Cận cảnh nơi sắp trở thành trung tâm hành chính mới của TP.HCM

Khu đất xây dựng Trung tâm Chính trị - Hành chính mới của TP.HCM được bao quanh bởi các trục giao thông lớn gồm Mai Chí Thọ - Nguyễn Cơ Thạch và Tố Hữu. Khu vực quy hoạch rộng hơn 33 ha, nằm trong vùng lõi Khu đô thị mới Thủ Thiêm.
Một phối cảnh không gian kiến trúc Trung tâm Chính trị - Hành chính mới của TP.HCM. Ảnh: Trung tâm nghiên cứu kiến trúc TP.HCM.
Theo quy hoạch, Trung tâm Chính trị - Hành chính mới sẽ chiếm khoảng 7,84 ha, chiều cao tối đa 30 tầng nằm dọc theo đường Tố Hữu, hướng về Quảng trường trung tâm.
Phần diện tích còn lại dành cho các công trình và không gian công cộng quy mô lớn như Nhà hát Giao hưởng - Nhạc - Vũ kịch (3,18 ha), công viên ngập nước khoảng 10 ha và hồ trung tâm rộng khoảng 12 ha.
Khu Trung tâm Chính trị - Hành chính mới có vị trí đối diện cầu Ba Son dễ dàng kết nối với phường Sài Gòn, khu vực trung tâm của TP.HCM. Trung tâm Chính trị - Hành chính mới được quy hoạch giữ vai trò hạt nhân trong cấu trúc phát triển đa trung tâm của TP.HCM.
Công trình bảo đảm tính kết nối, liên thông và phối hợp hiệu quả giữa các cơ quan chính quyền, đồng thời nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp.
Khu đất xây dựng Trung tâm Chính trị - Hành chính được bao quanh bởi 3 trục giao thông lớn. Trong ảnh là Đại lộ Mai Chí Thọ đường giữ vai trò trục chính đô thị, kết nối trung tâm thành phố với khu Đông và các đầu mối giao thông quan trọng
Khu đất xây dựng trung tâm hành chính mới của thành phố còn tiếp giáp đường Nguyễn Cơ Thạch rộng gần 50 m, kéo dài từ khu vực cầu Thủ Thiêm 4 đến cầu Thủ Thiêm.
Đường Tố Hữu rộng 29 m sẽ là khu vực mặt tiền của Trung tâm Chính trị - Hành chính mới, tuyến này nối từ đường Trần Bạch Đằng đến đường Trần Não, tạo trục kết nối quan trọng trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm.
Không chỉ thuận lợi về giao thông đường bộ, vị trí này còn được hưởng lợi từ metro Bến Thành - Thủ Thiêm sắp được khởi công đi qua Khu đô thị mới Thủ Thiêm. Tuyến metro này có 2 ga ngầm gồm ga Đại lộ Vòng Cung và ga Cung Thiếu nhi nằm tiếp giáp khu đất xây dựng Trung tâm Chính trị - Hành chính.
Theo đề xuất, dự án metro số 2A TP.HCM đoạn Bến Thành - Thủ Thiêm có chiều dài gần 6 km, gồm 6 ga ngầm, với sơ bộ tổng mức đầu tư khoảng 33.000 tỷ đồng.
Ngoài ra, tuyến Metro số 7 (Tân Kiên - Depot Long Bình) dài 51,2 km đi qua khu vực Trần Bạch Đằng - Trần Não trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm, góp phần tăng cường khả năng kết nối liên vùng.
Đồng thời, Trung tâm Chính trị - Hành chính được thiết kế theo mô hình không gian mở, gắn kết bởi mạng lưới giao thông đi bộ liên hoàn. Từ sảnh chính của Trung tâm Hành chính và Nhà hát, người dân có thể tiếp cận trực tiếp công viên, hồ trung tâm và các nhà ga metro.
