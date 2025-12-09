Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Vingroup lập kỷ lục mới

  • Thứ ba, 9/12/2025 16:40 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Không chỉ cổ phiếu VIC lập kỷ lục giá đóng cửa mới ở 160.000 đồng/cổ phiếu, vốn hóa Tập đoàn Vingroup cũng đã chính thức thiết lập kỷ lục trên 1,2 triệu tỷ đồng.

Vingroup là doanh nghiệp niêm yết đầu tiên của Việt Nam đạt mốc vốn hóa 1,2 triệu tỷ đồng. Ảnh: Việt Linh.

Thị trường chứng khoán Việt Nam vừa trải qua phiên giao dịch 9/12 đầy biến động sau chuỗi 9 phiên leo dốc liên tiếp. Ngay từ đầu ngày, tâm lý tích cực từ các phiên tăng trước đó đã giúp VN-Index mở cửa trong sắc xanh và nhanh chóng mở rộng biên độ tăng, có lúc vọt lên hơn 14 điểm.

Không khí tích cực tưởng như sẽ kéo dài, nhưng thực tế diễn biến lại theo hướng hoàn toàn trái ngược. Chỉ sau giờ giao dịch đầu tiên, lực bán bất ngờ tràn lên trên diện rộng, đủ mạnh để đẩy VN-Index lùi xuống dưới tham chiếu.

Dòng tiền chủ động rút khỏi nhiều nhóm ngành, từ tài chính - ngân hàng, bất động sản, tiêu dùng cho đến thép, khiến thị trường nghiêng hẳn về bên bán. Chỉ một số ít lĩnh vực như nông nghiệp và công nghệ còn giữ được vị thế phòng thủ, đứng ngoài nhịp giảm mạnh.

Đến phiên chiều, áp lực chốt lời tăng tốc. Có thời điểm, VN-Index lao dốc hơn 29 điểm. Phải nhờ đến sự nâng đỡ của một số ít mã vốn hóa lớn như VIC hay VCB, FPT, thị trường mới thu hẹp được mức độ thiệt hại.

Thanh khoản là điểm sáng hiếm hoi trong ngày khi giá trị giao dịch trên cả 3 sàn hôm nay tăng mạnh 37%, đạt hơn 31.500 tỷ đồng.

Kết phiên, VN-Index giảm 6,57 điểm (-0,4%) xuống 1.747,17 điểm, chấm dứt chuỗi 9 phiên tăng liên tiếp trước đó. Trên sàn Hà Nội, chỉ số HNX-Index giảm 1,54 điểm (-0,6%) xuống 257,14 điểm; UPCoM-Index giảm 0,2 điểm (-0,2%) xuống 119,79 điểm.

Thị trường hôm nay phản ánh sự chênh lệch rõ rệt khi có tới 494 mã giảm (gồm 17 mã giảm sàn), 845 mã giữ tham chiếu và 261 mã tăng (gồm 20 mã tăng trần).

Rổ VN30 cũng chịu áp lực mạnh không kém với 25 mã giảm, chỉ 5 mã tăng, khiến chỉ số đại diện của nhóm này mất gần 11 điểm, lùi về 1.973 điểm.

vingroup anh 1

VN-Index rung lắc khi áp sát đỉnh lịch sử. Ảnh: TradingView.

Áp lực đẩy lùi VN-Index hôm nay được chia đều cho các bluechip như VHM (-2,3%), VPB (-3,2%), LPB (-5%), VPL (-3,1%), CTG (-2%), MBB (-2,4%), HDB (-3,8%), VJC (-3,1%), GAS (-2,1%) và TCB (-1,2%).

Trong khi đó, cổ phiếu VIC (+4,8%) tiếp tục đóng vai trò đầu tàu nâng đỡ chỉ số đại diện sàn HoSE cùng với FPT (+1,5%), VCB (+0,2%), EIB (+1,1%), HCM (+1,8%), DGC (+1%), BAF (+2,5%), IJC (+3%), VCI (+0,7%) và HDG (+1,5%).

Đến hết phiên hôm nay, cổ phiếu VIC của Tập đoàn Vingroup đã tăng mạnh 3 liên tiếp, gồm 2 phiên trần, qua đó đưa thị giá lên kỷ lục mới 160.000 đồng/cổ phiếu (giá điều chỉnh).

Không chỉ thị giá lập kỷ lục mới, vốn hóa của tập đoàn tư nhân lớn nhất Việt Nam cũng lập kỷ lục khi vượt 1,2 triệu tỷ đồng, điều chưa doanh nghiệp nào của Việt Nam làm được trước đó. Với quy mô này, vốn hóa của Vingroup hiện còn lớn hơn tổng vốn hóa của 3 ngân hàng quốc doanh Vietcombank, VietinBank và BIDV cộng lại.

