Xe Ôtô

Nissan Navara thế hệ mới ra mắt - lại giống Mitsubishi Triton

  • Thứ năm, 20/11/2025 14:59 (GMT+7)
  • 14:59 20/11/2025

Chiếc Nissan Navara thế hệ thứ tư đã lộ diện, vốn chia sẻ nhiều công nghệ với Mitsubishi Triton thế hệ sáu ra mắt từ năm 2023.

ban tai, nissan, nissan navara, navara, mitsubishi, triton, mitsubishi triton, australia, new zealand anh 1

Nissan Australia vừa chính thức trình làng thế hệ mới của mẫu bán tải Navara. Phiên bản mới của mẫu xe này được lấy cảm hứng từ di sản lâu đời của thương hiệu.
ban tai, nissan, nissan navara, navara, mitsubishi, triton, mitsubishi triton, australia, new zealand anh 2

Tương tự Mitsubishi Triton, Nissan Navara thế hệ thứ tư mang thiết kế tổng thể vuông vức, sở hữu lưới tản nhiệt V-motion và cụm đèn trước và sau dạng chữ C mạnh mẽ hơn.
ban tai, nissan, nissan navara, navara, mitsubishi, triton, mitsubishi triton, australia, new zealand anh 3

Không gian nội thất cũng được nâng cấp với bảng đồng hồ taplo TFT 7 inch và màn hình cảm ứng trung tâm 9 inch, hỗ trợ kết nối Apple Carplay và Android Auto không dây.
ban tai, nissan, nissan navara, navara, mitsubishi, triton, mitsubishi triton, australia, new zealand anh 4

Trái tim của Nissan Navara là động cơ diesel 2.4L tăng áp, mạnh 204 mã lực và mô-men xoắn 470 Nm. Kết hợp với động cơ này là hộp số 6 cấp tự động và hệ dẫn động 4WD.
ban tai, nissan, nissan navara, navara, mitsubishi, triton, mitsubishi triton, australia, new zealand anh 5

Bên cạnh bản tiêu chuẩn và ST-X, hãng xe Nhật Bản cũng giới thiệu phiên bản thể thao Nissan Navara Pro-4X, vốn sở hữu ngoại thất hầm hố với ốp vòm bánh xe, thanh thể thao, mâm hợp kim tối màu và các chi tiết viền đỏ Lava Red.
ban tai, nissan, nissan navara, navara, mitsubishi, triton, mitsubishi triton, australia, new zealand anh 6

Với thế hệ mới, Nissan Navara cũng được bổ sung nhiều tính năng an toàn chủ động như kiểm soát hành trình, cảnh báo lệch làn đường, giới hạn tốc độ theo biển báo...
ban tai, nissan, nissan navara, navara, mitsubishi, triton, mitsubishi triton, australia, new zealand anh 7

Nissan Navara thế hệ mới sẽ được phân phối tại Australia và New Zealand vào cuối quý I/2026. Chưa rõ mức giá cũng như thời điểm mẫu bán tải này ra mắt tại các nước châu Á.

Việt Hà

Ảnh: Nissan

