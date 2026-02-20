Bán tải thuần điện Tesla Cybertruck ra mắt phiên bản giá rẻ

|
Tesla vừa bổ sung phiên bản Cybertruck Premium All-Wheel Drive với mức giá chỉ còn 59.990 USD, trở thành phiên bản rẻ nhất của dòng bán tải thuần điện này tại Mỹ.
|
|
Xe được trang bị tiêu chuẩn bộ mâm 18 inch, và khách hàng có thể nâng cấp lên tùy chọn mâm Core kích thước 20 inch. Xe có thể di chuyển 523 km cho một lần sạc.
|
|
Nội thất của phiên bản giá rẻ chỉ được trang bị ghế bọc nỉ, lược bỏ khả năng làm mát cho hàng ghế trước. Một số tính năng cũng đã không còn như màn hình ghế sau 9.4 inch, hệ thống âm thanh 15 loa này chỉ còn 7 loa, phuộc lò xo thay vì phuộc hơi...
|
Tesla Cybertruck Premium All-Wheel Drive vẫn được trang bị 2 động cơ và khả năng dẫn động 4 bánh toàn thời gian, cho phép xe có khả năng tăng tốc 0-97 km/h trong 4,1 giây.
|
Với khả năng sạc nhanh, xe có thể bổ sung 212 km chỉ với 15 phút sạc. Khả năng tải và kéo tải của mẫu bán tải điện này lần lượt là 909 kg và 3.400 kg.
|
Bên cạnh đó, hãng xe điện đến từ Mỹ cũng giảm giá phiên bản hiệu năng cao Tesla Cybertruck Cyberbeast từ 114.990 USD xuống còn 99.990 USD.
Sách hay đọc trên xe
Chuyên mục Xe gửi tới độc giả những tựa sách hay với nhiều chủ đề hấp dẫn. Trên những chặng hành trình với những chiếc xe, không hiếm khi chúng ta có những khoảnh khắc nghỉ ngơi, thư giãn, và những trang sách là người bạn đồng hành lý thú.