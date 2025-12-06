Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Cận cảnh siêu xe dành cho đường đua Toyota GR GT3

  • Thứ bảy, 6/12/2025 17:05 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Được phát triển từ siêu xe GR GT, Toyota GR GT3 sở hữu nhiều nâng cấp dành riêng cho phân hạng GT3 và sẽ chính thức ra mắt vào năm 2027.

Dựa trên siêu xe GR GT, Toyota cũng đã giới thiệu mẫu xe dành cho đường đua GR GT3 hoàn toàn mới. Chiếc xe sở hữu nhiều trang bị theo phân hạng GT3 của FIA.
Toyota GR GT3 sở hữu khoang lái với trọng tâm thấp. Xe có kích thước 4.785 x 2.050 x 1.090 mm, do đó ngắn hơn phiên bản đường phố 35 mm và thấp hơn khoảng 101 mm.
Siêu xe đua này được nâng cấp gói khí động học đặc trưng, mâm đua 9 chấu của thương hiệu RAYS, lốp Michelin Pilot Sport và phanh Brembo. Khuếch tán gió cản sau cũng được thay đổi, trong khi cửa ống xả được chuyển qua 2 bên thân xe.
Khoang lái cũng được trang bị nhiều công nghệ đặc trưng phục vụ cho trải nghiệm đua xe như bảng đồng hồ taplo và màn hình trung tâm kỹ thuật số, vô lăng đua tích hợp các phím chức năng, khung chống lật GT3 và ghế đua bucket-seat Racetech.
Toyota GR GT3 vẫn được trang bị đông cơ V8 twin-turbo 4.0L, tuy nhiên không sử dụng công nghệ hybrid như bản đường phố. Sức mạnh của chiếc xe cũng không được công bố, tuy nhiên phải tuân thủ theo nguyên tắc Balance of Performance của phân hạng này.
Cũng sử dụng nền tảng khung gầm hoàn toàn bằng hợp kim nhôm, khối lượng của mẫu xe đua này chắc chắn sẽ thấp hơn phiên bản thương mại, vốn nặng khoảng 1.750 kg.
Toyota GR GT3 vẫn đang trong giai đoạn phát triển và sẽ có mặt sớm nhất vào năm 2027. Hiện tại, các đội đua khách hàng chỉ có thể sử dụng mẫu Lexus RC F GT3, vốn đã quá lỗi thời so với các đối thủ khác.

Việt Hà

Ảnh: Toyota

