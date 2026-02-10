Rolls-Royce Cullinan bản thuần điện sẽ như thế nào?

|
Ra mắt lần đầu vào năm 2018 và phiên bản facelift Series II vào năm 2024, mẫu SUV siêu sang Rolls-Royce Cullinan thế hệ thứ hai đang được thương hiệu này thử nghiệm tại vùng khí hậu hàn đới Scandinavia khắc nghiệt.
|
Theo một số nguồn tin, phiên bản hoàn toàn mới của Rolls-Royce Cullinan sẽ là một chiếc SUV thuần điện, phát triển trên nền tảng Architecture of Luxury tương tự dòng Spectre.
|
Thay vì bộ pin điện 102 kWh quen thuộc, chiếc SUV này sẽ trang bị công nghệ pin "Gent" của BMW, vốn được sử dụng cho thế hệ sản phẩm Neue Klasse mới của tập đoàn này.
|
Về ngoại hình, Rolls-Royce Cullinan thế hệ mới sẽ áp dụng sẽ áp dụng phong cách thiết kế đèn trước tách rời của Spectre, tuy nhiên được mở rộng theo chiều dọc phần đầu xe.
|
Xe vẫn sử dụng cơ cấu cửa sau mở ngược Coach Door. Bộ mâm khí động học cỡ lớn cùng hệ thống treo khí nén sẽ là các trang bị tiêu chuẩn trên dòng SUV siêu sang này.
|
Các hình ảnh thực tế cho thấy chiếc Rolls-Royce thuần điện thứ hai sẽ có thiết kế đèn hậu dạng dọc với ít những đường nét cắt xẻ ở đuôi so với phiên bản Cullinan Series II.
|
Việc Rolls-Royce Cullinan chuyển sang thuần điện được xem là một bài toán nhiều ẩn số, khi doanh số của Spectre chưa thực sự khả quan tại nhiều thị trường, thậm chí còn xuất hiện các mức chiết khấu cao - điều vốn hiếm thấy ở một thương hiệu siêu sang.
|
Hiện tại, Rolls-Royce vẫn chưa xác nhận bất kỳ thông tin nào về thế hệ tiếp theo của Cullinan. Tại Việt Nam, Rolls-Royce Cullinan Series II và Cullinan Series II Black Badge có mức giá khởi điểm lần lượt là 36,69 tỷ đồng và 41,99 tỷ đồng.
