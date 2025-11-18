Toyota Land Cruiser sẽ có thêm bản bán tải thuần điện?

Hãng xe Nhật Bản Toyota có kế hoạch ra mắt thêm dòng SUV và bán tải mới mang thương hiệu Land Cruiser, nhưng có thể sẽ không sử dụng khung gầm rời truyền thống.

Toyota đang được cho là sẽ mở rộng dòng Land Cruiser với sự xuất hiện của một cặp SUV và bán tải hoàn toàn mới, đánh dấu một bước ngoặt quan trọng cho tên tuổi huyền thoại này.

Kế thừa thành công của dòng FJ Cruiser, chiếc Toyota Land Cruiser FJ hoàn toàn mới được rất nhiều khách hàng đón chờ, và có khả năng sẽ được phân phối tại thị trường Việt Nam.

Dòng Land Cruiser đã không ngừng phát triển trong những năm gần đây, bao gồm cả mẫu Land Cruiser FJ vừa ra mắt tại Japan Mobility Show 2025, hiện chỉ được bán tại một số thị trường châu Á. Theo báo cáo từ tạp chí Best Car của Nhật Bản, Toyota đang lên kế hoạch ra mắt một SUV và một mẫu bán tải mới, được các nguồn tin mô tả là "bắt đầu một chương mới" cho thương hiệu Land Cruiser.

Kể từ năm 1951, tất cả các mẫu Land Cruiser đều sử dụng khung gầm hình thang (ladder-frame) cứng cáp, nổi bật với độ bền, sự tin cậy và khả năng off-road vượt trội. Tuy nhiên, theo các nguồn tin nội bộ chưa được xác nhận, hai mẫu xe sắp tới sẽ áp dụng cấu trúc thân gầm liền khối (unibody), nhấn mạnh sự thoải mái khi đi đường trường và tính tiện dụng hàng ngày, thay vì tập trung vào sự bền bỉ kiểu truyền thống.

Theo một số nguồn tin nội bộ, hãng xe Nhật Bản đang có kế hoạch ra mắt dòng SUV thuần điện hoàn toàn mới mang thương hiệu Land Cruiser, rất có thể dựa trên nền tảng của chiếc Toyota Land Cruiser Se Concept 2023.

Mặc dù thông tin này cần được kiểm chứng, nó gợi nhớ đến hai mẫu concept đã xuất hiện tại Japan Mobility Show 2023: bán tải điện Toyota EPU Concept và SUV ba hàng ghế Toyota Land Cruiser Se Concept. Cả hai mẫu xe đều sử dụng hệ dẫn động 4 bánh và pin dung lượng lớn, thể hiện hướng đi điện hóa và nền tảng linh hoạt của Toyota.

Theo Best Car, mẫu bán tải mới sẽ có các chi tiết thiết kế lấy cảm hứng từ Toyota EPU Concept, dài 5.070 mm và trang bị thùng sau có thể mở rộng. Thiết kế này sẽ giúp nó khác biệt rõ rệt so với Hilux, Tacoma, Tundra thế hệ mới và Land Cruiser 70 Series, tất cả vẫn sử dụng khung gầm rời truyền thống.

Bên cạnh đó, Toyota cũng muốn "chen chân" vào phân khúc bán tải thuần điện cỡ nhỏ với chiếc Toyota EPU Concept 2023, vốn có thể cạnh tranh trực tiếp với các dòng sản phẩm mới của Ford ngay tại thị trường Mỹ.

Phiên bản sản xuất có thể dựa trên nền tảng e-TNGA của Toyota hoặc một cấu trúc unibody khác hỗ trợ hệ truyền động hybrid, phù hợp với triết lý "đa lộ trình" của hãng, như đã thấy ở concept Corolla mới. Nguồn tin này cũng cho biết mẫu bán tải có thể ra mắt sớm nhất vào năm 2027, trong khi phiên bản thương mại của Land Cruiser Se SUV có thể xuất hiện sớm hơn một năm, đúng dịp kỷ niệm 75 năm ra đời của Toyota Land Cruiser.

Cả hai mẫu SUV và bán tải này có khả năng được phân phối tại thị trường Bắc Mỹ. Thông tin hiện tại cho biết Land Cruiser thuần điện sắp tới có thể được sản xuất tại Mỹ, phù hợp với các vấn đề thuế quan và chiến lược đẩy mạnh sản xuất "Made in USA" của Toyota, được minh chứng bằng cam kết đầu tư 10 tỷ USD .

Những nguồn tin nội bộ cho biết phiên bản Land Cruiser thuần điện có thể được giới thiệu vào năm 2026 nhân dịp kỷ niệm ra mắt dòng xe biểu tượng của thương hiệu, trong khi đó phiên bản bán tải sẽ xuất hiệm vào năm sau.

Các nhân sự cấp cao của Toyota đã thừa nhận họ đang cân nhắc một mẫu bán tải giá hợp lý cho thị trường Mỹ, vai trò mà 2 mẫu Land Cruiser mới có thể đảm nhận. Một chiếc Land Cruiser bán tải thuần điện sẽ cạnh tranh trực tiếp với Ford Ranger EV sắp ra mắt hoặc thế hệ kế nhiệm của Maverick. Với kế hoạch này, Toyota đang định hình một tương lai rộng hơn và linh hoạt hơn cho Land Cruiser, kết hợp di sản off-road huyền thoại với khả năng điện hóa và tiện dụng trong đô thị.