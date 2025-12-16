Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Kinh doanh

Loạt dự án nhà ở xã hội khắp cả nước khởi công vào dịp đặc biệt

  • Thứ ba, 16/12/2025 17:49 (GMT+7)
  • 22 phút trước

Ngày 19/12 tới, hàng loạt dự án nhà ở xã hội trên khắp cả nước sẽ đồng loạt được khởi công, tạo nên “làn sóng” phát triển mạnh mẽ chưa từng có của phân khúc nhà ở dành cho người thu nhập thấp.

Tại Hà Nội, Bộ Công an đăng ký khởi công hai dự án nhà ở xã hội quy mô lớn dành cho lực lượng vũ trang Công an nhân dân. Trong đó, dự án xây dựng nhà ở cho lực lượng vũ trang CAND Sơn Đồng có tổng vốn đầu tư 3.271 tỷ đồng, cung cấp 1.325 căn hộ; dự án nhà ở cho lực lượng vũ trang CAND Vĩnh Thành có tổng mức đầu tư 3.799 tỷ đồng với 2.012 căn hộ. Cả hai dự án đều do Công ty CP Confitech Tây Hà Nội làm chủ đầu tư.

nha o xa hoi anh 1

Hà Nội khởi công dự án khu nhà ở xã hội Tiên Dương 1 tại xã Phúc Thịnh với tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 9.300 tỷ đồng vào dịp 19/12. Ảnh tư liệu.

Cùng thời điểm, Hà Nội cũng khởi công dự án khu nhà ở xã hội Tiên Dương 1 tại xã Phúc Thịnh với tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 9.300 tỷ đồng. Dự án do liên danh Tổng công ty Viglacera - CTCP, Công ty CP Đầu tư và Phát triển hạ tầng Hoàng Thành và Công ty CP Xây dựng Central thực hiện, được kỳ vọng sẽ bổ sung nguồn cung lớn cho thị trường nhà ở xã hội Thủ đô trong những năm tới.

Dịp này, tỉnh Quảng Ninh đăng ký khởi công 5 dự án nhà ở xã hội, tổng mức đầu tư 9.166 tỷ đồng.

Cụ thể, gồm: dự án nhà ở xã hội tại quỹ đất 20% thuộc dự án khu đô thị mới phường Trần Thái Tông, phường Cao Xanh (592 tỷ đồng); nhà ở xã hội tại quỹ đất 20% thuộc dự án Đầu tư xây dựng khu đô thị mới Ao Tiên, phường Hà Tu (1.711 tỷ đồng); nhà ở xã hội lô đất 10 thuộc dự án Kinh doanh hạ tầng khu đô thị mới Ao Tiên, đặc khu Vân Đồn (1.229 tỷ đồng); Khu nhà ở xã hội lô đất thuộc Khu đô thị dịch vụ Bãi Cháy, phường Bãi Cháy (3.368 tỷ đồng); Dự án nhà ở xã hội tại ô đất AOM-72 thuộc quy hoạch phân khu 2, phường Cao Xanh (2.266 tỷ đồng).

Thành phố Đà Nẵng cũng đăng ký khởi công 2 dự án: Nhà ở xã hội khu đất chung cư số 3 - khu B khu dân cư Nam cầu Cẩm Lệ (1.015 tỷ đồng); nhà ở xã hội khu đất chung cư số 5 khu B khu dân cư Nam cầu Cẩm Lệ (1.373 tỷ đồng).

TP Huế cũng khởi công công trình nhà ở xã hội thuộc dự án khu phức hợp Thủy Vân giai đoạn 2 do liên danh Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana, Công ty Cổ phần Tập đoàn Telin và Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển bất động sản Cotana Capital làm chủ đầu tư; Công trình nhà ở xã hội thuộc dự án Khu đô thị phía đông đường Thủy Dương - Thuận An, thuộc khu E - đô thị mới An Vân Dương.

Một số địa phương khác cũng đồng loạt tham gia “ngày hội” khởi công. Tỉnh Quảng Trị cũng sẽ khởi công dự án nhà ở xã hội Trung tâm TP Đồng Hới (637 tỷ đồng).

Tại Cần Thơ, hai dự án đăng ký khởi công ngày 19/12 bao gồm: Khu chung cư nhà ở xã hội 2 An Phú Eco City tại phường Cái Răng (281 tỷ đồng); Chung cư nhà ở xã hội Hồng Loan, Block A (284 tỷ đồng).

Tại Hải Phòng, dịp 19/12 dự kiến khánh thành dự án 7 tòa nhà thuộc dự án nhà ở xã hội tại khu đô thị - dịch vụ thương mại và nhà ở công nhân Tràng Duệ…

Vinhomes chuyển nhượng công ty con ở dự án Vinhomes Ocean Park 3

Vinhomes thông báo hoàn tất chuyển nhượng toàn bộ vốn tại CTCP Đầu tư Xây dựng Đại An, pháp nhân trong dự án Vinhomes Ocean Park 3 rộng gần 294 ha tại Hưng Yên.

26:1577 hôm qua

Vingroup đề xuất xây sân vận động 135.000 chỗ

UBND xã Thường Tín đang lấy ý kiến quy hoạch chi tiết Khu đô thị Thể thao Olympic - Khu B với tâm điểm là sân vận động Trống đồng 135.000 chỗ ngồi do Vingroup đề xuất.

07:58 13/12/2025

Cựu Chủ tịch bị đề nghị truy tố, cổ phiếu Quốc Cường Gia Lai giảm sàn

Cổ phiếu QCG bị bán tháo, giảm kịch biên độ xuống 17.500 đồng/cổ phiếu sau khi Bộ Công an thông báo hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố cựu lãnh đạo công ty.

7 giờ trước

https://tienphong.vn/loat-du-an-nha-o-xa-hoi-khap-ca-nuoc-khoi-cong-vao-dip-dac-biet-post1804985.tpo?gidzl=wZXh0k-7ZKZY8ca7u9o4IEmWP03spOGSzNCpLwVEX4od9sTMev_M7Q1oOLsZcD90yN9b2s4qYzLux8E7Jm

Theo Ninh Phan/Tienphong.vn

nhà ở xã hội noxh dự án người mua nhà bất động sản 19/12

    Đọc tiếp

    Phao hoa Tet ban o dau, gia the nao? hinh anh

    Pháo hoa Tết bán ở đâu, giá thế nào?

    23 phút trước 17:48 16/12/2025

    0

    Viettel mới đây đã trở thành đơn vị bán lẻ lớn đầu tiên tham gia kinh doanh pháo hoa dân dụng, với cả cửa hàng truyền thống và online.

    VN-Index 'lat mat' hinh anh

    VN-Index 'lật mặt'

    1 giờ trước 17:07 16/12/2025

    0

    VN-Index có thời điểm giảm gần 20 điểm trong phiên sáng nay nhưng đã đảo chiều tăng mạnh hơn 33 điểm trong phiên giao dịch buổi chiều, kéo chỉ số lên sát ngưỡng 1.680 điểm.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý