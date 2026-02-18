|
Sau Monza SP1 và Monza SP2, Ferrari Daytona SP3 là siêu phẩm đầu bảng thuộc dải sản phẩm Icona Series, vốn được mô phỏng theo các mẫu xe biểu tượng của thương hiệu.
|
Novitec là một trong số ít hãng độ dám công bố gói nâng cấp can thiệp trực tiếp vào thiết kế và hiệu năng của siêu xe này, vốn còn được săn đón nhiều hơn cả hypercar Ferrari F80 vừa ra mắt, nhờ vào cơ cấu động cơ V12 hút khí tự nhiên.
|
Dự án nâng cấp Ferrari Daytona SP3 được thực hiện thủ công tại cơ sở của Novitec tại Stetten, Unterallgäu (Đức), chủ yếu tập trung vào thay đổi cơ cấu vận hành.
|
Do đó, thiết kế ngoại thất của siêu xe này gần như giữ nguyên. Nguồn cảm hứng ban đầu của Daytona SP3 đến từ các mẫu xe cổ điển của thương hiệu, đặc biệt là chiếc 330 P3/4.
|
Novitec cung cấp 3 thiết kế mâm forged từ Vossen. Với phiên bản NF10, xe sở hữu cơ cấu 5 chấu kép với khóa trung tâm, kích thước 20 inch ở cầu trước và 21 inch ở cầu sau.
|
Toàn bộ hệ thống xả được cách nhiệt hoàn toàn nhằm giảm nhiệt khoang động cơ và cải thiện độ ổn định. Tùy chọn mạ vàng 999 cho toàn bộ ống xả để tản nhiệt tốt hơn.
|
Nội thất của siêu xe Ferrari Daytona SP3 cũng được cá nhân hóa với da cao cấp và Alcantara, vốn được chế tác theo phương pháp thủ công với độ chính xác cao.
|
Ferrari Daytona SP3 được trang bị động cơ V12 hút khí tự nhiên 6.5L, sản sinh công suất 840 mã lực và mô-men xoắn 697 Nm, đi kèm hộp số ly hợp kép F1 DCT 7 cấp.
|
Với việc nâng cấp hệ thống ống xả hiệu năng cao và bộ xúc tác khí thải mới của Novitec, công suất của siêu xe này tăng thêm 28 mã lực, đạt mức tối đa 868 mã lực.
|
Hãng độ chưa công bố hiệu năng vận hành sau khi nâng cấp. Với cấu hình tiêu chuẩn, siêu xe có khả năng tăng tốc 0-100 km/h trong 2,85 giây và tốc độ tối đa hơn 340 km/h.
|
Như thường lệ, Novitec không công bố giá trị của gói nâng cấp này. Tại thời điểm ra mắt, Ferrari Daytona SP3 có giá khởi điểm từ 2,3 triệu USD, tuy nhiên chiếc thứ "599+1" đã được đấu giá thành công với số tiền lên đến 26 triệu USD.
|
Mẫu xe thứ 4 của dải sản phẩm Icona Series có thể được lấy cảm hứng từ "huyền thoại" Ferrari F40, sử dụng động cơ V12 và không có hệ thống hybrid.
