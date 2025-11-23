Cận cảnh siêu xe Ferrari Monza SP2 của trùm lừa đảo Trần Chí

Với giá khởi điểm khoảng 1,25 triệu USD vào năm 2018, Ferrari Monza SP2 rất hiếm khi xuất hiện trên thị trường xe cũ. Hiện tại, toàn bộ dàn siêu xe và xe sang của Trần Chí đã bị lực lượng chức năng tại Đài Loan thu giữ.