Porsche Cayenne cuối cùng đã có phiên bản thuần điện

|
Porsche Cayenne Electric là dòng sản phẩm thuần điện thứ ba của thương hiệu sau Taycan và Macan Electric, thể hiện cam kết về kỷ nguyên điện hóa - vốn đã gây ra sự xáo động lớn về mặt lợi nhuận của hãng xe này trong thời gian gần đây.
|
Về ngoại hình, Porsche Cayenne Electric có thể được xem là phiên bản "phóng to" của Macan Electric, đồng thời sở hữu ngôn ngữ "bầu bĩnh" của mẫu SUV đàn em.
|
Phần đầu xe nổi bật với cụm cản trước tích hợp các khe gió điều khiển điện giúp tối ưu tính khí động học. Bên cạnh nắp capo thấp, cụm đèn Matrix LED được thiết kế mảnh và sắc nét, tích hợp toàn bộ chức năng vào một module.
|
Xe có kích thước 4.985 x 1.980 x 1.674 mm, trục cơ sở đạt mức 3.023 mm - sở hữu chiều dài tổng thể và chiều dài cơ sở lần lượt hơn 55 mm và 130 mm so với phiên bản sử dụng động cơ đốt trong, giúp hàng ghế sau rộng rãi hơn đáng kể.
|
Khách hàng có thể lựa chọn giữa 13 màu sơn tiêu chuẩn và 9 kiểu thiết kế mâm từ 20 đến 22 inch, bên cạnh hàng loạt tùy chọn cá nhân hóa từ Porsche Exclusive Manufaktur.
|
Với thiết kế khí động học, chỉ số sức cản gió của Porsche Cayenne Electric ở mức 0,25, giúp chiếc xe tiết kiệm năng lượng và tăng quãng đường di chuyển trong một lần sạc.
|
Cụm đèn hậu được thiết kế với một dải LED chạy dài liên tục theo bề ngang thân xe đi kèm hiệu ứng động đặc biệt, tích hợp logo Porsche cỡ lớn dạng 3 chiều phát sáng.
|
Nội thất của Porsche Cayenne Electric là một "không gian trải nghiệm" với bảng đồng hồ taplo kỹ thuật số OLED 14.25 inch, màn hình trung tâm cảm ứng mở rộng xuống tựa tay và tùy chọn màn hình dành cho ghế phụ 14.9 inch.
|
Chủ xe có thể cá nhân hóa thông qua 12 tổ hợp nội thất, 5 gói thiết kế và 5 gói trang trí khác nhau. Bên cạnh tùy chọn da cao cấp, chiếc xe được bổ sung thêm chất liệu tổng hợp Race-Tex kết hợp vải Pepita cổ điển và thân thiện với môi trường.
|
Màn hình trung tâm vẫn có các nút vật lý cho các chức năng như điều hòa, âm lượng để người lái vẫn có điểm tiếp xúc "thật", không chỉ toàn cảm ứng như nhiều hãng khác.
|
Porsche Cayenne Electric được trang bị 2 động cơ điện tại cầu trước và sau, sản sinh công suất 408 mã lực. Với chế độ Launch Control, công suất tối đa lên đến 442 mã lực và mô-men xoắn cực đại 835 Nm.
|
Xe có khả năng tăng tốc từ 0 lên 100 km/h trong 4,8 giây, tốc độ tối đa giới hạn ở 230 km/h. Đi kèm là bộ pin dung lượng 113 kWh công nghệ 800 V, hỗ trợ công suất sạc tối đa 390 kW - giúp bổ sung dung lượng từ 10% lên 80% chỉ trong 16 phút.
|
Chỉ với 10 phút sạc nhanh cùng nguồn điện công suất tối đa, xe sẽ được bổ sung thêm 325 km. Quãng đường di chuyển hỗn hợp trong một chu kỳ sạc khoảng 691 km.
|
Hệ thống treo khí nén kết hợp PASM là trang bị tiêu chuẩn. Khách hàng có thể nâng cấp chức năng đánh lái bánh sau với góc quay lên đến ±5°, hỗ trợ linh hoạt ở nhiều dải tốc độ.
|
Đặc biệt, công nghệ được quan tâm nhất vẫn là sạc không dây cho xe. Hiệu suất truyền năng lượng rất cao: trên 90% mặc dù khoảng cách giữa sàn và xe là khoảng 12-18 cm.
|
Porsche Cayenne Electric sẽ được phân phối song song với các phiên bản sử dụng động cơ đốt trong trên toàn cầu. Tại Mỹ, mẫu SUV thuần điện này có giá từ 109.000 USD, cao hơn bản tiêu chuẩn Cayenne (88.000 USD) và Cayenne E-Hybrid (101.200 USD).
Sách hay đọc trên xe
Chuyên mục Xe gửi tới độc giả những tựa sách hay với nhiều chủ đề hấp dẫn. Trên những chặng hành trình với những chiếc xe, không hiếm khi chúng ta có những khoảnh khắc nghỉ ngơi, thư giãn, và những trang sách là người bạn đồng hành lý thú.