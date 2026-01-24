'Hot hatch' GR Yaris phiên bản tri ân nhà vô địch Rally 9 lần

Trong khi đó, chế độ MORIZO thay thế cho chế độ GRAVEL trên bản tiêu chuẩn, giúp tối đa lực liên kết giữa bánh trước và bánh sau khi tăng tốc và chỉ giảm lực khi cần thiết trong quá trình phanh để đạt được hiệu suất bám đường và vào cua.