lớn.

Sân bay Long Thành cùng một loạt dự án vốn trăm nghìn tỷ đồng sẽ đồng loạt khởi công, khánh thành hôm nay (19/12). Ảnh: Việt Hà.

Hôm nay (19/12), cả nước sẽ đồng loạt tổ chức lễ khởi công, khánh thành và thông xe kỹ thuật hàng loạt công trình, dự án trọng điểm có quy mô đặc biệt lớn. Theo tổng hợp của Bộ Xây dựng, dự kiến có 234 dự án, công trình được triển khai trong dịp này, gồm 148 dự án khởi công và 86 công trình khánh thành/thông xe kỹ thuật, trải rộng tại 34 tỉnh, thành phố.

Tổng mức đầu tư của các dự án, công trình ước tính trên 3,4 triệu tỷ đồng . Trong đó, nguồn vốn Nhà nước tại 96 dự án đạt hơn 627.000 tỷ đồng , chiếm khoảng 18% tổng mức đầu tư; 138 dự án sử dụng nguồn vốn khác với quy mô hơn 2,79 triệu tỷ đồng , tương đương 82%.

Quy mô vốn phản ánh sự tham gia mạnh mẽ của khu vực ngoài ngân sách trong các dự án hạ tầng, đô thị và công nghiệp quy mô lớn.

Khu đô thị thể thao Olympic

Dự án có quy mô lớn nhất đợt này là Khu đô thị thể thao Olympic tại Hà Nội. Nơi triển khai dự án này cũng là điểm cầu trung tâm của sự kiện ngày mai.

Chủ trương xây dựng dự án Khu đô thị thể thao Olumpic được HĐND TP Hà Nội thông qua ngày 14/12, xác định quy mô dự án hơn 9.000 ha và tổng vốn dự kiến trên 925.000 tỷ đồng . Dự án sẽ được triển khai trên địa bàn 11 xã gồm Đại Thanh, Ngọc Hồi, Nam Phù, Thường Tín, Hồng Vân, Chương Dương, Thượng Phúc, Bình Minh, Tam Hưng, Thanh Oai, Dân Hòa, nằm ở khu vực phía Nam Hà Nội.

Toàn bộ khu đô thị được tổ chức thành 4 dự án thành phần theo các phân khu chức năng. Phân khu A phát triển đô thị mới theo mô hình TOD (đô thị nén), đóng vai trò đầu mối giao thông, kết nối và hỗ trợ cho khu liên hợp thể thao đặt tại phân khu B.

Khu đô thị thể thao Olympic được đầu tư tại phía Nam Hà Nội, là dự án khu đô thị lớn nhất Thủ đô tính đến nay. Ảnh: Việt Hà.

Phân khu B là trung tâm đô thị thể thao và đô thị dịch vụ, gắn với Khu liên hợp thể thao và sân vận động Trống Đồng đẳng cấp quốc tế. Phân khu này đã bao gồm tiểu dự án thành phần độc lập ban đầu là bãi đỗ xe khu tổ hợp thể thao, phục vụ khởi công dự án.

Phân khu C và phân khu D tiếp tục phát triển đô thị thể thao, đô thị dịch vụ gắn với các công trình thể thao quy mô lớn, tạo không gian liên hoàn cho tập luyện, thi đấu, tổ chức sự kiện và các hoạt động dịch vụ.

Theo kế hoạch, Khu liên hợp thể thao và sân vận động sẽ hoàn thành vào quý II/2030; toàn bộ dự án dự kiến hoàn thành năm 2035.

Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng

Cũng tại Hà Nội, một dự án đáng chú ý khác được khởi công đợt này là Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng. Dự án có tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 855.000 tỷ đồng , quy mô 11.000 ha, đi qua 19 phường, xã của Thủ đô. Công trình được định hướng hình thành trục phát triển không gian đô thị mới, kết hợp hạ tầng giao thông, công viên cảnh quan, tái thiết đô thị hai bên sông Hồng, tạo động lực tái cấu trúc không gian đô thị Hà Nội trong dài hạn.

Dự án này sẽ do liên danh Đại Quang Minh, Văn Phú, MIK Group, Hòa Phát, Thaco và T&T Group thực hiện.

Tổng thể dự án bao gồm trục đại lộ giao thông dài khoảng 80 km; hệ thống công viên cảnh quan, vui chơi giải trí với diện tích khoảng 3.300 ha; cùng hơn 2.100 ha giải phóng mặt bằng phục vụ tái thiết đô thị. Tiến độ dự kiến hoàn thành vào năm 2030.

Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1

Sau chuyến bay kĩ thuật thực nghiệm ngày 15/12, sân bay Long Thành sẽ đón 3 chuyến bay chính thức đầu tiên hôm nay, đánh dấu bước tiến quan trọng trước khi "siêu" cảng hàng không này đi vào hoạt động năm 2026.

