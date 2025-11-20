Cận cảnh Maserati Grecale Lumina Blu với lớp sơn bóng đêm

Trong nỗ lực làm mới hình ảnh thương hiệu, Maserati tiếp tục ra mắt một phiên bản "đặc biệt" của dòng SUV cỡ nhỏ - chiếc Grecale Lumina Blu.

Điểm khác biệt của dòng sản phẩm này là màu sơn Night Interaction với 2 lớp ánh kim, đi kèm bộ mâm Pegaso 21 inch, kẹp phanh và logo ngoại thất sơn vàng.

Nội thất của Maserati Grecale Lumina Blu tôn vinh tay nghề thủ công Italy và tinh thần thiết kế của Maserati, nổi bật với ốp trang trí gỗ "burl" với các vân tự nhiên độc đáo.

Sức mạnh được truyền đến 4 bánh thông qua hộp số tự động 8 cấp. Mẫu SUV này có khả năng tăng tốc từ 0 lên 100 km/h trong 5,3 giây, trước khi đạt tốc độ tối đa 240 km/h.

Mức giá cũng như số lượng sản xuất của Maserati Grecale Lumina Blu chưa được tiết lộ. Tại Việt Nam, mẫu SUV hạng sang cỡ nhỏ này được phân phối với 2 phiên bản Grecale Mondena (từ 4,9 tỷ đồng ) và Grecale Folgore (từ 5,5 tỷ đồng ).

