Bán tải Trung Quốc đang 'xâm chiếm' thị trường quốc tế

Mảng bán tải Trung Quốc đang được các hãng xe tập trung phát triển. Không chỉ tăng sản lượng, đầu ra tiêu thụ bao gồm lượng bàn giao đại lý và xuất khẩu đều ghi nhận tăng trưởng.

Theo Car News China, phân khúc bán tải của các nhà sản xuất ôtô Trung Quốc đã ghi nhận tăng trưởng mạnh về cả sản lượng lẫn doanh số trong tháng đầu năm 2026, song hành cùng sự gia tăng ở hoạt động xuất khẩu.

Dữ liệu do Hiệp hội ôtô du lịch Trung Quốc (CPCA) cung cấp cho thấy lượng bán tải Trung Quốc cung ứng cho thị trường nội địa trong tháng 1 đã đạt 49.000 xe, tăng so với cùng kỳ năm ngoái và đã gần chạm mức cao kỷ lục trong 5 năm qua.

Hoạt động sản xuất cũng được đẩy mạnh, phản ánh đà tăng trưởng liên tục của các nhà sản xuất ôtô Trung Quốc ở phân khúc này.

Xuất khẩu tiếp tục chiếm tỷ trọng đáng kể trong lượng tiêu thụ bán tải Trung Quốc ở tháng đầu năm 2026. Các đơn vị xuất khẩu đã hoàn tất vận chuyển khoảng 27.000 xe bán tải ra nhiều thị trường nước ngoài, tăng mạnh so với năm ngoái và chiếm hơn 50% tổng lượng tiêu thụ bán tải trong tháng.

Chuyên trang Car News China lưu ý tỷ lệ đóng góp cao của hoạt động xuất khẩu phản ánh sự mở rộng trên phạm vi toàn cầu của các dòng bán tải thương hiệu Trung Quốc.

Loạt bán tải của các thương hiệu thuộc Great Wall Motors tiếp tục dẫn đầu thị phần tại Trung Quốc, đóng góp gần 50% lượng tiêu thụ trong nước đồng thời duy trì vị thế hàng đầu ở mảng xuất khẩu.

Những nhà sản xuất Trung Quốc khác như JMC, Changan và JAC, hay dòng xe bán tải Radar của Geely cũng đóng góp phần không nhỏ vào sản lượng và khối lượng xuất khẩu. Điều này được cho là phác họa tình hình cạnh tranh nội địa khá đa dạng ở phân khúc bán tải.

Sự tăng trưởng chung của thị trường bán tải thường được nhìn nhận gắn liền với các lĩnh vực xây dựng và logistics phạm vi doanh nghiệp nhỏ, tuy nhiên giới phân tích vẫn lưu ý hiệu suất xuất khẩu cao của phân khúc bán tải đang trở thành một động lực quan trọng.

Với việc cho xuất khẩu khoảng 54% tổng lượng bán tải xuất xưởng trong tháng vừa qua, mảng bán tải của các hãng xe Trung Quốc đang cho thấy sự phụ thuộc vào nhu cầu quốc tế, trong bối cảnh thị trường nội địa ghi nhận nhiều biến động.

Dòng xe bán tải năng lượng mới, gồm bán tải thuần điện và bán tải trang bị hệ truyền động điện phạm vi mở rộng (EREV), hiện chiếm tỷ trọng khá nhỏ trong lượng tiêu thụ, bàn giao và xuất khẩu, nhưng đang dần mở rộng.

Trong tháng 1, khoảng 6.000 xe bán tải năng lượng mới của Trung Quốc được bán ra, chủ yếu từ các thương hiệu BYD, Geely Radar. Việc liên tục ra mắt sản phẩm mới song song phát triển cơ sở hạ tầng trạm sạc có thể sẽ giúp phân khúc ngách này liên tục mở rộng trong tương lai.

Nhìn chung, mảng bán tải của các nhà sản xuất ôtô Trung Quốc đang tiếp tục duy trì cấu trúc vững chắc gồm hoạt động sản xuất và xuất khẩu.

Các thương hiệu lâu đời vẫn giữ vị thế dẫn đầu, trong khi chiến lược tập trung xuất khẩu đang ngày càng trở nên quan trọng, giúp định hình ngành sản xuất bán tải Trung Quốc giai đoạn đầu năm 2026.