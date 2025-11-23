Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Genesis GV60 Magma - SUV điện hiệu năng cao mạnh 650 mã lực

  • Chủ nhật, 23/11/2025 11:50 (GMT+7)
  • 4 giờ trước

Genesis GV60 Magma là mẫu xe hiệu năng cao đầu tiên của Genesis, mở ra một chương mới cho thương hiệu hạng sang của Hyundai.

Genesis GV60 Magma, hyundai, genesis, gv60, magma anh 1

Tại sự kiện Magma World Premiere tổ chức ở trường đua Circuit Paul Ricard (Pháp), Hyundai đã chính thức giới thiệu dòng sản phẩm hiệu năng cao với mẫu xe đầu tiên - chiếc Genesis GV60 Magma.
Genesis GV60 Magma, hyundai, genesis, gv60, magma anh 2

Với tầm nhìn "Luxury High Performance", Magma không chỉ tập trung vào hiệu suất mà còn hướng đến sự tinh tế, thanh lịch kết hợp trải nghiệm giữa xe và người lái.
Genesis GV60 Magma, hyundai, genesis, gv60, magma anh 3

Dựa vào bản concept ra mắt vào năm ngoái, Genesis GV60 Magma sở hữu thiết kế thân rộng so với phiên bản GV60 tiêu chuẩn. Xe được bổ sung 3 khe lấy gió ở phần đầu.
Genesis GV60 Magma, hyundai, genesis, gv60, magma anh 4

Chiều cao của thân xe hạ thấp 20 mm, đồng thời được trang bị bộ mâm forged 21 inch. Các chi tiết ngoại thất hạn chế mạ chrome mà thay vào đó là bề mặt sơn đen bóng.
Genesis GV60 Magma, hyundai, genesis, gv60, magma anh 5

Ốp thân xe cũng được trang bị 3 khe gió nằm về 2 bên, mô phỏng chi tiết ở phần đầu xe. Cản sau thiết kế mới kết hợp màu sơn ngoại thất và đen bóng đầy mạnh mẽ.
Genesis GV60 Magma, hyundai, genesis, gv60, magma anh 6

Đặc biệt, xe còn được trang bị cánh gió cỡ lớn giúp tăng lực ép xuống mặt đường, kết hợp cùng khuếch tán gió sau khí động học, hỗ trợ khả năng vận hành ở tốc độ cao.
Genesis GV60 Magma, hyundai, genesis, gv60, magma anh 7

Genesis GV60 Magma được nâng cấp với vô lăng tích hợp nút tăng cường hiệu năng và chế độ lái. Bảng đồng hồ taplo và màn hình sở hữu giao diện đặc trưng của Magma.
Genesis GV60 Magma, hyundai, genesis, gv60, magma anh 8

Ghế thể thao, tapi cửa hay bệ tay trung tâm được bọc chất liệu Chamude tương tự da lộn, kết hợp các chi tiết chỉ khâu màu cam và xám tạo điểm nhấn thể thao.
Genesis GV60 Magma, hyundai, genesis, gv60, magma anh 9

Genesis GV60 Magma được trang bị 2 động cơ điện tại cầu trước và sau cho ra công suất 609 mã lực và mô-men xoắn 740 Nm. Khi kích hoạt Boost Mode, công suất tối đa của mẫu xe điện này đạt 650 mã lực và mô-men xoắn 790 Nm.
Genesis GV60 Magma, hyundai, genesis, gv60, magma anh 10

Chế độ Boost Mode sẽ kéo dài khoảng 15 giây, cho phép chiếc xe có khả năng tăng tốc từ 0 lên 200 km/h trong 10,9 giây, trước khi đạt tốc độ tối đa 264 km/h.
Genesis GV60 Magma, hyundai, genesis, gv60, magma anh 11

Xe được trang bị 3 chế độ lái: Sprint, GT và MY. Đối với chế độ MY, người lái có thể tùy chỉnh thuộc tính của vi sai điện tử e-LSD, cân bằng điện tử và nhiều thông số khác.
Genesis GV60 Magma, hyundai, genesis, gv60, magma anh 12

Chức năng Virtual Gear Shift System mô phỏng đầy đủ cảm giác sang số của xe động cơ đốt trong bằng cách điều chỉnh mô-men, lực kéo và mức tái tạo năng lượng, đồng thời tái tạo âm thanh động cơ vòng tua cao.
Genesis GV60 Magma, hyundai, genesis, gv60, magma anh 13

Trước đó, GV60 Magma Concept từng xuất hiện tại sự kiện Goodwood Festival of Speed 2024, hoàn thành đường chạy leo đồi 1,86 km trong vòng 52,72 giây.
Genesis GV60 Magma, hyundai, genesis, gv60, magma anh 14

Genesis GV60 Magma sẽ chính thức được phân phối tại Hàn Quốc vào đầu năm 2026, và mở rộng ra các thị trường châu Âu và Bắc Mỹ. Mức giá của mẫu SUV thuần điện hiệu năng cao này chưa được công bố.

Việt Hà

Ảnh: Genesis

