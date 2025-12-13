Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Vingroup đề xuất xây sân vận động 135.000 chỗ

  • Thứ bảy, 13/12/2025 07:58 (GMT+7)
  • 3 giờ trước

UBND xã Thường Tín đang lấy ý kiến quy hoạch chi tiết Khu đô thị Thể thao Olympic - Khu B với tâm điểm là sân vận động Trống đồng 135.000 chỗ ngồi do Vingroup đề xuất.

Trống đồng Stadium sẽ là sân vận động quy mô lớn hàng đầu thế giới sau khi hoàn thành. Ảnh: Minh họa.

UBND xã Thường Tín (Hà Nội) vừa thông báo việc niêm yết công khai và lấy ý kiến cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư đối với đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đô thị Thể thao Olympic - Khu B.

Trước đó, ngày 8/12, UBND xã Thường Tín cho biết đã nhận được văn bản của Tập đoàn Vingroup đề nghị phối hợp lấy ý kiến các bên liên quan đối với đồ án quy hoạch này.

Toàn bộ khu đô thị thể thao Olympic có quy mô khoảng 10.000 ha, thuộc phạm vi khu vực nghiên cứu quy hoạch có quy mô hơn 16.100 ha.

Trong đó, khu B có diện tích hơn 3.118 ha, nằm trên địa bàn các xã Thường Tín, Tam Hưng, Thượng Phúc và Dân Hòa, với quy mô dân số dự kiến khoảng 186.760 người. Khu này được bố trí hơn 1.700 ha đất ở, phát triển nhà liền kề và biệt thự cao 3-4 tầng, cùng hệ thống chung cư cao tối đa 21 tầng (đáp ứng chỗ ở cho hơn 13.000 người). Ngoài ra cũng hình thành các hạng mục chức năng như quảng trường, trung tâm thương mại, khách sạn, bệnh viện, resort từ trung cấp đến cao cấp nhằm phục vụ vận động viên và du khách.

Điểm nhấn của khu đô thị là các công trình thể thao quy mô lớn, trong đó đáng chú ý nhất là Sân vận động Trống đồng Stadium với sức chứa 135.000 chỗ ngồi. Công trình mang cảm hứng từ Trống đồng Đông Sơn và hình tượng Chim Lạc.

Nếu hoàn thành đúng trên quy mô này, Trống đồng Stadium sẽ là sân vận động quy mô lớn hàng đầu thế giới.

Tại Việt Nam, sân vận động lớn nhất vẫn là Mỹ Đình với khoảng 40.000 chỗ ngồi. Tháng 10 vừa qua, Bộ Công an đã khởi công Sân vận động PVF tại Hưng Yên sức chứa 60.000 chỗ trên diện tích 5,5 ha. Công trình do Vinhomes làm tổng thầu.

Bên cạnh sân vận động Trống đồng, khu B của Khu đô thị Thể thao Olympic còn bao gồm các công trình quy mô lớn khác như Cung Thể thao Dưới nước Global Aquatic Arena, Tháp Thể thao Việt Nam (Vietnam Sports Tower) và Siêu đấu trường Thể thao điện tử E-Sports.

Khi đi vào hoạt động, đây sẽ trở thành Tổ hợp Thể thao quốc tế hàng đầu, quy tụ các công trình đạt chuẩn thế giới để đăng cai những sự kiện thể thao lớn nhất như Olympic, World Cup, ASIAD, FINA World Aquatics Championship, PGA Golf, World E-Sports…, đồng thời tổ chức các chương trình văn hóa - nghệ thuật, concert và siêu concert quy mô quốc tế.

Minh Khánh

vingroup Tiền mã hóa Vingroup lạc việt sân vận động

  • Tiền mã hóa

    Tiền mã hóa (cryptocurrency), hay thường được gọi là "tiền ảo", là một tài sản kỹ thuật số được thiết kế làm phương tiện trao đổi sử dụng cơ chế mã hóa để đảm bảo các giao dịch, kiểm soát việc tạo ra các đơn vị bổ sung và xác minh việc chuyển giao tài sản. Tiền mã hóa được phân loại như là một tập con của các loại tiền tệ kỹ thuật số.

    Bạn có biết: Bitcoin là tiền mã hóa phân tán đầu tiên được tạo ra vào năm 2009 và kể từ đó rất nhiều đơn vị tiền mã hóa tương tự khác được tạo ra. Các đơn vị tiền tệ này sử dụng hệ thống quản lý phi tập trung thay vì các hệ thống trung tâm như các đơn vị tiền tệ điện tử vàngân hàng khác.

  • Tập đoàn Vingroup

    Tập đoàn Vingroup

    Tiền thân Tập đoàn Vingroup là Tập đoàn Technocom thành lập tại Ukraine trong lĩnh vực thực phẩm. Từ năm 2000, Vingroup đầu tư về Việt Nam và trở thành nhà phát triển bất động sản lớn nhất trong nước. Hiện công ty phát triển nhiều lĩnh vực khác như sản xuất ôtô, điện thoại, y tế, giáo dục…

    • Thành lập: 1993
    • Sáng lập: Phạm Nhật Vượng và cộng sự
    • Mã cổ phiếu: VIC

