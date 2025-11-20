Nissan Navara thế hệ mới ra mắt - lại giống Mitsubishi Triton

Nissan Australia vừa chính thức trình làng thế hệ mới của mẫu bán tải Navara. Phiên bản mới của mẫu xe này được lấy cảm hứng từ di sản lâu đời của thương hiệu.

Không gian nội thất cũng được nâng cấp với bảng đồng hồ taplo TFT 7 inch và màn hình cảm ứng trung tâm 9 inch, hỗ trợ kết nối Apple Carplay và Android Auto không dây.

Trái tim của Nissan Navara là động cơ diesel 2.4L tăng áp, mạnh 204 mã lực và mô-men xoắn 470 Nm. Kết hợp với động cơ này là hộp số 6 cấp tự động và hệ dẫn động 4WD.

Với thế hệ mới, Nissan Navara cũng được bổ sung nhiều tính năng an toàn chủ động như kiểm soát hành trình, cảnh báo lệch làn đường, giới hạn tốc độ theo biển báo...

Nissan Navara thế hệ mới sẽ được phân phối tại Australia và New Zealand vào cuối quý I/2026. Chưa rõ mức giá cũng như thời điểm mẫu bán tải này ra mắt tại các nước châu Á.

Chuyên mục Xe gửi tới độc giả những tựa sách hay với nhiều chủ đề hấp dẫn. Trên những chặng hành trình với những chiếc xe, không hiếm khi chúng ta có những khoảnh khắc nghỉ ngơi, thư giãn, và những trang sách là người bạn đồng hành lý thú.