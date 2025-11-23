Cận cảnh siêu xe Ferrari Monza SP2 của trùm lừa đảo Trần Chí

|
Trong chiến dịch truy lùng trùm lừa đảo Trần Chí (Chen Zhi), cơ quan chức năng Đài Loan đã thu giữ nhiều tài sản có giá trị, trong đó có 26 siêu xe thuộc nhiều thương hiệu như Bugatti, Lamborghini, Ferrari, McLaren, Porsche... trị giá hơn 15 triệu USD.
|
Tuy nhiên, nổi bật nhất trong dàn xe này là siêu phẩm Ferrari Monza SP2 hàng thửa, vốn được tên này sử dụng tại Đài Loan cùng dàn siêu xe triệu USD ở trên.
|
Là dòng sản phẩm đầu tiên thuộc phân khúc Icona Series đẳng cấp nhất của Ferrari, Monza SP2 sở hữu thiết kế speedster 2 chỗ ngồi, lấy cảm hứng từ các mẫu xe biểu tượng của thương hiệu như 750 Monza, 250 Testarossa hay 166 MM.
|
Thông tin về siêu xe Ferrari Monza SP2 của Trần Chí không được công khai. Một số nguồn tin cho biết chiếc xe được mua từ năm 2019 và thường được bắt gặp ở Đài Bắc.
|
Chiếc xe mang biển số BQC9999, sở hữu màu sơn xanh French Racing Blue và trắng Bianco King, phân tách theo chiều dài thân xe bởi dải sơn màu vàng Giallo Modena.
|
Đi kèm là những tùy chọn đắt đỏ khác như bộ mâm khí động học 5 chấu truyền thống, cùm phanh sơn vàng hay logo Scuderia Ferrari được hoàn thiện bằng phương pháp airbrush.
|
Các chi tiết ngoại thất khác như bộ chia cản trước, ốp hông hay khuếch tán gió cản sau được làm từ sợi carbon. Hệ thống ống xả vẫn giữ nguyên bề mặt mạ kim loại sáng.
|
Nội thất của siêu xe Ferrari Monza SP2 này vẫn sử dụng tông màu tối cho khu vực điều khiển trung tâm, trong khi vô lăng, gương chiếu hậu... được làm từ sợi carbon.
|
Điểm nổi bật là bộ ghế thể thao được bọc da cao cấp màu xanh Azzurro Santorini, đi kèm các họa tiết "ngựa chồm" và đường chỉ tương phản màu trắng Bianco.
|
Ferrari Monza SP2 được trang bị động cơ V12 hút khí tự nhiên 6.5L, sản sinh công suất tối đa 810 mã lực và mô-men xoắn cực đại 719 Nm. Đây cũng là mẫu xe mạnh nhất của thương hiệu tại thời điểm ra mắt vào năm 2018.
|
Sức mạnh được truyền đến cầu sau qua hộp số 7 cấp F1 ly hợp kép, giúp mẫu speedster này có khả năng tăng tốc từ 0 lên 100 km/h trong 2,9 giây, tốc độ tối đa hơn 300 km/h.
|
Ferrari không công bố số lượng chính xác, chỉ cho biết Monza SP1 (bản 1 chỗ ngồi) và Monza SP2 (bản 2 chỗ ngồi) được sản xuất giới hạn 499 chiếc toàn cầu.
|
Với giá khởi điểm khoảng 1,25 triệu USD vào năm 2018, Ferrari Monza SP2 rất hiếm khi xuất hiện trên thị trường xe cũ. Hiện tại, toàn bộ dàn siêu xe và xe sang của Trần Chí đã bị lực lượng chức năng tại Đài Loan thu giữ.
