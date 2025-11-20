Porsche Cayenne cuối cùng đã có phiên bản thuần điện

Porsche Cayenne Electric sẽ được phân phối song song với các phiên bản sử dụng động cơ đốt trong trên toàn cầu. Tại Mỹ, mẫu SUV thuần điện này có giá từ 109.000 USD , cao hơn bản tiêu chuẩn Cayenne ( 88.000 USD ) và Cayenne E-Hybrid ( 101.200 USD ).