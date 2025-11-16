Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Youtuber bán siêu xe Koenigsegg Agera HH giá 2,9 triệu USD

  Chủ nhật, 16/11/2025 09:56 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Siêu xe Koenigsegg Agera HH từng thuộc sở hữu của Youtuber TheStradman đã tìm được chủ nhân mới với giá 2,9 triệu USD.

Sau hành trình du lịch tại Utah (Mỹ), Youtuber TheStradman đã đăng bán chiếc siêu xe Koenigsegg Agera HH độc nhất thế giới của mình với giá 2.899.999 USD.
Odo của chiếc xe lúc bấy giờ đạt mức 14.109 dặm (22.706 km). Ngay sau đó, chiếc Koenigsegg đã nhanh chóng có chủ sở hữu mới. TheStradman cho biết anh sẽ mua một chiếc Lamborghini để thay thế cho mẫu hypercar này.
Ra mắt vào năm 2013, Koenigsegg Agera S là bản nâng cấp của Agera R, dành riêng cho thị trường không phân phối xăng E85. Chỉ có 5 chiếc được sản xuất trên toàn cầu.
Đáng chú ý, đây là chiếc Koenigsegg thứ 99 từng được xuất xưởng, đồng thời là chiếc Agera S duy nhất tại Mỹ và cũng là bản duy nhất được trang bị cấu hình tay lái thuận.
Chiếc xe được lên cấu hình và bàn giao cho chủ nhân đầu tiên - lập trình viên người Đan Mạch David Heinemeier Hansson, do đó siêu xe này được đặt tên là Agera HH.
Youtuber TheStradman đã mua lại chiếc xe này vào cuối năm 2023 với màu sơn nguyên bản xanh Monterey Blue. Anh cũng từng đổi màu chiếc hypercar này sang xanh Millenium Jade, đen Matte Black và hồng KPMF Momentum Pink.
Siêu xe này được trang bị nguyên bản bộ mâm bằng sợi carbon Aircore. Tuy nhiên, cặp gương "zin" của xe đã được thay đổi bằng phụ tùng của chiếc Koenigsegg One:1.
Mang đến âm thanh uy lực cho chiếc Koenigsegg Agera HH này là hệ thống ống xả Ryft. Chủ xe mới sẽ vẫn nhận được hệ thống ống xả nguyên bản theo xe.
Nội thất của chiếc Koenigsegg Agera HH vẫn giữ nguyên trạng kể từ lúc xuất xưởng. Logo Agera HH được đặt ở bảng taplo ghế phụ, mang tên người chủ đầu tiên.
Ghế ngồi của xe được chế tác từ sợi carbon, bọc da cao cấp 2 tông màu đen và xanh. Phần mui bằng sợi carbon có thể tháo rời và cất giữ ở khoang hành lý phía trước.
Koenigsegg Agera S được trang bị khối động cơ V8 bi-turbo dung tích 5.0L, công suất tối đa 1.030 mã lực và mô-men xoắn cực đại 1.100 Nm với xăng RON 98.
Sức mạnh được truyền xuống cầu sau thông qua hộp số 7 cấp ly hợp kép. Tại vận tốc 250 km/h, chiếc xe có thể tạo ra một lực ép xuống mặt đường lên đến 300 kg.
Chức năng Autoskin cho phép người lái có thể kích hoạt bộ cửa nhị diện synchro-helix, nắp capo, nắp khoang động cơ tự động đóng/mở chỉ bằng một nút bấm.
Trước khi được Youtuber này mua lại, siêu xe này đã rất nổi tiếng khi được cầm lái bởi tay đua F1 Lewis Hamilton trong hành trình siêu xe Gumball 3000 năm 2015.
Koenigsegg Agera chỉ được sản xuất từ năm 2010 đến năm 2018, và hiện đã được thay thế bởi dòng hypercar Koenigsegg Jesko. Mức giá của siêu xe này dao động từ 1,5 triệu USD và có thể lên đến 5 triệu USD tùy vào phiên bản.

Việt Hà

