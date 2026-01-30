Mercedes‑Benz chuẩn bị ra mắt siêu xe Mythos thứ hai

Phiên bản cao cấp nhất của CLE là Mercedes-AMG CLE 53 4MATIC+ sở hữu động cơ 6 xy-lanh MHEV 3.0L mạnh 449 mã lực. Do đó, rất có thể mẫu xe Mythos mới sẽ được trang bị động cơ V8 như trên C 63 hay E 63 thế hệ trước.