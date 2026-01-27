|
Sau khi tay đua Ken Block qua đời vào năm 2023, niềm đam mê với bộ môn Gymkhana cùng những màn drift mãn nhãn vẫn được lưu giữ và tiếp tục thổi bùng ngọn lửa đam mê bởi tay đua Travis Pastrana.
Mới đây, anh cùng thương hiệu xe sang Bentley đã ra mắt dự án "Supersports: FULL SEND" với màn trình diễn ấn tượng cùng mẫu siêu GT - Bentley Supersports.
Đặc biệt hơn, "sân khấu" của màn trình diễn này chính là nhà máy của Bentley tại Crewe (Anh Quốc). Mặc dù có không gian hạn chế với nhiều mẫu xe đang được sản xuất, tốc độ của chiếc Supersports có lúc đã lên đến 96 dặm/giờ (hơn 154 km/h).
Để thực hiện các động tác drift phức tạp và đòi hỏi độ chính xác cao, chiếc Bentley Supersports "FULL SEND" đã được bổ sung hệ thống phanh tay thủy lực chuyên dụng.
Trên cơ cấu này là logo "Mildred", vốn là tên gọi của dự án phát triển chiếc Supersports thế hệ mới. Đây cũng là sự tri ân của thương hiệu dành cho bà Mildred Mary Petre, một "Bentley Girl" đời đầu.
Đoạn phim ngắn cũng cho thấy nhiều màn "cameo" như siêu xe đua Continental GT3, mẫu Speed 8 chiến thắng giải đua Le Mans 2003, bộ đôi Pikes Peak Bentayga và Pikes Peak Continental GT, dàn xe Bentley cổ điển, mẫu SUV thuần điện sắp ra mắt và thậm chí là CEO Frank-Steffen Walliser trong vai trò... người quét dọn nhà máy.
Dựa trên thế hệ Continental GT thứ tư, Bentley Supersports hoàn toàn mới đã ra mắt toàn cầu vào tháng 11/2025. Chiếc xe sở hữu ngôn ngữ thiết kế mạnh mẽ hơn so với các dòng Continental GT tiêu chuẩn.
Bentley Supersports thế hệ mới được trang bị động cơ V8 twin-turbo 4.0L không đi kèm công nghệ hybrid, sản sinh công suất tối đa 666 mã lực và mô-men xoắn cực đại 800 Nm.
Chiếc xe được trang bị hộp số 8 cấp ly hợp kép của ZF và hệ dẫn động cầu sau, mang đến khả năng tăng tốc 0-100 km/h trong 3,7 giây, vận tốc tối đa có thể hơn 310 km/h.
Với chiếc Supersports "FULL SEND", khung gầm và hộp số liên kết với hệ thống phanh tay, cho phép khôi phục công suất ngay lập tức khi tay đua Pastrana nhả phanh.
Toàn bộ 500 chiếc Bentley Supersports đều đã có chủ. Trong khi đó, chiếc Supersports "FULL SEND" đặc biệt này sẽ tham gia nhiều sự kiện trước khi được đưa vào bộ sưu tập di sản của thương hiệu tại Crewe với hơn 50 chiếc Bentley khác.
