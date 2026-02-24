Sắp có bán tải PHEV chạy diesel

Mẫu bán tải PHEV của Chery sẽ sử dụng động cơ diesel, thay vì động cơ xăng như các đối thủ.

Theo Car News China, Chery chuẩn bị ra mắt mẫu bán tải hybrid cắm sạc (PHEV) sử dụng động cơ diesel đầu tiên trên thế giới tại thị trường Australia.

Hiện, các mẫu bán tải PHEV trên thị trường như BYD Shark 6 hay GWM Cannon Alpha đều sử dụng hệ thống kết hợp giữa motor điện với động cơ xăng, nhưng Chery lại đặt cược vào động cơ diesel trong hệ truyền động PHEV.

Theo Car News China, khách hàng Australia đặc biệt ưa thích bán tải chạy diesel bởi có thể cung cấp mô-men xoắn lớn ngay từ dải vòng tua thấp. Khi kết hợp cùng sức mạnh tức thời từ motor điện, mẫu bán tải mới sẽ có thể phục vụ tối ưu nhu cầu kéo nặng hoặc đi off-road.

Mẫu bán tải được Chery đặt mã hiệu KP31 hiện chỉ đang ở bản concept, nhưng hứa hẹn sở hữu những thông số ấn tượng hàng đầu phân khúc khi ra mắt chính thức.

Cụ thể, động cơ turbo-diesel dung tích 2.5L kết hợp motor điện hiệu suất cao dự kiến cung cấp công suất đầu ra tối đa 348 mã lực, mô-men xoắn cực đại 680 Nm. Mẫu bán tải PHEV diesel của Chery có thể kéo tối đa 3,5 tấn, chở đến một tấn hàng ở thùng sau.

Chery tiết lộ mẫu bán tải này sẽ được trang bị 3 khóa vi sai trước, giữa và sau, kết hợp hộp số phụ. Hiệu suất nhiệt đạt 47%, giúp cải thiện 10% mức tiêu hao nhiên liệu so với động cơ diesel truyền thống.

Australia được xác nhận sẽ là thị trường đầu tiên chào đón mẫu bán tải mang mã hiệu KP31. Phiên bản thương mại dự kiến có mặt tại hệ thống showroom ở xứ sở chuột túi vào quý IV năm nay.

Rely P3X là "bản sao" của bán tải Chery KP31, đã ra mắt thị trường Trung Quốc. Ảnh: Chery.

Mẫu bán tải mang mã hiệu KP31 của Chery thuộc dòng bán tải cabin kép cỡ lớn, chiều dài tổng thể đến 5.610 mm. Xe sở hữu ngôn ngữ thiết kế vuông vức đặc trưng với cụm đèn pha tròn, cản trước hầm hố và các chi tiết ốp nhựa bảo vệ bao quanh thân xe.

Diện mạo của KP31 mang nhiều nét tương đồng Jeep Gladiator nhưng các đường nét được bo tròn mềm mại hơn. Mẫu bán tải của Chery được trang bị bộ lốp địa hình BF Goodrich AT, gương chiếu hậu bản lớn, tay nắm cửa kiểu truyền thống và điểm nhấn nổi bật nhất là logo Chery phát sáng cỡ lớn phía trước.