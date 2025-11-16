Youtuber bán siêu xe Koenigsegg Agera HH giá 2,9 triệu USD

Koenigsegg Agera chỉ được sản xuất từ năm 2010 đến năm 2018, và hiện đã được thay thế bởi dòng hypercar Koenigsegg Jesko. Mức giá của siêu xe này dao động từ 1,5 triệu USD và có thể lên đến 5 triệu USD tùy vào phiên bản.