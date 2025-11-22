Porsche Cayenne Turbo Electric - 'siêu SUV' thuần điện hơn 7,8 tỷ đồng

|
Song song với việc ra mắt chiếc Cayenne thuần điện đầu tiên, hãng xe đến từ Đức giới thiệu biến thể cao cấp nhất của mẫu xe này - chiếc Porsche Cayenne Turbo Electric.
|
Tương tự Macan Electric hay Taycan, Porsche vẫn sử dụng cụm từ "Turbo" dành cho các phiên bản hiệu năng cao, mặc dù công nghệ tăng áp không xuất hiện trên động cơ điện.
|
Porsche Cayenne Turbo Electric sở hữu gói khí động học khác so với Cayenne Electric tiêu chuẩn, bao gồm các tấm điều hướng hốc gió điều khiển điện ở cản trước. Với gói trang bị Offroad, tính năng này sẽ được lược bỏ.
|
Mẫu SUV thuần điện này vẫn có kích thước 4.985 x 1.980 x 1.674 mm và trục cơ sở đạt mức 3.023 mm. Khối lượng không tải (chuẩn DIN) đạt mức 2.645 kg, nặng hơn khoảng 120 kg so với bản tiêu chuẩn và cũng là chiếc Porsche nặng nhất từng được sản xuất.
|
So với Cayenne Electric, phiên bản này được trang bị tiêu chuẩn mâm 21 inch đến 22 inch, kết hợp nhiều tùy chọn màu sắc từ bộ phận Porsche Exclusive Manufaktur.
|
Điểm mới của bản thuần điện so với phiên bản sử dụng động cơ đốt trong truyền thống là cửa sổ không viền, giúp mang đến cảm giác thể thao đồng thời giảm trọng lượng cho xe.
|
Porsche Cayenne Turbo Electric cũng sở hữu ngoại thất hầm hố hơn với ốp thân dưới sơn màu đen bóng và khuếch tán gió cản sau sơn đồng màu ngoại thất.
|
Hệ thống khí động học chủ động Porsche Active Aerodynamics (PAA) bao gồm các tấm điều hướng cản trước, cánh gió thích ứng nóc xe và cụm điều hướng gió ở 2 bên thân.
|
Tương tự các biến thể "Turbo" khác của Porsche, Cayenne Turbo Electric sở hữu nhiều chi tiết trang trí ngoại thất và nội thất với bề mặt hoàn thiện màu Turbonite độc quyền.
|
Nổi bật tại không gian nội thất là bảng taplo "Flow Display" tương tự Cayenne Electric, bảng đồng hồ taplo kỹ thuật số OLED 14.25 inch, màn hình cảm ứng trung tâm mở rộng xuống tựa tay và màn hình dành cho ghế phụ 14.9 inch.
|
Porsche Cayenne Turbo Electric còn bổ sung tùy chọn AR Head-Up Display (AR HUD), sử dụng công nghệ thực tế tăng cường để hiển thị thông tin trực tiếp trên kính lái.
|
Cửa sổ trời toàn cảnh Panorama được bổ sung chức năng điều khiển ánh sáng biến thiên thông qua một tấm tinh thể lỏng có thể thay đổi độ trong suốt bằng điện.
|
Porsche Cayenne Turbo Electric vẫn được trang bị 2 động cơ điện sản sinh công suất 857 mã lực. Với chế độ Launch Control, công suất tối đa lên đến 1.156 mã lực và mô-men xoắn cực đại 1.500 Nm.
|
Đây là mẫu Porsche phiên bản đường phố mạnh nhất từng được sản xuất. Chiếc SUV này có khả năng tăng tốc 0-100 km/h trong 2,5 giây, tốc độ tối đa giới hạn ở 260 km/h.
|
Đi kèm là bộ pin dung lượng 113 kWh công nghệ 800 V, hỗ trợ công suất sạc tối đa 390 kW - giúp bổ sung dung lượng từ 10% lên 80% chỉ trong 16 phút.
|
Với hệ thống treo khí nén PASM, khoảng sáng gầm có thể hạ từ mức 190 mm xuống còn 175 mm hoặc tăng lên 210 mm. Khi trang bị gói Offroad, con số này đạt 245 mm.
|
Đây cũng là mẫu Porsche đầu tiên được trang bị tính năng sạc không dây với công suất 11 kW. Người dùng chỉ cần đậu xe phía trên tấm sạc là tính năng này sẽ được kích hoạt.
|
Tại Việt Nam, Porsche Cayenne Electric và Cayenne Turbo Electric có giá khởi điểm lần lượt là 5,81 tỷ đồng và 7,81 tỷ đồng. Mức giá này cao hơn Cayenne bản tiêu chuẩn (5,56 tỷ đồng) nhưng thấp hơn Cayenne Turbo E-Hybrid (11,58 tỷ đồng).
