Rolls-Royce Black Badge Ghost độc bản dành cho game thủ

Rolls-Royce ra mắt chiếc Black Badge Ghost Gamer, một phiên bản bespoke lấy cảm hứng từ văn hoá Arcade của dòng "game thùng" 8-bit cùng nhiều "Easter Egg" thú vị.

Ngoại thất chiếc xe được sơn màu xanh Salamanca Blue, trong đó phần thân trên được phủ lớp hiệu ứng nhám "Crystal over Diamond Black" của các máy game đời cũ.

Cùng với chủ nhân chiếc xe, Rolls-Royce đã sáng tạo ra một nhân vật "Cheeky Alien" (người ngoài hành tinh tinh quái) màu xanh lá, xanh dương và vàng. Mỗi họa tiết gồm 89 "pixel" có kích thước 3 x 3 mm, kết nối trực tiếp với đường Coachline.

Ghế ngồi được bọc da màu đen và nâu Casden Tan, với logo "Player 1" và "Player 2" ở hàng ghế trước cùng "Player 3" và "Player 4" ở hàng ghế sau, mô phỏng giao diện khởi động của mỗi tựa game Arcade.

Bệ bước hàng ghế trước cũng được trang trí bằng các câu lệnh quen thuộc như "Press Start" (nhấn nút để bắt đầu) hay "Level Up" (lên level) mà mỗi game thủ đều nằm lòng.

Các chi tiết Easter Egg được Rolls-Royce cài cắm tinh tế như logo "Cheeky Alien" tại mỗi vị trí bàn gấp, hay đĩa bay của người ngoài hành tinh giữa hai ghế sau.

Mức giá của chiếc Rolls-Royce Black Badge Ghost Gamer không được tiết lộ. Tại Việt Nam, mẫu sedan siêu sang này có giá từ 34,9 tỷ đồng cho phiên bản tiêu chuẩn, và lên đến 39,99 tỷ đồng đối với chiếc Black Badge Ghost Series II.

