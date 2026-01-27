Toàn bộ 500 chiếc Bentley Supersports đều đã có chủ. Trong khi đó, chiếc Supersports "FULL SEND" đặc biệt này sẽ tham gia nhiều sự kiện trước khi được đưa vào bộ sưu tập di sản của thương hiệu tại Crewe với hơn 50 chiếc Bentley khác.