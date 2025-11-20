Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Cận cảnh Maserati Grecale Lumina Blu với lớp sơn bóng đêm

  • Thứ năm, 20/11/2025 14:21 (GMT+7)
  • 14:21 20/11/2025

Mẫu SUV cỡ nhỏ Maserati Grecale Lumina Blu sở hữu màu sơn với hiệu ứng Night Interaction gồm 2 lớp ánh kim tương phản.

maserati, suv, grecale, grecale modena, grecale folgore, maserati grecale, lumina blu, grecale lumina blu anh 1

Trong nỗ lực làm mới hình ảnh thương hiệu, Maserati tiếp tục ra mắt một phiên bản "đặc biệt" của dòng SUV cỡ nhỏ - chiếc Grecale Lumina Blu.
maserati, suv, grecale, grecale modena, grecale folgore, maserati grecale, lumina blu, grecale lumina blu anh 2

Điểm khác biệt của dòng sản phẩm này là màu sơn Night Interaction với 2 lớp ánh kim, đi kèm bộ mâm Pegaso 21 inch, kẹp phanh và logo ngoại thất sơn vàng.
maserati, suv, grecale, grecale modena, grecale folgore, maserati grecale, lumina blu, grecale lumina blu anh 3

Nội thất của Maserati Grecale Lumina Blu tôn vinh tay nghề thủ công Italy và tinh thần thiết kế của Maserati, nổi bật với ốp trang trí gỗ "burl" với các vân tự nhiên độc đáo.
maserati, suv, grecale, grecale modena, grecale folgore, maserati grecale, lumina blu, grecale lumina blu anh 4maserati, suv, grecale, grecale modena, grecale folgore, maserati grecale, lumina blu, grecale lumina blu anh 5

Khách hàng có thể lựa chọn giữa ghế da màu nâu Chocolate hoặc màu kem Ghiaccio. Các trang bị tiện nghi tiêu chuẩn khác gồm bàn đạp ga/thắng ốp kim loại, cửa sổ trời toàn cảnh Panorama, camera 360° Surround View...
maserati, suv, grecale, grecale modena, grecale folgore, maserati grecale, lumina blu, grecale lumina blu anh 6

Dựa trên nền tảng Grecale Modena, Maserati Grecale Lumina Blu sở hữu động cơ 4 xy-lanh tăng áp 2.0L mild hybrid công suất 330 mã lực và mô-men xoắn 450 Nm.
maserati, suv, grecale, grecale modena, grecale folgore, maserati grecale, lumina blu, grecale lumina blu anh 7

Sức mạnh được truyền đến 4 bánh thông qua hộp số tự động 8 cấp. Mẫu SUV này có khả năng tăng tốc từ 0 lên 100 km/h trong 5,3 giây, trước khi đạt tốc độ tối đa 240 km/h.
maserati, suv, grecale, grecale modena, grecale folgore, maserati grecale, lumina blu, grecale lumina blu anh 8

Mức giá cũng như số lượng sản xuất của Maserati Grecale Lumina Blu chưa được tiết lộ. Tại Việt Nam, mẫu SUV hạng sang cỡ nhỏ này được phân phối với 2 phiên bản Grecale Mondena (từ 4,9 tỷ đồng) và Grecale Folgore (từ 5,5 tỷ đồng).

Việt Hà

Ảnh: Maserati

