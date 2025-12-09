Vingroup lập kỷ lục mới

Không chỉ cổ phiếu VIC lập kỷ lục giá đóng cửa mới ở 160.000 đồng/cổ phiếu, vốn hóa Tập đoàn Vingroup cũng đã chính thức thiết lập kỷ lục trên 1,2 triệu tỷ đồng.

Vingroup là doanh nghiệp niêm yết đầu tiên của Việt Nam đạt mốc vốn hóa 1,2 triệu tỷ đồng. Ảnh: Việt Linh.

Thị trường chứng khoán Việt Nam vừa trải qua phiên giao dịch 9/12 đầy biến động sau chuỗi 9 phiên leo dốc liên tiếp. Ngay từ đầu ngày, tâm lý tích cực từ các phiên tăng trước đó đã giúp VN-Index mở cửa trong sắc xanh và nhanh chóng mở rộng biên độ tăng, có lúc vọt lên hơn 14 điểm.

Không khí tích cực tưởng như sẽ kéo dài, nhưng thực tế diễn biến lại theo hướng hoàn toàn trái ngược. Chỉ sau giờ giao dịch đầu tiên, lực bán bất ngờ tràn lên trên diện rộng, đủ mạnh để đẩy VN-Index lùi xuống dưới tham chiếu.

Dòng tiền chủ động rút khỏi nhiều nhóm ngành, từ tài chính - ngân hàng, bất động sản, tiêu dùng cho đến thép, khiến thị trường nghiêng hẳn về bên bán. Chỉ một số ít lĩnh vực như nông nghiệp và công nghệ còn giữ được vị thế phòng thủ, đứng ngoài nhịp giảm mạnh.

Đến phiên chiều, áp lực chốt lời tăng tốc. Có thời điểm, VN-Index lao dốc hơn 29 điểm. Phải nhờ đến sự nâng đỡ của một số ít mã vốn hóa lớn như VIC hay VCB, FPT, thị trường mới thu hẹp được mức độ thiệt hại.

Thanh khoản là điểm sáng hiếm hoi trong ngày khi giá trị giao dịch trên cả 3 sàn hôm nay tăng mạnh 37%, đạt hơn 31.500 tỷ đồng .

Kết phiên, VN-Index giảm 6,57 điểm (-0,4%) xuống 1.747,17 điểm, chấm dứt chuỗi 9 phiên tăng liên tiếp trước đó. Trên sàn Hà Nội, chỉ số HNX-Index giảm 1,54 điểm (-0,6%) xuống 257,14 điểm; UPCoM-Index giảm 0,2 điểm (-0,2%) xuống 119,79 điểm.

Thị trường hôm nay phản ánh sự chênh lệch rõ rệt khi có tới 494 mã giảm (gồm 17 mã giảm sàn), 845 mã giữ tham chiếu và 261 mã tăng (gồm 20 mã tăng trần).

Rổ VN30 cũng chịu áp lực mạnh không kém với 25 mã giảm, chỉ 5 mã tăng, khiến chỉ số đại diện của nhóm này mất gần 11 điểm, lùi về 1.973 điểm.

VN-Index rung lắc khi áp sát đỉnh lịch sử. Ảnh: TradingView.

Áp lực đẩy lùi VN-Index hôm nay được chia đều cho các bluechip như VHM (-2,3%), VPB (-3,2%), LPB (-5%), VPL (-3,1%), CTG (-2%), MBB (-2,4%), HDB (-3,8%), VJC (-3,1%), GAS (-2,1%) và TCB (-1,2%).

Trong khi đó, cổ phiếu VIC (+4,8%) tiếp tục đóng vai trò đầu tàu nâng đỡ chỉ số đại diện sàn HoSE cùng với FPT (+1,5%), VCB (+0,2%), EIB (+1,1%), HCM (+1,8%), DGC (+1%), BAF (+2,5%), IJC (+3%), VCI (+0,7%) và HDG (+1,5%).

Đến hết phiên hôm nay, cổ phiếu VIC của Tập đoàn Vingroup đã tăng mạnh 3 liên tiếp, gồm 2 phiên trần, qua đó đưa thị giá lên kỷ lục mới 160.000 đồng/cổ phiếu (giá điều chỉnh).

Không chỉ thị giá lập kỷ lục mới, vốn hóa của tập đoàn tư nhân lớn nhất Việt Nam cũng lập kỷ lục khi vượt 1,2 triệu tỷ đồng , điều chưa doanh nghiệp nào của Việt Nam làm được trước đó. Với quy mô này, vốn hóa của Vingroup hiện còn lớn hơn tổng vốn hóa của 3 ngân hàng quốc doanh Vietcombank, VietinBank và BIDV cộng lại.

Diễn biến khởi sắc xuất hiện sau khi Tập đoàn Vingroup phát hành thêm 3,85 tỷ cổ phiếu thưởng theo tỷ lệ 1:1, sau đợt chia thưởng, vốn điều lệ của tập đoàn đã tăng lên hơn 77.000 tỷ đồng .

Trong bối cảnh cổ phiếu “họ Vin” khởi sắc, khối ngoại hôm nay tranh thủ chốt lời bán ròng 1.081 tỷ đồng cổ phiếu VPL và 729 tỷ đồng cổ phiếu VIC. Qua đó, nâng tổng giá trị bán ròng cả phiên của nhóm nhà đầu tư này lên 2.500 tỷ đồng .

Ngược lại, chỉ một số mã được dòng tiền ngoại gom mạnh gồm FPT (+ 224 tỷ đồng ), HPG (+ 150 tỷ đồng ).