Rolls-Royce Cullinan bản thuần điện sẽ như thế nào?

Việc Rolls-Royce Cullinan chuyển sang thuần điện được xem là một bài toán nhiều ẩn số, khi doanh số của Spectre chưa thực sự khả quan tại nhiều thị trường, thậm chí còn xuất hiện các mức chiết khấu cao - điều vốn hiếm thấy ở một thương hiệu siêu sang.