Giá gas tăng vọt, doanh nghiệp tìm cách để không đứt gãy nguồn cung

Tính từ đầu tháng 3 đến nay, bình gas loại 12 kg đã tăng quanh 100.000 đồng, có loại tăng 110.000 đồng/bình; nhân viên đại lý gas cho biết họ báo giá theo ngày.

Ngày 11/3, Công ty CP TM XNK Dầu khí Thái Bình Dương (Pacific Petro) điều chỉnh tăng giá gas tăng hơn 666 đồng/kg, áp dụng cho các nhãn hiệu PACIFIC GAS, ESGAS, ACE.



Bình gas tăng thêm 100.000 đồng trong 10 ngày

Với mức giá mới áp dụng từ ngày 11/3, bình ESGAS loại 6 kg tăng thêm 4.000 đồng, bình ESGAS 12,5kg tăng 8.000 đồng, bình PACIFIC GAS và ACE GAS 12 kg tăng thêm 8.000 đồng, PACIFIC GAS bình 45 kg tăng 30.000 đồng.

Hiện gas bán lẻ đến tay người tiêu dùng với bình ESGAS 6 kg là 268.500 đồng, bình ESGAS 12,5 kg có giá 525.500 đồng, bình PACIFIC GAS 12 kg xám đang có giá 482.000 đồng, PACIFIC GAS 12 kg màu giá 516.000 đồng, PACIFIC GAS bình 45 kg 1,8 triệu đồng...

Giá gas đã tăng liên tục từ đầu tháng 3 đến nay. Ảnh minh họa: Tavico.

Theo Pacific Petro, tình hình căng thẳng leo thang tại Trung Đông đang khiến thị trường khí đốt toàn cầu biến động mạnh. Công ty đã cố gắng không điều chỉnh tăng giá bán hàng so với tháng 2/2026. Tuy nhiên, trước việc giá xăng dầu điều chỉnh tăng, dẫn đến chi phí vận chuyển phát sinh cao tăng cao, công ty buộc phải điều chỉnh giá bán gas.

Doanh nghiệp cũng cho biết thêm, việc tăng giá này chỉ nhằm đáp ứng phần tăng của xăng dầu, cố gắng giữ giá LPG không thay đổi, và mong khách thông cảm trước sự điều chỉnh này.

Theo thông báo điều chỉnh giá gas lần 3 của một đơn vị đầu mối có trụ sở tại Đồng Nai, từ ngày 10/3, giá gas tiếp tục tăng 70.000 đồng/bình 12 kg, bình 45 kg tăng thêm 262.500 đồng so với ngày 7/3.

Giá đến tay người tiêu dùng không vượt quá 550.500 đồng/bình 12 kg; bình 45 kg là 1.118.000 đồng và 2.292.000 đồng cho bình 50 kg.

Mức giá này áp dụng từ 10/3 cho đến khi có thông báo mới.

Như vậy sau 3 lần điều chỉnh, giá gas so với đầu tháng 3 tăng tổng cộng 100.000 đồng với bình 12 kg; bình 45 kg tăng 375.000 đồng...

Bảng giá gas Pacific Petro sau điều chỉnh áp dụng từ ngày 11/3. Nguồn: Pacific Petro.

Doanh nghiệp cũng cho biết do xăng dầu tăng cao làm cho chi phí vận chuyển tăng theo, trong khi nguồn cung cấp LPG bị đứt quãng, nguồn hàng thiếu hụt nghiêm trọng, buộc công ty phải chủ động tìm kiếm và bổ sung từ nhiều nguồn khác nhau, nhằm duy trì việc cung ứng hàng và mong khách hàng chia sẻ.

Nhiều đại lý gas tại TP.HCM cho biết từ ngày 11/3, giá gas điều chỉnh tăng 2.500 đồng/kg so với ngày 9/3.

Sau điều chỉnh, bình 6 kg tăng thêm 15.000 đồng, bình 12 kg tăng 30.000 đồng, bình 45 kg tăng 112.500 đồng.

Trước đó, ngày 10/3, Gas South cũng thông báo cập nhật giá gas tại TP.HCM và khu vực Đông Nam bộ. Theo đó, giá gas Gas South niêm yết tại TP.HCM và các tỉnh thành Đông Nam bộ từ ngày 10/3 là 316.300 đồng/bình 8 kg; 474.400 đồng/bình 12 kg; bình 45 kg là 1.780.581 đồng...

