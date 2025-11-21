Xe đua Mercedes-Benz Concept AMG GT Track Sport bất ngờ tái xuất

|
Sau khi được hé lộ lần đầu vào tháng 7/2025, Mercedes-Benz vừa công bố những hình ảnh mới nhất của chiếc Concept AMG GT Track Sport, biến thể mới nhất thuộc dòng xe thể thao AMG GT thế hệ thứ hai.
|
Tương tự lần giới thiệu đầu tiên, chiếc xe thể thao được ngụy trang kỹ lưỡng bằng họa tiết tương phản đen/trắng, đi kèm các chi tiết màu vàng chanh và đỏ.
|
Concept AMG GT Track Sport sở hữu gói khí động học được nâng cấp mạnh mẽ hơn so với AMG GT bản tiêu chuẩn thế hệ thứ hai cũng như các mẫu xe đua từ thế hệ đầu tiên.
|
Điểm nổi bật nhất vẫn là cơ cấu cánh gió cổ thiên nga cỡ lớn. Hãng xe cho biết mẫu concept này đã được tối ưu về phân bổ trọng lượng và hệ thống khí động học mới.
|
Các thông tin về hiệu năng của mẫu concept này vẫn còn khá nhỏ giọt. Mercedes-Benz cho biết mẫu xe đua trên xe mang công nghệ động cơ V8 "đậm chất AMG".
|
Đối với các phiên bản xe đua thể thao (Motorsport), nhiều phân hạng có quy định rõ ràng về hiệu suất cũng như công nghệ so với phiên bản thương mại. Rất có thể chiếc xe này sẽ không được trang bị công nghệ hybrid E Performance.
|
Hiện tại, mảng xe đua thể thao của Mercedes-Benz vẫn sử dụng các dòng AMG GT với nền tảng từ thế hệ đầu tiên, bao gồm AMG GT3, AMG GT3 Evo, AMG GT2 và AMG GT4.
Sách hay đọc trên xe
Chuyên mục Xe gửi tới độc giả những tựa sách hay với nhiều chủ đề hấp dẫn. Trên những chặng hành trình với những chiếc xe, không hiếm khi chúng ta có những khoảnh khắc nghỉ ngơi, thư giãn, và những trang sách là người bạn đồng hành lý thú.