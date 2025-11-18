Siêu xe Bentley Supersports 'hồi sinh', giới hạn 500 chiếc toàn cầu

Bentley Supersports sẽ được trình làng chính thức tại Dubai vào tháng 1/2026 và mở danh sách đặt hàng vào tháng 3. Quá trình sản xuất sẽ bắt đầu vào quý IV/2026 và những chiếc đầu tiên sẽ được bàn giao vào đầu năm 2027.