Diễn biến khởi sắc xuất hiện sau khi Tập đoàn Vingroup phát hành thêm 3,85 tỷ cổ phiếu thưởng theo tỷ lệ 1:1, sau đợt chia thưởng, vốn điều lệ của tập đoàn đã tăng lên hơn 77.000 tỷ đồng.

Trong bối cảnh cổ phiếu “họ Vin” khởi sắc, khối ngoại hôm nay tranh thủ chốt lời bán ròng 1.081 tỷ đồng cổ phiếu VPL và 729 tỷ đồng cổ phiếu VIC. Qua đó, nâng tổng giá trị bán ròng cả phiên của nhóm nhà đầu tư này lên 2.500 tỷ đồng.

Ngược lại, chỉ một số mã được dòng tiền ngoại gom mạnh gồm FPT (+224 tỷ đồng), HPG (+150 tỷ đồng).

Con trai ông Đặng Phước Thành muốn mua thêm cổ phiếu Vinasun để đầu tư

Ông Đặng Thành Duy, Tổng giám đốc Vinasun và là con trai cựu Chủ tịch HĐQT Đặng Phước Thành, muốn mua 1,5 triệu cổ phiếu VNS với mục đích đầu tư.

11:48 7/12/2025

Tài khoản chứng khoán mở mới chạm đáy 4 tháng

Toàn thị trường ghi nhận thêm 237.378 tài khoản giao dịch mở mới trong tháng 11, mức thấp nhất kể từ tháng 7, phản ánh tâm lý thận trọng của nhà đầu tư khi chỉ số biến động.

09:43 7/12/2025

VPBankS chốt giá phiên giao dịch đầu tiên trên HoSE

VPBankS ấn định giá tham chiếu cổ phiếu VPX trong ngày giao dịch đầu tiên là 33.900 đồng/cổ phiếu. Trước đó, công ty đã hoàn tất thương vụ IPO chào bán 375 triệu cổ phiếu.

21:04 3/12/2025

Trong môi trường kinh tế hiện nay, đầu tư đã trở thành khái niệm không mấy xa lạ với hầu hết mọi người. Để độc giả có thể tiếp cận những xu hướng đầu tư mới nhất, Tri Thức - Znews xây dựng chủ đề Đầu tư qua sách - nơi ghi lại những cuốn sách, câu chuyện, xu hướng đầu tư đã và đang diễn ra. Trong đó, các lĩnh vực đầu tư phổ biến bao gồm bất động sản, chứng khoán, ngoại hối và tiền ảo... Ngoài các câu chuyện về đầu tư, Đầu tư qua sách còn bao gồm các kiến thức về quản lý gia sản, tài chính cá nhân.

Minh Khánh

vingroup Tiền mã hóa Vingroup vic cổ phiếu phạm nhật vượng khối ngoại vn-index

  • Tiền mã hóa

    Tiền mã hóa (cryptocurrency), hay thường được gọi là "tiền ảo", là một tài sản kỹ thuật số được thiết kế làm phương tiện trao đổi sử dụng cơ chế mã hóa để đảm bảo các giao dịch, kiểm soát việc tạo ra các đơn vị bổ sung và xác minh việc chuyển giao tài sản. Tiền mã hóa được phân loại như là một tập con của các loại tiền tệ kỹ thuật số.

    Bạn có biết: Bitcoin là tiền mã hóa phân tán đầu tiên được tạo ra vào năm 2009 và kể từ đó rất nhiều đơn vị tiền mã hóa tương tự khác được tạo ra. Các đơn vị tiền tệ này sử dụng hệ thống quản lý phi tập trung thay vì các hệ thống trung tâm như các đơn vị tiền tệ điện tử vàngân hàng khác.

  • Tập đoàn Vingroup

    Tập đoàn Vingroup

    Tiền thân Tập đoàn Vingroup là Tập đoàn Technocom thành lập tại Ukraine trong lĩnh vực thực phẩm. Từ năm 2000, Vingroup đầu tư về Việt Nam và trở thành nhà phát triển bất động sản lớn nhất trong nước. Hiện công ty phát triển nhiều lĩnh vực khác như sản xuất ôtô, điện thoại, y tế, giáo dục…

    • Thành lập: 1993
    • Sáng lập: Phạm Nhật Vượng và cộng sự
    • Mã cổ phiếu: VIC

Đọc tiếp

