Giá bạc có thể tăng gấp đôi vào năm sau

Nhu cầu gia tăng mạnh mẽ từ các ngành công nghiệp đang trở thành động lực quan trọng thúc đẩy đà tăng của giá bạc thế giới và trong nước.

Giá bạc đã ghi nhận đà tăng phi mã trong năm 2025 với mức tăng gần 160%. Ảnh: Reuters.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, các chuyên gia phân tích của Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý cho biết nhu cầu gia tăng mạnh mẽ từ các ngành công nghiệp đang trở thành động lực quan trọng thúc đẩy đà tăng của giá bạc những năm gần đây. Trong đó, sự bùng nổ của ngành năng lượng tái tạo, đặc biệt là điện mặt trời, đóng vai trò then chốt.

Nhu cầu bạc tăng cao

Trong vòng một thập kỷ gần nhất, công suất điện quang điện (PV) lắp đặt trên toàn cầu đã tăng gấp 10 lần. Nhu cầu quang điện chủ yếu đến từ Trung Quốc - quốc gia đóng góp tới 51% mức tăng trưởng công suất lắp đặt toàn cầu trong 10 năm qua, tiếp theo là châu Âu với 15% và Mỹ với 9%.

Sự mở rộng mạnh mẽ của các hệ thống điện mặt trời đồng nghĩa với việc nhu cầu bạc phục vụ sản xuất tấm pin quang điện tăng nhanh hơn so với nhiều lĩnh vực công nghiệp khác. Do đó, tỷ trọng bạc dùng cho quang điện trong tổng nhu cầu công nghiệp đã tăng đáng kể so với 10 năm trước. Cụ thể, nhu cầu bạc cho lĩnh vực này hiện chiếm khoảng 29% tổng nhu cầu bạc công nghiệp, trong khi năm 2014 con số này chỉ ở mức 11%.

Triển vọng tăng trưởng của năng lượng mặt trời trong trung và dài hạn tiếp tục được đánh giá rất tích cực. Trong Báo cáo Thị trường Năng lượng Tái tạo mới nhất, Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) dự báo công suất năng lượng mặt trời mới được bổ sung từ nay đến năm 2030 sẽ chiếm hơn 80% tổng mức tăng trưởng năng lượng tái tạo toàn cầu.

Tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) của công suất năng lượng mặt trời toàn cầu giai đoạn từ nay đến năm 2030 được ước tính ở mức trung bình 17%.

Bên cạnh năng lượng tái tạo, quá trình chuyển dịch sang xe điện (EV) cũng đang tạo ra cú hích lớn đối với nhu cầu bạc. Sau đại dịch, thị trường xe điện toàn cầu tăng trưởng nhanh chóng, từ một phân khúc nhỏ trở thành thị trường quy mô lớn trong ngành công nghiệp ôtô.

Năm 2024, xe điện chiếm khoảng 21% sản lượng xe hạng nhẹ toàn cầu tính theo số lượng, tăng mạnh so với mức 3% vào năm 2019. Động lực tăng trưởng đến từ các chính sách ưu đãi, hỗ trợ của chính phủ cũng như các quy định ngày càng nghiêm ngặt về khí thải, đặc biệt tại châu Âu.

Sự gia tăng hàm lượng công nghệ, các tính năng an toàn và mức độ điện hóa cao hơn khiến nhu cầu bạc trong ngành ôtô ngày càng tăng. Các nghiên cứu cho thấy lượng bạc sử dụng trên mỗi phương tiện có xu hướng tăng dần theo mức độ điện hóa.

Cụ thể, xe sử dụng động cơ đốt trong (ICE) cần khoảng 15-28 gram bạc mỗi xe; xe hybrid tiêu thụ 18-34 gram; trong khi xe điện thuần pin (BEV) cần tới 25-50 gram bạc cho mỗi chiếc.

Quá trình chuyển dịch sang xe điện (EV) cũng đang tạo ra cú hích lớn đối với nhu cầu bạc. Ảnh: The Silver Institute.

Theo dự báo của Viện Bạc và Oxford Economics, nhu cầu bạc toàn cầu từ ngành công nghiệp ôtô sẽ tăng trưởng với tốc độ CAGR khoảng 3,4% trong giai đoạn 2025-2031, đạt khoảng 94 triệu ounce vào năm 2031.

Đáng chú ý, đến năm 2027, sản lượng xe điện dự kiến vượt qua xe sử dụng động cơ đốt trong để trở thành nguồn cầu bạc lớn nhất trong ngành ôtô. Đến năm 2031, xe điện được dự báo chiếm khoảng 59% thị phần, qua đó củng cố kỳ vọng nhu cầu bạc sẽ tiếp tục gia tăng khi ngày càng nhiều thiết bị điện tử được tích hợp trên mỗi phương tiện.

“Tổng thể, năm 2025 được dự báo là năm thứ 5 liên tiếp thị trường bạc toàn cầu rơi vào trạng thái thiếu hụt, dù quy mô thiếu hụt hàng năm thấp hơn so với các năm trước nhưng vẫn ở mức đáng kể, ước tính khoảng 95 triệu ounce bạc, tương đương gần 3.000 tấn.

Trong giai đoạn 2021-2025, mức thiếu hụt tích lũy lên tới gần 820 triệu ounce, tương đương hơn 80% tổng sản lượng bạc của một năm, phần nào lý giải tình trạng khan hiếm trên thị trường trong thời gian qua”, nhóm chuyên gia phân tích của Phú Quý nhấn mạnh.

Giá bạc dự báo chạm mốc 160 USD /ounce vào 2026

Về triển vọng giá, các chuyên gia cho rằng năm 2026, nếu tỷ lệ giá vàng/bạc (Gold/Silver Ratio - GSR) quay trở lại mức trung bình của 25 năm qua, giá bạc sẽ đứng trước cơ hội tăng trưởng đáng kể khi xu hướng giảm của tỷ lệ này tiếp diễn.

Trong kịch bản GSR giảm về mức 50, với giả định giá vàng đạt khoảng 4.500 USD /ounce, giá bạc có thể giao dịch quanh mốc 90 USD /ounce. Trường hợp GSR giảm sâu hơn về mức 30 - tương tự giai đoạn năm 2011 - giá bạc thậm chí có thể đạt khoảng 160 USD /ounce nếu giá vàng duy trì quanh ngưỡng 5.000 USD /ounce.

Trên thị trường quốc tế, giá bạc Comex đã ghi nhận chuỗi 5 tuần tăng liên tiếp, vượt qua mức đỉnh lịch sử được thiết lập vào năm 2011 để chạm mốc lịch sử mới ở mức 80,38 USD /ounce vào sáng nay (29/12).

Tuy nhiên, đà tăng mạnh của giá bạc khiến các chuyên gia của Phú Quý khuyến nghị nhà đầu tư cần cẩn trọng khi mặt hàng này cũng đang đối mặt với áp lực chốt lời và nguy cơ điều chỉnh trong giai đoạn cuối năm, trong bối cảnh bạc trở thành một trong những tài sản có hiệu suất đầu tư tốt nhất kể từ đầu năm đến nay.

Tính chung cả năm 2025, giá bạc thế giới ghi nhận mức tăng trưởng gần 160%, cao gấp hơn hai lần so với mức tăng hơn 71% của vàng.