Theo kế hoạch, Vietnam Airlines sẽ khai thác chuyến bay từ Nội Bài đến Long Thành bằng tàu bay Boeing 787-9, chở đại biểu và lãnh đạo cấp cao, không phục vụ mục đích thương mại. Cùng ngày, Vietjet và Bamboo Airways cũng thực hiện các chuyến bay từ Tân Sơn Nhất đến Long Thành và chiều ngược lại, sử dụng tàu bay A321/A321neo, với thành phần gồm tổ bay và nhân viên kỹ thuật.

Sân bay Long Thành sẽ đón 3 chuyến bay chính thức của 3 hãng hàng không trong nước ngày 19/12. Ảnh: Quỳnh Danh.

Dự án sân bay Long Thành rộng 5.000 ha, tổng mức đầu tư khoảng 336.630 tỷ đồng , khởi công đầu năm 2021. Giai đoạn 1 của dự án bao gồm xây dựng đường cất hạ cánh dài 4.000 m, rộng 75 m, nhà ga hành khách cùng các hạng mục phụ trợ với công suất 25 triệu lượt khách và 1,2 triệu tấn hàng hóa mỗi năm, tổng mức đầu tư gần 110.000 tỷ đồng .

Nhà máy ray đường sắt và thép đặc biệt Hòa Phát

Dự án sản xuất ray đường sắt và thép đặc biệt tại Khu kinh tế Dung Quất (Quảng Ngãi) là một trong những đại diện tiêu biểu của lĩnh vực công nghiệp góp mặt vào nhóm công trình khởi công sáng nay.

Dự án do Tập đoàn Hòa Phát của tỷ phú Trần Đình Long triển khai, tổng vốn đầu tư khoảng 10.000 tỷ đồng , công suất 700.000 tấn/năm, kỳ vọng giúp Việt Nam lần đầu làm chủ công nghệ thép ray chất lượng cao, giảm nhập khẩu và mở bước tiến mới cho ngành thép.

Khu dịch vụ du lịch phức hợp cao cấp tại Vân Đồn

Lĩnh vực du lịch - dịch vụ tiếp tục ghi nhận các dự án có tổng mức đầu tư lớn, nổi bật là Khu dịch vụ du lịch phức hợp cao cấp tại Khu kinh tế Vân Đồn (Quảng Ninh) do Sun Group làm chủ đầu tư. Theo phê duyệt, dự án có quy mô hơn 244 ha, được định hướng phát triển thành tổ hợp du lịch, giải trí, nghỉ dưỡng có thưởng cao cấp, thí điểm cho người Việt tham gia.

Dự án gồm nhiều hạng mục như casino, khách sạn, resort, condotel, nhà phố thương mại, trung tâm hội nghị - hội thảo, khu thể thao, vui chơi giải trí và chăm sóc sức khỏe. Trong đó, khu casino cao cấp là điểm nhấn, hướng tới thu hút khách quốc tế và nhóm khách trung lưu, thượng lưu trong nước, với kỳ vọng đưa Vân Đồn trở thành điểm đến có sức cạnh tranh trong khu vực.

Tổng vốn đầu tư dự kiến hơn 2 tỷ USD , thời gian triển khai khoảng 9 năm, dự kiến vận hành toàn bộ từ quý II/2032.

Dự án thành phần 1 tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng

Sự kiện khởi công dự án thành phần 1 tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng được xem là bước khởi đầu để hiện thực hóa tuyến đường sắt mới hiện đại, kết nối quốc tế, góp phần phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững.

Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng được Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư vào tháng 2. Điểm đầu của tuyến đường sắt nằm tại vị trí nối ray qua biên giới (tỉnh Lào Cai); điểm cuối tại ga Lạch Huyện (TP Hải Phòng), dài 419 km, tổng mức đầu tư hơn 203.200 tỷ đồng (tương đương 8,37 tỷ USD ).

Tuyến đi qua 6 tỉnh/thành phố gồm Lào Cai, Phú Thọ, Hà Nội, Bắc Ninh, Hưng Yên và Hải Phòng, có 18 nhà ga, bao gồm 15 ga hỗn hợp đón tàu khách, hàng và 3 ga lập tàu.

Dự án bao gồm 10 thành phần, trong đó dự án thành phần 1 đầu tư hạ tầng kết nối các ga và quảng trường ga, tổng mức đầu tư gần 2.300 tỷ đồng , khởi công sáng nay. Dự án thành phần 2 xây dựng công trình đường sắt, tổng mức đầu tư 155.500 tỷ đồng , dự kiến khởi công cuối năm 2026 và hoàn thành năm 2030.