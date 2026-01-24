'Hot hatch' GR Yaris phiên bản tri ân nhà vô địch Rally 9 lần

|
Toyota vừa chính thức giới thiệu chiếc GR Yaris Sébastien Ogier 9x World Champion Edition nhằm tri ân cho chức vô địch WRC thứ 9 vào năm 2025 của tay đua người Pháp Sébastien Ogier, vốn thuộc biên chế của đội đua Gazoo Racing.
Phiên bản này được phát triển dựa trên chiếc GR Yaris Aero Performance Package, đi kèm nhiều chi tiết cá nhân hóa do chính tay đua Sébastien Ogier lựa chọn.
Nổi bật nhất là màu sơn đen nhám Black Gravite, mô phỏng theo chiếc Toyota Yaris WRC mà tay đua này cầm lái trong mùa giải 2025. Lưới tản nhiệt của xe được trang trí bằng quốc kỳ Pháp, quê hương của Sébastien Ogier.
Đi kèm là bộ mâm BBS đa chấu được sơn đen nhám kích thước 18 inch và cùm phanh hiệu năng cao GR được sơn màu xanh dương tương tự chiếc xe đua Rally.
Ngoài ra, phiên bản đặc biệt này còn sở hữu bộ tem đua nằm ở thân dưới, huy hiệu phiên bản đặc biệt tại cửa khoang hành lý và kính chắn gió có chữ ký của Chủ tịch "Morizo".
Vô lăng của GR Yaris Sébastien Ogier 9x World Champion Edition được có đường kính ngoài nhỏ hơn một chút so với bản tiêu chuẩn và bổ sung các công tắc độc lập.
Bề mặt các chi tiết được thiết mang phong cách việt dã tối màu. Trong khi đó, bảng điều khiển trung tâm bổ sung phím xoay giữa các chế độ lái NORMAL, SEB. và MORIZO.
Ghế đua được thiết kế ôm người, bọc chất liệu da cao cấp và Alcantara, kết hợp các đường chỉ Tricolor trắng/xanh/đỏ cùng logo GR được thêu trên mỗi tựa đầu.
Bảng taplo cũng được trang trí bằng huy hiệu của phiên bản đặc biệt "Sébastien Ogier 9x World Champion Edition", chữ ký của tay đua và số thứ tự của chiếc xe.
GR Yaris Sébastien Ogier 9x World Champion Edition vẫn được trang bị động cơ 3 xy-lanh tăng áp dung tích 1.6L, sản sinh công suất 304 mã lực và mô-men xoắn cực đại 400 Nm.
Đi kèm là hộp số sàn 6 cấp cùng phanh tay cơ dạng đứng bọc da được trang trí với đường chỉ màu xám, cho phép chiếc xe vận hành không thua kém mẫu xe đua Rally.
Đặc biệt, chiếc xe được phát triển với chế độ 4WD thửa riêng với 2 chế độ SEB. và MORIZO. Chế độ SEB. thay thế cho chế độ TRACK trên bản tiêu chuẩn, vốn sẽ phân bổ lực kéo 40:60 giữa cầu trước và sau.
Trong khi đó, chế độ MORIZO thay thế cho chế độ GRAVEL trên bản tiêu chuẩn, giúp tối đa lực liên kết giữa bánh trước và bánh sau khi tăng tốc và chỉ giảm lực khi cần thiết trong quá trình phanh để đạt được hiệu suất bám đường và vào cua.
GR Yaris Sébastien Ogier 9x World Champion Edition được sản xuất giới hạn 100 chiếc tại Nhật Bản và phân phối thông qua hình thức rút thăm may mắn. Tại châu Âu, người hâm mộ bộ môn rally cũng sẽ có cơ hội sở hữu 100 chiếc tương tự.
