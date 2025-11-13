Dàn siêu xe của doanh nhân Hoàng Kim Khánh - Mailisa

Với bộ sưu tập hàng chục siêu xe và môtô phân khối lớn, vợ chồng ông Hoàng Kim Khánh - Mailisa được ghi nhận là một trong những "dân chơi xe" có tiếng ở Việt Nam, tương tự vợ chồng Nguyễn Quốc Vũ - Đoàn Di Băng, Ngân 98 - Lương Bằng Quang hay Ngân Collagen...