Mercedes-Benz S-Class phiên bản mới có gì đặc biệt?

Đúng 140 năm kể từ khi ông Carl Benz phát minh ra chiếc ôtô đầu tiên trong lịch sử nhân loại, Mercedes-Benz đã giới thiệu phiên bản nâng cấp giữa vòng đời của dòng xe biểu tượng S-Class thế hệ thứ bảy (W223/V223).
Nhiều chi tiết mới trên phiên bản facelift được lấy cảm hứng từ mẫu Mercedes-Benz Vision Iconic ra mắt vào tháng 10/2025. Theo nhà sản xuất, hơn 50% các thành phần trên xe đã được phát triển mới, cập nhật hoặc tinh chỉnh.
Sự bề thế của chiếc sedan đến từ lưới tản nhiệt mạ chrome có kích thước lớn hơn 20% so với trước cùng họa tiết ngôi sao 3 cánh, đi kèm 4 thanh chrome ngang thay vì 3.
Cụm đèn pha DIGITAL LIGHT thế hệ mới sử dụng công nghệ micro-LED với đồ họa 2 ngôi sao xếp kề nhau, cho vùng chiếu sáng độ phân giải cao rộng hơn khoảng 40%.
Lần đầu tiên trong lịch sử thương hiệu, Mercedes-Benz mang đến tùy chọn ngôi sao 3 cánh phát sáng, tương tự huy hiệu Spirit of Ecstasy của hãng xe siêu sang Rolls-Royce.
Xe có kích thước 5.194 x 1.921 x 1.503 mm, trục cơ sở dài 3.106 mm. Đối với phiên bản kéo dài trục cơ sở, con số này đạt 5.304 x 1.921 x 1.503 mm, trục cơ sở 3.216 mm.
Mặc dù chỉ là bản nâng cấp giữa vòng đời, Mercedes-Benz cũng đầu tư nhiều kiểu thiết kế mâm mới cho mẫu sedan hạng sang này, có kích thước từ 18 đến 20 inch.
Phần đuôi xe cũng được thiết kế lại: đèn hậu mới với 3 ngôi sao viền chrome nhấn mạnh hình ảnh thương hiệu. Dải trang trí trên nắp cốp nay được hoàn thiện bằng chrome và chất liệu màu đen bóng, thể hiện sự chăm chút đến từng chi tiết.
Không gian nội thất của Mercedes-Benz S-Class được làm mới bằng MBUX Superscreen, bao gồm bảng đồng hồ taplo 12.3 inch, màn hình cảm ứng trung tâm 14.4 inch và màn hình ghế phụ 12.3 inch với giao diện Zero Layer.
Hàng ghế sau First-Class có thể nâng cấp tùy chọn hệ thống giải trí MBUX High-End Rear Seat Entertainment gồm 2 màn hình 13.1 inch, hai bộ điều khiển MBUX có thể tháo rời, ghế thương gia với bệ đỡ chân của khoang hạng nhất...
Mercedes-Benz S-Class mới vẫn được trang bị đầy đủ các loại động cơ xăng, diesel và hybrid. Phiên bản S 450 được trang bị 6 xy-lanh thẳng hàng 3.0L, sản sinh công suất 381 mã lực và mô-men xoắn 560 Nm.
Trong khi đó, S 450 e EQ Hybrid được trang bị động cơ 6 xy-lanh thẳng hàng 3.0L mạnh 326 mã lực/540 Nm. Kết hợp cùng cơ cấu motor điện 163 mã lực/480 Nm, xe có tổng công suất 435 mã lực và mô-men xoắn 680 Nm.
S 580 4MATIC vẫn được trang bị động cơ V8 dung tích 4.0L mạnh 537 mã lực/750 Nm. Phiên bản hybrid S 580 e EQ Hybrid sử dụng động cơ V8 4.0L 449 mã lực, kết hợp động cơ điện 163 mã lực để cho ra hiệu suất tối đa 585 mã lực/750 Nm.
Tất cả đều được trang bị hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian 4MATIC, hệ thống treo AIRMATIC tiêu chuẩn hoặc tùy chọn E-ACTIVE BODY CONTROL, chức năng đánh lái bánh sau, hệ thống hỗ trợ lái MB.DRIVE hoặc MB.DRIVE ASSIST PRO có khả năng hỗ trợ lái liên tục trong môi trường giao thông đô thị đông đúc...
Tại Đức, Mercedes-Benz S-Class mới có giá từ 109.220 Euro (129.500 USD) cho bản S 350 d, và có thể lên đến 133.928 Euro (158.800 USD) cho bản S 580 e EQ Hybrid. Tuy nhiên, thông tin về chiếc S-Class thuần điện vẫn chưa được hé lộ.
