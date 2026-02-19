TP.HCM chỉnh quy hoạch Thủ Đức để xây Trung tâm hành chính Thủ Thiêm

Diện tích khu vực điều chỉnh khoảng 128,51 ha, nhằm cụ thể hóa các dự án ưu tiên, trong đó có xây dựng Quảng trường và Trung tâm chính trị hành chính Thành phố.

UBND TP.HCM vừa ban hành Quyết định phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung TP Thủ Đức (cũ) đến năm 2040 tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Phạm vi điều chỉnh gồm 4 khu vực thuộc Phân vùng số 1 theo Đồ án quy hoạch chung TP Thủ Đức trước đây đã được Thủ tướng phê duyệt (tại Quyết định số 202/QĐ-TTg ngày 21/1/2025), với tổng diện tích khu vực điều chỉnh quy hoạch khoảng 128,51 ha.

TP.HCM điều chỉnh quy hoạch cục bộ Thủ Đức để xây các dự án ưu tiên và thu hút nhà đầu tư chiến lược.

Theo quyết định, mục tiêu điều chỉnh cục bộ quy hoạch nhằm cụ thể hóa các Dự án thuộc danh mục ưu tiên và chính sách thu hút nhà đầu tư chiến lược theo Nghị quyết số 260 (sửa đổi bổ sung Nghị quyết 98) của Quốc hội, trong đó có Dự án xây dựng Quảng trường trung tâm và Trung tâm chính trị hành chính của TP.HCM.

Giai đoạn trước mắt, TP.HCM khẩn trương thực hiện Dự án Trung tâm chính trị hành chính Thành phố, đáp ứng yêu cầu phát triển sau sáp nhập địa giới hành chính.

Bên cạnh đó, theo UBND TP.HCM, việc điều chỉnh quy hoạch cục bộ vì cần thiết phải bố trí, sắp xếp các công trình trọng điểm khác trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm, như Cung Thiếu nhi, Nhà hát Giao hưởng, để hình thành Tổ hợp công trình công cộng đa chức năng Chính trị - Hành chính - Văn hóa.

Phối cảnh không gian Trung tâm Chính trị - Hành chính TP.HCM tại Thủ Thiêm. Nguồn: TT nghiên cứu kiến trúc TP.HCM.

Đồng thời, Thành phố phải cân đối các khu đất cây xanh sử dụng công cộng, thể dục thể thao, khu đất dịch vụ công cộng, nhằm bổ sung, gắn kết, tăng thêm chức năng hỗ trợ cho Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại TP.HCM đã xác định theo Quy hoạch TP.HCM thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Việc này để bảo đảm nguyên tắc tổng diện tích sàn toàn khu đô thị Thủ Thiêm không thay đổi, các chức năng công cộng phục vụ đô thị (cây xanh, dịch vụ) sau bố trí, sắp xếp có phần tăng thêm.

Về tính chất, chức năng, Quyết định phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung TP Thủ Đức sẽ giữ nguyên theo Quyết định số 202 về quy hoạch chung TP Thủ Đức đến năm 2040.

UBND phường An Khánh được giao chủ trì, công bố công khai điều chỉnh cục bộ quy hoạch được duyệt; lưu trữ và lưu giữ hồ sơ điều chỉnh cục bộ quy hoạch được duyệt.

Trước đó, Thường trực Thành ủy TP.HCM chấp thuận vị trí xây dựng Trung tâm Chính trị - Hành chính TP.HCM tại khu vực hồ trung tâm thuộc Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Nhiều dự án hạ tầng là điểm nhấn kiến trúc của TP.HCM chuẩn bị triển khai tại Thủ Thiêm.

Cung Thiếu nhi sẽ hoán đổi sang vị trí khác, khu vực hiện hữu chuyển chuyển thành đất cây xanh và mặt nước, hoàn thiện định hướng hình thành hồ trung tâm Thủ Thiêm.

Nhà hát Giao hưởng, Nhạc và Vũ kịch TP.HCM cũng được hoán đổi từ đầu cầu Ba Son về khu đất kế Trung tâm Chính trị - Hành chính.

Khu đất nhà hát tại vị trí cũ sẽ chuyển thành công viên cây xanh và quảng trường, kết nối với Quảng trường trung tâm và công viên bờ sông dọc sông Sài Gòn, mở rộng không gian sinh hoạt cộng đồng cho người dân.

Khu lõi Trung tâm Tài chính Quốc tế điều chỉnh tăng tầng cao, hoán đổi một phần chức năng tiếp giáp Quảng trường trung tâm từ đất thương mại - dịch vụ sang đất cây xanh công cộng cấp đô thị.

Phần chỉ tiêu hệ số sử dụng đất sẽ được tập trung để xây dựng các công trình cao tầng nổi bật, tạo biểu tượng kiến trúc cho Trung tâm Tài chính Quốc tế...

Tại cuộc họp Kinh tế xã hội tháng 1, Giám đốc Sở Xây dựng Trần Quang Lâm cho biết Trung tâm Hành chính-Chính trị tại Thủ Thiêm sẽ là một trong các công trình dự kiến khởi công ngay sau Tết Bính Ngọ.