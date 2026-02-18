Novitec là một trong số ít hãng độ dám công bố gói nâng cấp can thiệp trực tiếp vào thiết kế và hiệu năng của siêu xe này, vốn còn được săn đón nhiều hơn cả hypercar Ferrari F80 vừa ra mắt, nhờ vào cơ cấu động cơ V12 hút khí tự nhiên.