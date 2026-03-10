Những lựa chọn xe máy điện 30-40 triệu ngang giá Vision, Janus

Thị trường Việt Nam có nhiều lựa chọn xe máy điện trong tầm giá 30-40 triệu đồng, tương đương loạt xe máy tay ga chạy xăng phổ biến như Honda Vision, Yamaha Janus.

Honda Vision, Yamaha Janus là những mẫu xe máy tay ga phổ biến hàng đầu thị trường Việt Nam. Giá bán trong khoảng 30-40 triệu đồng, kiểu dáng thanh lịch, động cơ xăng 110-125 phân khối kèm cốp rộng rãi là những ưu điểm giúp Yamaha Janus, Honda Vision từng là lựa chọn hàng đầu của khách Việt khi mua xe tay ga.

Ở thời điểm hiện tại, khi làn sóng điện hóa đang diễn ra mạnh mẽ còn giá xăng lại đang trong xu hướng tăng mạnh, các lựa chọn xe máy điện được khá nhiều khách hàng quan tâm.

Thị trường Việt hiện không hiếm những mẫu xe máy điện có giá 30-40 triệu đồng, tức tương đương loạt xe máy tay ga Honda Vision, Yamaha Janus.

VinFast Vero X - 34,9 triệu đồng

Là một trong những mẫu xe máy điện trang bị pin tháo rời đầu tiên của VinFast, Vero X hiện có giá 34,9 triệu đồng, bao gồm một pin và một bộ sạc.

Vero X được cho phát triển từ nguyên bản Vento X, có thêm ngăn chứa pin phụ cho phép mẫu xe máy điện này gia tăng phạm vi hoạt động tối đa.

VinFast Vero X sở hữu các kích thước dài x rộng x cao lần lượt 1.858 x 690 x 1.100 mm, khối lượng xe 92 kg. Với chiều cao yên ở mức 770 mm, Vero X phù hợp cho nhiều nhóm khách hàng khác nhauy.

Xe vận hành bằng motor điện BLDC Inhubm, công suất tối đa 2,25 kW. Nhờ đó, VinFast Vero X có thể tăng tốc 0-50 km/h trong 15 giây, tốc độ tối đa 70 km/h.

VinFast trang bị cho Vero X phanh đĩa phía trước, phanh cơ phía sau. Giảm xóc trước dạng ống lồng thủy lực, bánh sau trang bị giảm xóc đôi.

Với gói pin tiêu chuẩn dung lượng 2,4 kWh đặt dưới sàn xe, Vero X có thể chạy tối đa khoảng 134 km/lần sạc. Khi lắp thêm pin phụ vào cốp, phạm vi hoạt động tối đa tăng lên thành 262 km.

Để sạc đầy bộ pin, VinFast Vero X cần khoảng 6,5 giờ kết nối với bộ sạc.

Dat Bike Quantum S3 - 34,9 triệu đồng

Tại Việt Nam, Dat Bike là thương hiệu tập trung cho các dòng xe máy điện có phạm vi di chuyển lớn. Chẳng hạn, Quantum S3 ở giá bán 34,9 triệu đồng có phạm vi hoạt động 200 km/lần sạc, đi cùng motor điện 6 kW.

Dat Bike Quantum S3 sở hữu các kích thước dài x rộng x cao lần lượt 2.010 x 710 x 1.110 mm. Chiều cao yên xe tại vị trí người lái là 760 mm, nhìn chung phù hợp với thể trạng đa phần người Việt.

Với gói pin dung lượng 4,3 kWh, Dat Bike Quantum S3 có thể vận hành trên quãng đường tối đa 200 km sau mỗi lần sạc đầy. Khi sử dụng bộ sạc 900 W, xe nạp đầy pin trong 5 giờ. Nếu sử dụng bộ sạc 1,8 kW, gói pin của Quantum S3 có thể rút ngắn thời gian sạc đầy còn khoảng 2,5 giờ.

