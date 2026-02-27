Vừa hết Tết, loạt xe máy điện đã đua nhau giảm giá

Xe máy điện VinFast, Honda và cả Yadea, Yamaha đều đang được áp dụng khuyến mại hàng triệu đồng dịp đầu năm tại các đại lý.

Ngay khi kỳ nghỉ Tết kết thúc, loạt thương hiệu xe máy điện nhanh chóng "bắt nhịp" bằng các chương trình ưu đãi, thu hút khách hàng mùa đầu năm. Không chỉ áp dụng khuyến mại, nhiều hãng xe còn sớm tung thêm sản phẩm mới, triển khai các chương trình kích cầu như miễn phí sạc, đổi pin cho dòng xe 2 bánh chạy điện.

Xe máy điện VinFast giảm 8%

Khách hàng mua xe máy điện VinFast trong dịp đầu năm tiếp tục được hưởng ưu đãi tiền mặt. Trong đó, người mua được giảm 6% giá trị xe theo chương trình "Mãnh liệt vì tương lai xanh" và hưởng thêm ưu đãi 2%, tương đương mức lệ phí trước bạ.

Với người mua các mẫu xe máy điện đổi pin tại VinFast gồm Evo, Feliz II và Viper được miễn phí đổi pin 20 lần/tháng. Chương trình kéo dài đến hết tháng 6/2028.

Ví dụ mẫu xe Feliz đang được bán với giá 26,9 triệu đồng, cùng bộ pin phụ giá 5 triệu đồng. Sau ưu đãi, giá bán tổng của chiếc xe máy điện được giảm về mức 29,34 triệu đồng (đã gồm pin phụ).

Các mẫu xe máy điện từ VinFast đang được giảm 8% nhờ loạt chương trình. Ảnh: Đan Thanh.

Tại Việt Nam, VinFast là thương hiệu đang dẫn đầu thị trường xe máy điện, với doanh số khoảng 406.453 chiếc trong năm 2025. Với các chương trình ưu đãi được diễn ra liên tục, hãng xe nội địa Việt đang "tất tay" cho cuộc chơi tranh giành thị phần xe máy điện, mong muốn giữ vững ngôi vương trước sự vùng lên của các đối thủ quốc tế.

Honda tặng 5 triệu đồng cho người mua xe máy điện

Ngay sau Tết, Honda đã tung chương trình ưu đãi tiền mặt cho khách hàng mua xe máy điện học sinh Icon e:. Cụ thể, người mua xe được tặng 5 triệu đồng tiền mặt, tương đương giảm giá xe từ 26,9 xuống còn 21,9 triệu đồng.

Mức giá sau ưu đãi của Honda Icon e: không hẳn là quá cạnh tranh nếu đặt cạnh các mẫu xe máy điện học sinh phổ thông trên thị trường. Tuy nhiên với tiềm lực và sức mạnh thương hiệu sẵn có, Honda vẫn có cơ hội thu hút tệp khách hàng trung thành.

Người mua Honda Icon e: được tặng 5 triệu đồng tiền mặt.

Bên cạnh đó với các khách hàng đặt mua/thuê Honda CUV e:, Honda vẫn đang xây dựng hệ thống tủ đổi pin và triển khai chương trình miễn phí đổi pin cho người dùng. Các tủ đổi pin và hệ thống sạc pin cho xe máy điện dự kiến đi vào hoạt động trong giai đoạn tháng 4-6.

Yadea giảm giá ở đại lý, sắp làm tủ đổi pin

Theo ghi nhận của phóng viên, tại một số đại lý của Yadea, xe máy điện ăn khách của hãng gồm Volguard, Orla hay Velax đều đang được giảm tiền mặt khoảng 1-1,2 triệu đồng. Đây là chương trình riêng của đại lý nhằm kích cầu mua sắm của khách hàng dịp đầu năm.

Đặc biệt vào dịp năm mới, hãng vừa ra mắt mẫu xe máy điện Osta. Đây là sản phẩm đầu tiên của Yadea có thể linh hoạt sạc, thay pin tùy nhu cầu người dùng.

Yadea Osta có thể tháo rời pin. Ảnh: Yadea.

Dựa trên các hình ảnh được hãng công bố, nhiều khả năng trong tương lai, thương hiệu này cũng sẽ nhanh chóng xây dựng, lắp đặt hệ thống tủ thay pin nhằm cạnh tranh với VinFast hay Honda.

Yamaha tặng phiếu giảm giá 15 triệu đồng

Yamaha tiếp tục tung chương trình giảm giá lớn cho mẫu xe máy điện duy nhất của hãng - NEO's - trong dịp đầu năm. Cụ thể, người mua NEO's được tặng kèm phiếu giảm giá 15 triệu đồng. Như vậy sau quy đổi, mẫu xe máy điện sẽ được giảm từ 49 triệu xuống còn 34 triệu đồng.

Thực tế đây không phải lần đầu tiên Yamaha NEO's được hưởng ưu đãi lớn. Vào cuối năm 2025, một số đại lý của Yamaha từng triển khai ưu đãi "xả kho" cho mẫu xe máy điện, đưa giá bán của NEO's về dưới mốc 30 triệu đồng.

Khách mua Yamaha NEO's được tặng phiếu giảm giá 15 triệu đồng. Ảnh: Yamaha.

Nhìn chung, làn sóng ưu đãi và kích cầu ngay từ đầu năm 2026 đã cho thấy sự quyết tâm của các hãng xe trong việc chiếm lĩnh thị phần xe hai bánh chạy điện. Với người tiêu dùng, đây cũng là thời điểm đáng cân nhắc để sở hữu một phương tiện xanh với chi phí tối ưu.