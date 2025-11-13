Dàn siêu xe của doanh nhân Hoàng Kim Khánh - Mailisa

|
|
Sau màn "đối chất" với cư dân mạng vào ngày 12/11, ông Hoàng Kim Khánh đã chia sẻ ảnh chụp màn hình camera giám sát dàn siêu xe và môtô phân khối lớn tại dinh thự của gia đình tại Phường Thới An (Quận 12 cũ), TP.HCM.
|
Mặc dù kinh doanh lĩnh vực thẩm mỹ từ năm 1998, ông Hoàng Kim Khánh bắt đầu có "tên tuổi" trong giới chơi xe tại Việt Nam khi là người đầu tiên sở hữu siêu xe Lamborghini Aventador S chính hãng vào tháng 8/2017. Ảnh: TNTBros
|
Chiếc siêu xe này vẫn được vị doanh nhân này giữ gìn bên trong bộ sưu tập trị giá hàng chục triệu USD, bên cạnh một số nâng cấp từ hãng độ DMC độc đáo. Ảnh: TNTBros
|
Vào tháng 7/2020, đại gia này "gây sốc" khi tuyên bố tặng vợ mình siêu xe McLaren Senna, vốn sản xuất giới hạn 500 chiếc toàn cầu trên nền tảng McLaren 720S.
|
Điểm nổi bật của chiếc xe là lớp sơn ngoại thất đổi màu MSO Cerberus Pearl. Siêu xe này được đăng ký tại Campuchia và sở hữu biển số "MAILISA".
|
Tuy nhiên, chiếc xe gắn liền với độ chịu chơi của ông Khánh chính là mẫu hypercar Koenigsegg Regera, vốn chỉ được sản xuất giới hạn 80 chiếc toàn cầu (hoặc 85 chiếc theo một số nguồn tin). Ảnh: TNTBros
|
Điểm nổi bật của chiếc Koenigsegg Regera này là tùy chọn ngoại thất bằng sợi carbon màu đỏ Burgundy. Siêu xe này đăng ký tại Campuchia và được lựa chọn biển số theo tên chủ sở hữu. Ảnh: TNTBros
|
Đa số các mẫu xe trong bộ sưu tập của vợ chồng ông Hoàng Kim Khánh - Mailisa thường được mua chính hãng. Vào tháng 9/2023, đại gia này nhận bàn giao siêu xe Ferrari SF90 Stradale màu vàng Giallo Modena độc nhất Việt Nam.
|
Chiếc xe được cá nhân hóa với ghế đua bọc da màu đỏ. Mẫu siêu xe hybrid này được trang bị động cơ V8 twin-turbo 4.0L, cho ra công suất tối đa 1.000 mã lực. HIện tại, SF90 Stradale đã được thay thế bởi Ferrari 849 Testarossa.
|
Nhờ vào khoản chi "mạnh tay" trên, Ferrarista này còn được hãng mời tham dự các triển lãm quốc tế như Universo Ferrari 2024. Mới đây, ông Khánh còn "khoe" là người Việt Nam đầu tiên ký hợp đồng mua siêu xe 849 Testarossa.
|
Ông Khánh cũng là người đầu tiên tại Việt Nam sở hữu siêu phẩm Ferrari 488 Pista Spider. Đây là bản nâng cấp của 488 Spider với công suất 720 mã lực. Ảnh: TNTBros
|
Vào năm 2023, đại gia ngành thẩm mỹ này cũng đã tậu về mẫu Porsche 911 Turbo S. Tại thời điểm này, mẫu xe thể thao mạnh 650 mã lực có giá từ 16,5 tỷ đồng. Ảnh: TNTBros
|
Aston Martin Vantage cũng là một trong những mẫu xe thể thao hiếm có tại Việt Nam. Chiếc xe đã được độ lại bodykit xe đua từ đội Aston Martin Racing (AMR). Ảnh: TNTBros
|
Morgan Plus Six là mẫu xe thể thao phong cách retro như nắp capo kéo dài, nhiều chi tiết phải điều chỉnh thủ công, sở hữu động cơ 6 xy-lanh 3.0L 340 mã lực. Ảnh: TNTBros
|
Bentley Bentayga V8 Centenary Edition là phiên bản đặc biệt kỷ niệm 100 năm thành lập thương hiệu. Chiếc xe được đặt chính hãng với màu sơn vàng Centenary Gold độc đáo. Ảnh: TNTBros
|
Đại gia này cũng sở hữu mẫu sedan hạng sang Bentley Mulsanne EWB facelift với phối màu tương tự. Khoang sau của xe dài hơn 250 mm so với bản tiêu chuẩn. Ảnh: TNTBros
|
Cadillac Escalade ESV Sport sở hữu ngoại thất mạnh mẽ với các chi tiết tối màu. Đây là mẫu SUV hạng sang hiếm hoi trong bộ sưu tập của ông Khánh, được mua về từ tháng 10/2021. Ảnh: TNTBros
|
Dàn xe diễu hành của ông Hoàng Kim Khánh còn có sự góp mặt của chiếc BMW 4 Series mui trần. Xe có màu sơn gốc trắng, trước khi được dán/sơn đổi màu sang hồng.
|
Không chỉ sở hữu các mẫu siêu xe, ông Hoàng Kim Khánh còn sưu tập nhiều mẫu phân khối lớn, đơn cử như superbike Ducati Panigale V4 Speciale giới hạn 1.500 chiếc.
|
"Ông vua đường trường" Honda Gold Wing GL1800 cũng là một mẫu xe ấn tượng của vị đại gia thẩm mỹ này, được ông "kết nạp" vào bộ sưu tập xe từ năm 2023.
|
Harley-Davidson V-Rod được vợ ông Khánh tặng vào năm 2018, sau đó được độ lại 3 bánh độc đáo vào năm 2023.
|
KTM Brabus 1300 R được độ từ chiếc KTM 1290 Super Duke R Evo, và chỉ có 2 chiếc được mang về Việt Nam. Chiếc còn lại thuộc sở hữu của ông Nguyễn Quốc Vũ.
|
Với bộ sưu tập hàng chục siêu xe và môtô phân khối lớn, vợ chồng ông Hoàng Kim Khánh - Mailisa được ghi nhận là một trong những "dân chơi xe" có tiếng ở Việt Nam, tương tự vợ chồng Nguyễn Quốc Vũ - Đoàn Di Băng, Ngân 98 - Lương Bằng Quang hay Ngân Collagen...
