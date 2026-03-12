Xăng dầu tăng giá khiến người Mỹ cũng 'săn' xe điện

Lượt tìm kiếm xe điện, gồm xe hybrid các loại và ôtô thuần điện, đã tăng vọt tại Mỹ giữa lúc giá xăng dầu leo cao do xung đột ở Trung Đông.

Theo InsideEVs, xung đột ở Trung Đông đang khiến thị trường dầu mỏ toàn cầu xuất hiện nhiều biến động. Ngay tại Mỹ, giá xăng đã tăng vọt, với mức trung bình toàn quốc hiện đạt 3,58 USD /gallon, cao hơn 50 cent so với cách đây một tháng.

Diễn biến này dường như đang thúc đẩy người Mỹ tìm đến xe điện. Đây không phải phỏng đoán, mà dựa trên kết quả nghiên cứu do Edmunds thực hiện.

Trên hệ thống mua bán xe của Edmunds, tỷ lệ người dân Mỹ tìm kiếm xe điện - bao gồm xe hybrid các loại và ôtô thuần điện - đã tăng mạnh trong tuần qua.

Dữ liệu hành vi khách hàng do Edmunds thu thập cho thấy số lượt tìm kiếm tại Mỹ liên quan đến xe điện từng chiếm khoảng 20,7% tổng lượng tìm kiếm tại thời điểm cuối tháng 2.

Khi tiến hành đo lường trong giai đoạn 7 ngày kể từ ngày 2/3, tỷ lệ truy vấn xe điện đã tăng vọt lên thành 22,4%, phần lớn nhắm đến các mẫu xe thuần điện.

Edmunds cho biết diễn biến này tương đồng đợt tăng mạnh giá xăng dầu gần nhất, tức khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự ở Ukraine vào đầu năm 2022. Tại thời điểm đó, tỷ lệ tìm kiếm xe điện ở Mỹ đã tăng từ 17,5% lên thành 25,1% trong vòng một tháng.

Giá xăng tăng cao không chỉ ở Mỹ khiến khách hàng dường như phải cân nhắc kỹ hơn trước những quyết định mua xe. Edmunds cho rằng tình hình hiện nay tồi tệ hơn so với giai đoạn 2022, bởi thị trường Mỹ không có nhiều ôtô điện giá rẻ, trong khi giá giao dịch trung bình của ôtô liên tục tăng.

Cộng thêm khả năng mất giá của những mẫu xe "ngốn" nhiều nhiên liệu, đang có nhiều khách hàng Mỹ không thể đổi xe ngay cả khi họ mong muốn như vậy. Khi đối mặt với tình trạng giá xăng cao, những người này buộc phải chấp nhận chịu thiệt.

Chuyên trang InsideEVs nhận định vào lúc này, những người có đủ điều kiện tài chính có thể vẫn nhìn thấy những điểm tích cực trên thị trường thứ cấp.

Nhiều mẫu ôtô điện cũ có khả năng sẽ sớm gia nhập thị trường xe đã qua sử dụng khi các hợp đồng thuê xe kết thúc. Khi giá bán của các mẫu Tesla cũ có xu hướng tăng nhẹ, phần lớn ôtô điện đã qua sử dụng vẫn có thể duy trì mức giá rẻ bất ngờ.

Hiện, nhiều nhà sản xuất đã trì hoãn hoặc hủy bỏ các dự án xe điện dành cho thị trường Mỹ. Khách hàng vẫn có thể tiếp cận vài mẫu giá rẻ trên thị trường như Nissan Leaf và Chevrolet Bolt, nhưng số xe này nhìn chung vẫn có những hạn chế.

Chevrolet Bolt không còn nhiều thời gian trên thị trường Mỹ, trong khi bản giá rẻ của Nissan Leaf đang bị hoãn ra mắt vô thời hạn. Các mẫu xe giá cả phải chăng như Kia EV3 và EV4 cũng bị trì hoãn và chưa có lộ trình mở bán rõ ràng tại Mỹ.

Nhìn chung, ôtô điện giá rẻ vẫn chưa phải là một thị trường quá đa dạng dành cho khách hàng xứ cờ hoa.

Diễn biến giá xăng dầu nhìn chung vẫn khá khó lường. Tuy nhiên nếu giá xăng vẫn ở mức cao, nhu cầu mà thị trường Mỹ dành cho ôtô điện, cả cũ lẫn mới, chắc chắn sẽ còn tăng trưởng trong giai đoạn tới.