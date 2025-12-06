Cận cảnh siêu xe dành cho đường đua Toyota GR GT3

Toyota GR GT3 vẫn đang trong giai đoạn phát triển và sẽ có mặt sớm nhất vào năm 2027. Hiện tại, các đội đua khách hàng chỉ có thể sử dụng mẫu Lexus RC F GT3, vốn đã quá lỗi thời so với các đối thủ khác.