Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xe Ôtô

Rolls-Royce Cullinan bản thuần điện sẽ như thế nào?

  • Thứ ba, 10/2/2026 08:02 (GMT+7)
  • 17 phút trước

Bản thử nghiệm của mẫu Rolls-Royce thuần điện thứ hai được phát hiện, và có thể chính là thế hệ tiếp theo của Cullinan.

rolls-royce, cullinan, thuan dien, ev, xe dien, thu nghiem, sieu sang, bmw, neue klasse anh 1

Ra mắt lần đầu vào năm 2018 và phiên bản facelift Series II vào năm 2024, mẫu SUV siêu sang Rolls-Royce Cullinan thế hệ thứ hai đang được thương hiệu này thử nghiệm tại vùng khí hậu hàn đới Scandinavia khắc nghiệt.
rolls-royce, cullinan, thuan dien, ev, xe dien, thu nghiem, sieu sang, bmw, neue klasse anh 2

Theo một số nguồn tin, phiên bản hoàn toàn mới của Rolls-Royce Cullinan sẽ là một chiếc SUV thuần điện, phát triển trên nền tảng Architecture of Luxury tương tự dòng Spectre.
rolls-royce, cullinan, thuan dien, ev, xe dien, thu nghiem, sieu sang, bmw, neue klasse anh 3

Thay vì bộ pin điện 102 kWh quen thuộc, chiếc SUV này sẽ trang bị công nghệ pin "Gent" của BMW, vốn được sử dụng cho thế hệ sản phẩm Neue Klasse mới của tập đoàn này.
rolls-royce, cullinan, thuan dien, ev, xe dien, thu nghiem, sieu sang, bmw, neue klasse anh 4

Về ngoại hình, Rolls-Royce Cullinan thế hệ mới sẽ áp dụng sẽ áp dụng phong cách thiết kế đèn trước tách rời của Spectre, tuy nhiên được mở rộng theo chiều dọc phần đầu xe.
rolls-royce, cullinan, thuan dien, ev, xe dien, thu nghiem, sieu sang, bmw, neue klasse anh 5

Xe vẫn sử dụng cơ cấu cửa sau mở ngược Coach Door. Bộ mâm khí động học cỡ lớn cùng hệ thống treo khí nén sẽ là các trang bị tiêu chuẩn trên dòng SUV siêu sang này.
rolls-royce, cullinan, thuan dien, ev, xe dien, thu nghiem, sieu sang, bmw, neue klasse anh 6

Các hình ảnh thực tế cho thấy chiếc Rolls-Royce thuần điện thứ hai sẽ có thiết kế đèn hậu dạng dọc với ít những đường nét cắt xẻ ở đuôi so với phiên bản Cullinan Series II.
rolls-royce, cullinan, thuan dien, ev, xe dien, thu nghiem, sieu sang, bmw, neue klasse anh 7

Việc Rolls-Royce Cullinan chuyển sang thuần điện được xem là một bài toán nhiều ẩn số, khi doanh số của Spectre chưa thực sự khả quan tại nhiều thị trường, thậm chí còn xuất hiện các mức chiết khấu cao - điều vốn hiếm thấy ở một thương hiệu siêu sang.
rolls-royce, cullinan, thuan dien, ev, xe dien, thu nghiem, sieu sang, bmw, neue klasse anh 8

Hiện tại, Rolls-Royce vẫn chưa xác nhận bất kỳ thông tin nào về thế hệ tiếp theo của Cullinan. Tại Việt Nam, Rolls-Royce Cullinan Series II và Cullinan Series II Black Badge có mức giá khởi điểm lần lượt là 36,69 tỷ đồng41,99 tỷ đồng.

Sách hay đọc trên xe

Chuyên mục Xe gửi tới độc giả những tựa sách hay với nhiều chủ đề hấp dẫn. Trên những chặng hành trình với những chiếc xe, không hiếm khi chúng ta có những khoảnh khắc nghỉ ngơi, thư giãn, và những trang sách là người bạn đồng hành lý thú.

Doanh số tập đoàn BMW tăng nhẹ năm 2025 nhờ MINI

Doanh số tập đoàn BMW năm 2025 tăng nhẹ nhờ MINI bứt phá mạnh mẽ, bất chấp sự sụt giảm của BMW và Rolls-Royce cùng những thách thức tại thị trường Trung Quốc.

10:02 11/1/2026

Xe điện hạng siêu sang cũng khó bán?

Nhiều chiếc Rolls-Royce Spectre đã qua sử dụng tại Mỹ vẫn khó tìm chủ, dù giá bán của loạt xe điện hạng siêu sang này giảm hơn 100.000 USD so với giá mua mới.

18:16 8/12/2025

Chú chó may mắn 'sở hữu' Rolls-Royce Spectre Bailey độc bản

Chú chó cưng của một cặp đôi người Mỹ là nguồn cảm hứng để Rolls-Royce thiết kế nên chiếc Spectre Bailey độc nhất thế giới.

11:52 4/10/2025

Mercedes-Benz S-Class phien ban moi co gi dac biet? hinh anh

Mercedes-Benz S-Class phiên bản mới có gì đặc biệt?

08:27 1/2/2026 08:27 1/2/2026

0

Là mẫu xe đầu bảng của thương hiệu, Mercedes-Benz S-Class bản nâng cấp giữa vòng đời sở hữu những thiết kế và công nghệ định hình sự phát triển của hãng trong nhiều năm tới.

Việt Hà

Ảnh: kelsonik

rolls-royce cullinan thuần điện ev xe điện thử nghiệm siêu sang bmw neue klasse rolls-royce cullinan thuần điện ev xe điện thử nghiệm siêu sang bmw neue klasse

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý