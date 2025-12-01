FBI tịch thu siêu xe Mercedes-Benz CLK GTR Roadster 13 triệu USD

|
FBI Los Angeles vừa đưa ra thông cáo cho biết mở rộng điều tra và truy nã Ryan James Wedding, cựu vận động viên trượt tuyết người Canada vì có liên quan đến đường dây buôn bán chất cấm quốc tế.
Trong số tang vật, lực lượng chức năng đã thu giữ siêu xe Mercedes-Benz CLK GTR Roadster trị giá hơn 13 triệu USD, được đối tượng mua lại vào đầu năm 2025 và cất giữ tại một đại lý xe ở Miami, Florida (Mỹ).
Với mức độ nghiêm trọng của vụ án, Ryan James Wedding đã được FBI đưa vào danh sách "Top 10 kẻ đào tẩu bị truy nã gắt gao nhất", với phần thưởng 15 triệu USD cho ai cung cấp thông tin để bắt được đối tượng này.
Mercedes-Benz CLK GTR là mẫu xe dành riêng cho đường đua phân hạng GT1 và giành được nhiều thành công. Năm 1997, hãng ra mắt phiên bản đường phố CLK GTR Straßenversion tại triển lãm Frankfurt Motor Show.
Tổng cộng có 28 chiếc được sản xuất, trong đó 2 chiếc nguyên mẫu (prototype), 20 chiếc coupe và 6 chiếc mui trần CLK GTR Roadster. Chiếc siêu xe của trùm tội phạm mang số thứ tự thứ 5.
Mercedes-Benz CLK GTR Roadster được tinh chỉnh lại từ phiên bản coupe, bao gồm ống lấy gió từ mui chuyển sang hai bên thân, kính chiếu hậu tích hợp ở cửa, khung chống lật tích hợp phía sau ghế, lưới tản nhiệt và cánh gió mới.
Ngoại thất của chiếc xe mang màu sơn bạc Iridium Silver Metallic đặc trưng của thương hiệu, trong khi nội thất được bọc da màu trắng và đen tương phản.
Hãng cũng cải thiện chiếc xe "thân thiện" hơn cho việc sử dụng trên đường phố. Tuy nhiên, khoang lái vẫn có kích thước giới hạn và hộp số vẫn còn "quá thể thao" khi mang lại mô-men xoắn lớn tại ngay những vòng tua thấp.
Tại bệ tay trung tâm, thương hiệu đến từ Đức đặt bảng tên "AMG CLK GTR Roadster Limited Edition No. 5", cho biết đây là chiếc xe thứ 5 trong tổng số 6 chiếc từng được chế tạo.
Mercedes-Benz CLK GTR Roadster vẫn được trang bị động cơ V12 dung tích 6.9L như phiên bản coupe, tuy nhiên công suất giảm còn 612 mã lực/775 Nm thay vì 631 mã lực/731 Nm như trước đây. Đi kèm là hộp số sàn tuần tự 6 cấp.
Siêu xe này cùng với Porsche 911 GT1 và McLaren F1 GTR tạo nên Bộ ba Thần thánh "Holy Trinity" trong giới sưu tập. Trước đó, một chiếc Mercedes-Benz CLK GTR Roadster đã được đấu giá thành công vào năm 2023 với số tiền 10,235 triệu USD.