Motor điện 6 kW trang bị trên xe giúp Dat Bike Quantum S3 đạt đến vận tốc tối đa 90 km/h. Các trang bị đáng chú ý khác của mẫu xe máy điện này bao gồm hỗ trợ khởi hành ngang dốc, Cruise Control, màn hình LCD...

Yadea Osta P - 31,99 triệu đồng

Mẫu xe máy điện Yadea Osta là "tân binh" của thị trường Việt, gồm 2 phiên bản trong đó bản Osta P có giá 31,99 triệu đồng.

Các kích thước dài x rộng x cao của Yadea Osta lần lượt 1.910 x 710 x 1.340 mm. Chiều cao yên xe ở mức 770 mm, khoảng sáng gầm xe 145 mm. Yadea Osta có khối lượng bản thân 107 kg, khối lượng tải đến 130 kg.

Yadea Osta được trang bị động cơ hub TTFAR do Yadea tự phát triển, công suất định mức 1,5 kW, công suất tối đa 2,75 kW và mô-men xoắn cực đại 20 Nm. Yadea Osta P có thể chạy tốc độ tối đa 63 km/h, khả năng leo dốc tối đa 15 độ.

Gói pin lithium 72V 45Ah - tương đương dung lượng 3,24 kWh - cho phép xe chạy tối đa 180 km/lần sạc đầy trong điều kiện thử nghiệm vận hành thực tế tại Việt Nam.

VinFast Viper - từ 39,9 triệu đồng

VinFast gần đây thông báo nhận cọc cho mẫu xe máy điện đổi pin VinFast Viper. Giá bán của xe khởi điểm 39,9 triệu đồng, chưa bao gồm pin nhưng đã có một bộ sạc. Trường hợp khách hàng chọn phương án mua xe kèm pin, giá bán VinFast Viper tăng lên thành 45,5 triệu đồng.

VinFast Viper là một trong 4 xe máy điện đổi pin mới nhất vừa được VinFast trình làng hồi đầu năm. Các kích thước dài x rộng x cao của xe lần lượt 1.907 x 692 x 1.135 mm, khoảng cách giữa 2 bánh là 1.320 mm, chiều cao yên 780 mm.

Dù bố trí khay đựng pin trong cốp dưới yên xe, VinFast Viper vẫn có 10 lít dung tích chứa đồ tại khu vực này khi lắp đủ 2 pin.

Động cơ điện của VinFast Viper là loại BLDC Inhub, sản sinh công suất tối đa 3 kW, cho phép xe chạy tốc độ cao nhất 70 km/h.

Gói pin tiêu chuẩn dung lượng 1,5 kWh cung cấp phạm vi hoạt động tối đa khoảng 82 km/lần sạc. Khi lắp thêm pin phụ dung lượng tương đương, phạm vi hoạt động tăng lên thành 156 km/lần sạc.

Thời gian tiêu chuẩn để sạc đầy pin là 4,5 giờ.

Honda ICON e: - từ 26,4 triệu đồng

Tại Việt Nam, Honda ICON e: được bán với giá khởi điểm 26,4 triệu đồng, chưa bao gồm gói pin. Nếu khách hàng chọn mua xe kèm pin, giá bán của Honda ICON e: tăng lên thành 36,2 triệu đồng.

Các kích thước dài x rộng x cao của Honda ICON e: lần lượt 1.796 x 680 x 1.085 mm, chiều dài cơ sở 1.298 mm. Honda ICON e: có khối lượng bản thân 87 kg, chiều cao yên ở mức 742 mm.

Honda ICON e: được định vị là một mẫu xe điện dành cho học sinh THPT, người chưa có bằng lái nên tốc độ giới hạn ở mức 48 km/h, trang bị motor điện 1,5 kW.

Gói pin 48 V 30,6 Ah (tương đương dung lượng 1,47 kWh) đặt dưới sàn để chân cung cấp phạm vi hoạt động tối đa khoảng 71 km/lần sạc.

Do pin có thể tháo rời, người dùng có thể sạc trực tiếp trên xe, hoặc tháo rời pin để sạc, thay thế khi cần.