Cố gắng để người dân không thiếu gas

Dù giá các đại lý thông báo rõ đến khách hàng, nhưng người mua lẻ cho biết họ vẫn mua cao hơn giá thông báo. Tuy nhiên, chưa ai phải mua bình chiết nhỏ 8kg, 6kg mà vẫn là bình 12 kg như thông thường.

Dù giá tăng, ghi nhận thời gian giao hàng chậm hơn, nhưng người dùng nhiều khu vực ở TP.HCM cho biết vẫn được mua bình gas 12 kg thông thường chứ chưa phải mua bình chiết nhỏ 8 kg, 6 kg...

Chị Trần Hà, bán hàng ăn ở đường Thủy Lợi, Phước Long, cho biết chị vừa đổi bình gas xám Thủ Đức ngày 11/3, với giá 420.000 đồng; nhưng giá chị lấy là áp dụng với khách sử dụng nhiều; khách sử dụng nấu ăn gia đình bình thường thì giá là 450.000 đồng.

Nhân viên giao gas cho biết sẽ báo giá theo từng ngày tùy biến động thị trường mà đại lý sẽ áp dụng. Theo chị Hà, so với cuối tháng 2, mỗi bình gas 12 kg chị mua đã tăng thêm khoảng 95.000 đồng. Chị chưa thấy bình gas giảm trọng lượng.

Tại cuộc họp với Sở Công Thương TP.HCM ngày 10/3, ông Trần Anh Dũng - Phó Tổng Giám đốc kinh doanh Công ty Khí miền Nam (Southern GAS), cho biết trước tình hình hiện nay, doanh nghiệp đã triển khai nhiều giải pháp đáp ứng nhu cầu tiêu thụ gas cho người dân.

Tại TP.HCM, doanh nghiệp đã thực hiện chiết nạp khối lượng 8 kg cho bình gas 12 kg, để san sẻ nhu cầu, chờ tình hình ổn định trở lại.

Với nguồn cung hiện nay, có thể tiếp tục đề xuất nạp khối lượng 6 kg để kéo dài thời gian ứng phó. Ông cho biết, tại cuộc họp với ngành chức năng Đồng Nai, công ty vừa đề xuất có thể chiết bình gas 4 kg để đảm bảo nguồn gas.

Cũng theo ông Dũng, doanh nghiệp nỗ lực cung ứng đủ nhu cầu tiêu dùng của người dân đến ngày 20/3. Tuy nhiên, từ tháng 4, nếu tình hình chưa cải thiện thì nguồn cung có thể sẽ bắt đầu chịu tác động.

Ngành gas khó hơn xăng dầu, bởi chưa có quy định dự trữ bắt buộc, nếu nguồn cung gián đoạn thì thiếu hàng sẽ cũng đồng loạt nhiều nơi. Hiện hai doanh nghiệp lớn chuyên nhập khẩu lớn nhất là Công ty KDK và Hyosung vẫn chưa có kế hoạch cụ thể, cũng như chưa xác định được thời điểm hàng về, để công ty chủ động phân phối.

"Chúng tôi có 4 kho trải dài từ Nghệ An đến Cà Mau. Trong giai đoạn khó khăn này, chúng tôi cơ bản vẫn đáp ứng được nhờ cơ sở vật chất tốt. Nhưng nếu kéo dài hơn thì sẽ khó khăn.

Công ty cũng đã đề xuất chiết bình 12 kg sang trọng lượng 8 kg rồi giảm xuống 6 kg, để tránh thiếu hụt cục bộ. Một bình gas 6 kg thì gia đình sử dụng cũng khoảng 1,5 tháng. Nếu chiết xuống 4 kg cũng sử dụng đảm bảo trong 1 tháng. Giải pháp này sẽ góp phần bình ổn thị trường và đảm bảo mọi người dân đều có gas sử dụng", ông Dũng nói.

Tàu FAT’H AL KHAIR vừa cập cảng Kho cảng LNG Thị Vải mang theo 63.000 tấn LNG. Ảnh: PV GAS.

Ông kiến nghị Sở Công Thương TP.HCM làm việc với hai thương nhân nhập khẩu LPG, cung cấp kế hoạch nhập hàng về cụ thể thời gian tới, để doanh nghiệp trong ngành chủ động lên phương án ứng phó.

Lãnh đạo Chi cục Quản lý thị trường TP.HCM cũng cho biết đã chỉ đạo các Đội Quản lý thị trường tăng cường giám sát tình hình kinh doanh gas trên địa bàn. Hiện theo ghi nhận các cửa hàng kinh doanh gas vẫn bán đúng giá niêm yết, không có tình trạng găm hàng hay xuất hiện loại bình sang chiết giảm khối lượng.