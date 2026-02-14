|
Rolls-Royce Motor Cars Private Office Dubai vừa bàn giao mẫu xe độc bản Phantom Arabesque dành riêng cho một khách hàng VIP. Chiếc Phantom Extended này được chế tác với cảm hứng lấy từ văn hóa bản địa Trung Đông.
Điểm nổi bật chính là nắp capo được chế tác bằng công nghệ khắc laser chi tiết, vốn mô phỏng theo họa tiết Mashrabiya xuất hiện trong các công trình kiến trúc Hồi giáo.
Được phát triển bởi Trung tâm Chế tác bề mặt Ngoại thất, công nghệ này lấy cảm hứng từ kỹ thuật Sgraffito của người Italy, một phương pháp làm nổi bật các lớp màu tương phản bằng cách loại bỏ chính xác các bề mặt phía trên.
Được phát triển trong vòng 5 năm, công nghệ này tạo ra các họa tiết Mashrabiya bằng việc khắc sâu chỉ 145 - 190 micron vào bề mặt trên cùng, để lộ tông màu tối hơn bên dưới.
Thay vì sử dụng ốp chrome sáng bóng, chiếc xe được nâng cấp lưới tản nhiệt Pantheon đặc trưng được chế tác từ chrome tối màu, vốn xuất hiện trên các phiên bản Black Badge.
Ngoại thất của chiếc xe được phủ lớp sơn bespoke đen Diamond Black với phần thân trên màu bạc. Đường Coachline và họa tiết Mashrabiya cũng có tông màu tương phản.
Nội thất xe được hoàn thiện với chất liệu da màu xám Selby Grey và đen trang nhã, cùng đường viền ghế và thảm màu đen, nổi bật với họa tiết Mashrabiya màu đen tương phản được thêu trên tựa đầu phía trước/sau cùng bậc cửa.
Khu vực trang trí bảng taplo Gallery của Rolls-Royce Phantom Arabesque được khắc họa tiết Mashrabiya từ chất liệu gỗ cao cấp Blackwood và Black Bolivar.
Rolls-Royce Phantom Arabesque vẫn được trang bị động cơ V12 twin-turbo 6.75L, sản sinh công suất tối đa 571 mã lực và mô-men xoắn cực đại 900 Nm.
Đi kèm là hộp số 8 cấp ZF và hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian, cho phép chiếc xe nặng hơn 2,6 tấn có khả năng tăng tốc từ 0-100 km/h trong 5,4 giây, tốc độ tối đa 250 km/h.
Như thường lệ, mức giá của mẫu xe độc bản Rolls-Royce Phantom Arabesque không được công bố. Rolls-Royce Phantom Series II từng được đơn vị phân phối chính hãng tại Việt Nam mang về trưng bày, tuy nhiên giá khởi điểm vẫn chưa được tiết lộ.
