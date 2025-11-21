Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xe Ôtô

Xe đua Mercedes-Benz Concept AMG GT Track Sport bất ngờ tái xuất

  • Thứ sáu, 21/11/2025 15:37 (GMT+7)
  • 6 giờ trước

Mercedes-Benz Concept AMG GT Track Sport vừa bắt đầu bước vào giai đoạn thử nghiệm, được kỳ vọng sẽ là cỗ máy tốc độ mạnh mẽ nhất của dòng AMG GT.

Mercedes, Concept AMG GT, Track Sport, mercedes-benz, xe dua anh 1

Sau khi được hé lộ lần đầu vào tháng 7/2025, Mercedes-Benz vừa công bố những hình ảnh mới nhất của chiếc Concept AMG GT Track Sport, biến thể mới nhất thuộc dòng xe thể thao AMG GT thế hệ thứ hai.
Mercedes, Concept AMG GT, Track Sport, mercedes-benz, xe dua anh 2

Tương tự lần giới thiệu đầu tiên, chiếc xe thể thao được ngụy trang kỹ lưỡng bằng họa tiết tương phản đen/trắng, đi kèm các chi tiết màu vàng chanh và đỏ.
Mercedes, Concept AMG GT, Track Sport, mercedes-benz, xe dua anh 3

Concept AMG GT Track Sport sở hữu gói khí động học được nâng cấp mạnh mẽ hơn so với AMG GT bản tiêu chuẩn thế hệ thứ hai cũng như các mẫu xe đua từ thế hệ đầu tiên.
Mercedes, Concept AMG GT, Track Sport, mercedes-benz, xe dua anh 4

Điểm nổi bật nhất vẫn là cơ cấu cánh gió cổ thiên nga cỡ lớn. Hãng xe cho biết mẫu concept này đã được tối ưu về phân bổ trọng lượng và hệ thống khí động học mới.
Mercedes, Concept AMG GT, Track Sport, mercedes-benz, xe dua anh 5

Các thông tin về hiệu năng của mẫu concept này vẫn còn khá nhỏ giọt. Mercedes-Benz cho biết mẫu xe đua trên xe mang công nghệ động cơ V8 "đậm chất AMG".
Mercedes, Concept AMG GT, Track Sport, mercedes-benz, xe dua anh 6

Đối với các phiên bản xe đua thể thao (Motorsport), nhiều phân hạng có quy định rõ ràng về hiệu suất cũng như công nghệ so với phiên bản thương mại. Rất có thể chiếc xe này sẽ không được trang bị công nghệ hybrid E Performance.
Mercedes, Concept AMG GT, Track Sport, mercedes-benz, xe dua anh 7

Hiện tại, mảng xe đua thể thao của Mercedes-Benz vẫn sử dụng các dòng AMG GT với nền tảng từ thế hệ đầu tiên, bao gồm AMG GT3, AMG GT3 Evo, AMG GT2 và AMG GT4.

Sách hay đọc trên xe

Chuyên mục Xe gửi tới độc giả những tựa sách hay với nhiều chủ đề hấp dẫn. Trên những chặng hành trình với những chiếc xe, không hiếm khi chúng ta có những khoảnh khắc nghỉ ngơi, thư giãn, và những trang sách là người bạn đồng hành lý thú.

Lamborghini Temerario GT3 - siêu xe đua mạnh 550 mã lực

Lamborghini Temerario GT3 là biến thể xe đua đầu tiên được phát triển từ chiếc Temerario, thay thế cho Huracan GT3 vốn đã có mặt từ năm 2015.

11:29 28/7/2025

Lamborghini Temerario Super Trofeo - siêu xe 'thuần khiết' 650 mã lực

Mẫu xe đua Lamborghini Temerario Super Trofeo sở hữu động cơ V8 twin-turbo 4.0L sản sinh công suất 650 mã lực mà không cần sự hỗ trợ từ hệ thống hybrid.

13:01 13/11/2025

Ferrari 296 GT3 Evo - siêu xe đua mạnh 600 mã lực

So với thời điểm ra mắt, Ferrari 296 GT3 Evo được tinh chỉnh nhiều chi tiết về khí động học, tuy nhiên hiệu suất động cơ không đổi.

09:30 3/7/2025

Việt Hà

Ảnh: Mercedes-Benz

Mercedes Concept AMG GT Track Sport mercedes-benz xe đua Mercedes Concept AMG GT Track Sport mercedes-benz xe đua

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý