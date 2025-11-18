Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Siêu xe Bentley Supersports 'hồi sinh', giới hạn 500 chiếc toàn cầu

  • Thứ ba, 18/11/2025 16:57 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Phiên bản hiệu năng cao Bentley Supersports được "ưu ái" khi không sử dụng công nghệ hybrid với công suất 666 mã lực.

Sau gần 7 năm kể từ khi chiếc Continental Supersports cuối cùng được xuất xưởng, Bentley đã chính thức mang dòng grand tourer hiệu năng cao này quay trở lại với tên gọi mới - Bentley Supersports - dựa trên thế hệ Continental GT thứ tư.
Đặc biệt hơn, mẫu "siêu GT" này không trang bị công nghệ hybrid như các phiên bản Continental GT tiêu chuẩn, vốn đang được lắp đặt động cơ V8 High Performance Hybrid hoặc Ultra Performance Hybrid.
Về ngoại hình, Bentley Supersports mang ngôn ngữ thiết kế mạnh mẽ hơn so với các dòng Continental GT tiêu chuẩn. Lưới tản nhiệt được gia công bằng phương pháp cắt laser với họa tiết thửa riêng dành cho mẫu xe hiệu năng cao này.
Cản trước mới được thiết kế thấp hơn, tích hợp bộ chia gió trước lớn nhất từng được trang bị cho một chiếc Bentley bản thương mại. Chi tiết này có hai rãnh tản nhiệt mới ở mỗi bên, giúp dẫn không khí làm mát đến phanh trước và động cơ.
Khách hàng có thể lựa chọn giữa 24 tông màu cùng 5 chủ đề "Design Theme", với hàng loạt lựa chọn màu sắc tem đua hay logo Supersports trên thân xe từ bộ phận Mulliner.
Bộ mâm forged hợp kim nhôm kích thước 22 inch của Supersports được phát triển cùng đội đua Manthey Racing, đi kèm 2 tùy chọn hoàn thiện bề mặt. Kết hợp với thiết kế này là bộ lốp Pirelli P-Zero hoặc tùy chọn hiệu năng cao Trofeo RS.
Tương tự chiếc Continental Supersports trước đây, xe được trang bị cánh gió khí động học cố định cỡ lớn, giúp tạo ra lực ép hơn 300 kg so với chiếc Continental GT tiêu chuẩn.
Nội thất của Bentley Supersports mang phong cách thể thao và tập trung vào người lái. Với chủ đề "Nightfall", mẫu GT này sở hữu nội thất màu Beluga/Camel và các chi tiết tương phản màu đồng, đi kèm màu sơn Anthracite với các chi tiết màu Camel.
Xe được sản xuất với cấu hình 2 ghế thể thao trọng lượng nhẹ, tích hợp khả năng điều khiển điện 11 hướng. Hãng cho phép người dùng cá nhân hóa 1 màu, 2 màu hoặc 3 màu với nhiều chất liệu cao cấp như da, Dinamica hay sợi carbon.
Hàng ghế sau được loại bỏ và thay bằng khung gia cường bằng sợi carbon., đồng thời cũng giảm bớt các chi tiết khác như lớp cách âm và hệ thống âm thanh tại không gian này.
Huy hiệu Supersports xuất hiện tại nhiều vị trí nội thất như bảng taplo, bệ bước, khoang phía sau...Bề mặt trang trí phong phú với lựa chọn sợi carbon, ốp nhôm Engine Turned Aluminium hay Diamond Brushed, ốp gỗ Piano Black...
Bentley Supersports thế hệ mới được trang bị động cơ V8 twin-turbo 4.0L không đi kèm công nghệ hybrid, sản sinh công suất tối đa 666 mã lực và mô-men xoắn cực đại 800 Nm.
Với thông số này, chiếc Bentley Supersports chỉ mạnh hơn phiên bản Continental Supersports 2009 (630 mã lực), nhưng lại yếu hơn chiếc Continental Supersports 2017 (710 mã lực).
Kết hợp với động cơ này là hộp số 8 cấp ly hợp kép của ZF được tinh chỉnh lại. Đây cũng là chiếc xe thương mại dựa trên nền tảng Continental GT sở hữu hệ dẫn động cầu sau đầu tiên, ngoại trừ mẫu xe đua Bentley Continental GT3.
Theo tính toán của thương hiệu, Bentley Supersports có khả năng tăng tốc từ 0 lên 100 km/h trong 3,7 giây, vận tốc tối đa có thể hơn 310 km/h. Với khối lượng dưới 2.000 kg, đây là chiếc Bentley nhẹ nhất từng được sản xuất trong vòng 85 năm.
Bentley Supersports còn được trang bị hệ thống Bentley Dynamic Ride 48 V, mang đến lực vặn xoắn 1.300 Nm chỉ trong 0,3 giây. Xe cũng được trang bị hệ thống đĩa phanh Carbon-Silicon-Carbide lớn nhất thế giới: 440 mm ở cầu trước và 410 mm ở cầu sau.
Xe được bổ sung nhiều tính năng như chế độ lái Touring, Bentley và Sport, cũng như các cấp độ của hệ thống cân bằng điện tử ESC (On/Dynamic/Off). Số thứ tự của mỗi xe trong tổng số 500 chiếc cũng được trang trí tại bệ tay trung tâm.
Bentley Supersports sẽ được trình làng chính thức tại Dubai vào tháng 1/2026 và mở danh sách đặt hàng vào tháng 3. Quá trình sản xuất sẽ bắt đầu vào quý IV/2026 và những chiếc đầu tiên sẽ được bàn giao vào đầu năm 2027.

Việt Hà

Ảnh: Bentley

