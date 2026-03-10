Những cách giúp xe máy bớt 'ngốn' nhiên liệu khi giá xăng tăng cao

Xe máy thường tiêu thụ nhiên liệu không quá đáng kể, tuy nhiên vẫn có những cách có thể giúp phương tiện giao thông này bớt "ngốn" xăng hơn, giảm chi phí giữa lúc giá xăng tăng cao.

Khi giá xăng đang ở mức cao nhất từ đầu năm, nhiều người dùng xe máy bắt đầu cảm thấy phải trả nhiều tiền hơn cho mỗi lần tiếp nhiên liệu.

Dù xe máy không phải là phương tiện "ngốn" quá nhiều xăng, người dùng vẫn có những phương pháp có thể giúp môtô, xe 2 bánh chạy xăng tiêu thụ nhiên liệu hiệu quả hơn.

Giữ đều ga, không phóng nhanh, phanh gấp

Một trong những cách phổ biến nhất để tối ưu mức tiêu thụ nhiên liệu của phương tiện giao thông là giữ đều ga, tức cho xe di chuyển ở dải tốc độ ổn định.

Khoảng 40-60 km/h được cho là dải tốc độ tối ưu nhất để chạy xe máy xăng một cách tiết kiệm nhất. Khi này, xe đã trải qua giai đoạn khởi động, động cơ đã bước vào trạng thái ổn định và nếu người điều khiển tiếp tục duy trì đều ga, mức tiêu thụ nhiên liệu sẽ được tối ưu.

Đối với xe máy số, việc trả-tăng số phù hợp cho từng điều kiện vận hành cũng có thể giúp giảm mức tiêu thụ nhiên liệu.

Cho xe chạy chậm ở số cao hay cố gắng điều khiển xe tốc độ cao ở số thấp đều ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động của ECU và động cơ, từ đó khiến xe máy "ngốn" xăng nhiều hơn.

Giữ đều ga khi chạy có thể tối ưu khả năng tiết kiệm nhiên liệu của xe máy. Ảnh: Vĩnh Phúc.

Để dễ hình dung, nếu xe máy số có thể hoạt động êm ái mà không có cảm giác giật quá nhiều, hoặc có độ "lỳ" quá lớn, nghĩa là xe máy đang được cho chạy ở cấp số phù hợp.

Một trong những mẹo được đa số người dùng xe máy "rỉ tai" nhau để tiết kiệm xăng là tắt máy khi dừng chờ đèn đỏ.

Theo nghiên cứu do Phòng thí nghiệm Quốc gia Argonne thực hiện và công bố hồi năm 2017, lượng xăng cần thiết để khởi động lại một động cơ đã được làm nóng chỉ tương đương 10 giây nổ máy không tải.

Mặt khác, quãng nghỉ 10-15 giây giữa các lần đề nổ lại được cho là có thể ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe của bình ắc-quy.

Do đó, nếu thời gian dừng chờ đèn đỏ trên 30 giây, người dùng mới được khuyên nên tắt máy xe để giảm lượng tiêu thụ nhiên liệu, dù có thể không quá đáng kể.

Bật chức năng Idling Stop để xe máy có thể tạm ngắt động cơ lúc dừng chờ đèn đỏ. Ảnh: Vĩnh Phúc.

Một số mẫu xe máy tay ga hiện đại có chức năng Idling Stop hoặc Stop & Start System, sẽ tạm ngắt động cơ khi xe dừng trong 3-5 giây, tùy tình trạng xe dừng hẳn hay đang dừng-đi liên tục lúc gặp kẹt xe.

Bảo dưỡng định kỳ, không để lốp "non"

Việc bảo dưỡng định kỳ với xe máy cũng sẽ giúp phương tiện này ít nhiều giảm thiểu lượng tiêu thụ nhiên liệu khi vận hành thực tế.

Chẳng hạn, người dùng sẽ cần vệ sinh lọc gió, vệ sinh bugi và kim phun để đảm bảo động cơ hoạt động hiệu quả, tiết kiệm nhiên liệu. Các bước này nằm trong quy trình bảo dưỡng thông thường của xe máy và được ghi rõ mốc thời gian thực hiện trong sổ bảo hành theo xe.

Bảo dưỡng định kỳ sẽ giúp xe máy hoạt động ổn định và hiệu quả hơn. Ảnh minh họa: Phúc Hậu.

Dầu nhớt động cơ cũng cần được thay thế theo đúng khuyến cáo của nhà sản xuất. Sử dụng nhớt cũ mất độ nhờn sẽ làm tăng ma sát giữa các chi tiết máy, tăng nhiệt của động cơ trong quá trình hoạt động dẫn đến "ngốn" nhiều xăng hơn.

Người dùng cũng nên kiểm tra tình trạng lốp xe trước khi bắt đầu hành trình. Một bộ lốp "non" hơi sẽ dẫn đến tăng diện tích tiếp xúc với mặt đường, kéo theo ma sát tăng theo và khiến động cơ phải làm việc vất vả hơn.

Khi đổ xăng, người dùng cũng nên chú ý chọn đúng loại nhiên liệu theo khuyến cáo của nhà sản xuất. Một trong những điểm khác biệt giữa xe số và tay ga là tỷ số nén, dẫn đến sự khác biệt về loại xăng phù hợp.

Nhóm xe số như Wave Alpha, Yamaha Sirius có tỷ số nén dưới 9,5:1 nên xăng RON 92 đã phù hợp. Các mẫu xe tay ga Honda Vision, Honda Air Blade hay các mẫu côn tay như Yamaha Exciter, Honda Winner có tỷ số nén trên 9,5:1 sẽ cần sử dụng xăng RON 95.