Mercedes-Benz S-Class phiên bản mới có gì đặc biệt?

Tại Đức, Mercedes-Benz S-Class mới có giá từ 109.220 Euro ( 129.500 USD ) cho bản S 350 d, và có thể lên đến 133.928 Euro ( 158.800 USD ) cho bản S 580 e EQ Hybrid. Tuy nhiên, thông tin về chiếc S-Class thuần điện vẫn chưa được hé lộ.