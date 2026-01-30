Mercedes‑Benz chuẩn bị ra mắt siêu xe Mythos thứ hai

|
Mercedes-Benz bất ngờ tung ra hình ảnh mới nhất về dự án Mythos thứ hai của thương hiệu này. Theo thông cáo, mẫu xe này đang được thử nghiệm tại Thụy Điển.
|
Hãng xe đến từ Đức cũng xác nhận rằng siêu xe này được phát triển trên nền tảng Mercedes-Benz CLE, mẫu coupe thay thế cho C-Class Coupe và E-Class Coupe.
|
Về ngoại hình, chiếc xe mang lưới tản nhiệt nan dọc đặc trưng Panamericana của AMG, tuy nhiên cản trước sở hữu nhiều nan gió hơn, đi kèm cánh gió cỡ lớn phía sau và cụm ống xả kép đặc trưng dạng hình bình hành.
|
Phiên bản cao cấp nhất của CLE là Mercedes-AMG CLE 53 4MATIC+ sở hữu động cơ 6 xy-lanh MHEV 3.0L mạnh 449 mã lực. Do đó, rất có thể mẫu xe Mythos mới sẽ được trang bị động cơ V8 như trên C 63 hay E 63 thế hệ trước.
|
Thiết kế cũng như thời điểm ra mắt chính thức của mẫu coupe hiệu năng cao này vẫn chưa được tiết lộ. Nếu được chế tạo, chiếc xe sẽ cùng phân khúc với siêu phẩm BMW 3.0 CSL giới hạn 50 chiếc, vốn được phát triển dựa trên mẫu BMW M4.
|
Trước đó, mẫu Mythos đầu tiên là chiếc Mercedes-AMG PureSpeed đã được giới thiệu vào tháng 5/2024, phát triển dựa trên nền tảng dòng roadster Mercedes-AMG SL-Class.
|
Xe sở hữu phong cách speedster không kính chắn gió cùng động cơ V8 Biturbo 4.0L 585 mã lực. Chỉ có 250 chiếc được chế tạo với mức giá được đồn đoán khoảng 1 triệu USD.
