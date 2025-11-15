Lợi nhuận các hãng xe Nhật Bản giảm hơn 9,7 tỷ USD do thuế quan Mỹ

Các hãng xe Nhật Bản chịu tác động nặng nề từ thuế quan Mỹ, khiến lợi nhuận nửa đầu năm tài chính giảm gần 10 tỷ USD, nhưng Toyota vẫn giữ phong độ nhờ doanh số xe hybrid tăng mạnh.

Các hãng xe lớn của Nhật Bản đã ghi nhận tác động nặng nề từ thuế quan Mỹ, khiến lợi nhuận ròng của 7 nhà sản xuất ôtô hàng đầu giảm khoảng 1,5 nghìn tỷ Yen (tương đương 9,74 tỷ USD ) trong giai đoạn từ tháng 4 đến tháng 9/2025. Đây là lần đầu tiên kể từ đại dịch Covid-19 lợi nhuận nửa đầu năm của các hãng xe đồng loạt giảm.

Lợi nhuận ròng của 7 nhà sản xuất ôtô hàng đầu Nhật Bản giảm khoảng 9,74 tỷ USD trong giai đoạn từ tháng 4 đến tháng 9/2025, đánh dấu lần đầu tiên kể từ đại dịch Covid-19 lợi nhuận nửa đầu năm của các hãng xe đồng loạt giảm.

"Đây là hiện trạng 'bình thường mới', và chúng tôi dự đoán sẽ tiếp diễn trong thời gian tới", Phó Chủ tịch Honda Noriya Kaihara phát biểu tại buổi họp báo công bố kết quả kinh doanh nửa đầu năm tài chính.

Thuế quan xóa sạch lợi nhuận, Toyota vẫn "vượt bão" thành công

Trong suốt giai đoạn từ tháng 4 đến tháng 9/2025, thuế quan Mỹ 27,5% áp dụng cho hàng hóa Nhật Bản đã có hiệu lực, trước khi được chính quyền Tổng thống Trump giảm xuống 15% từ ngày 16/9. Bên cạnh tác động tiêu cực từ thuế quan, đồng Yen mạnh cũng khiến lợi nhuận hoạt động của 7 hãng giảm thêm 4,6 tỷ USD . Nissan, Mazda và Mitsubishi đều báo lỗ ròng trong giai đoạn này.

Tổng lợi nhuận ròng của 7 công ty trong nửa đầu năm tài chính đạt gần 2,1 nghìn tỷ Yen ( 13,6 tỷ USD ), giảm khoảng 30% so với cùng kỳ năm trước, đánh dấu năm thứ hai liên tiếp lợi nhuận sụt giảm.

Tổng lợi nhuận ròng của 7 công ty trong nửa đầu năm tài chính đạt gần 13,6 tỷ USD , giảm khoảng 30% so với cùng kỳ năm trước, đánh dấu năm thứ hai liên tiếp lợi nhuận sụt giảm. Nếu không tính ảnh hưởng từ thuế quan và tỷ giá, lợi nhuận đáng ra đã tăng đáng kể. Dự kiến, thuế quan sẽ khiến các hãng xe chịu thêm khoảng 16,2 tỷ USD trong kết quả cả năm tài chính, vốn kết thúc vào tháng 3/2026.

Mazda và Subaru, với thị trường chính tại Bắc Mỹ, là 2 hãng xe chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Thị trường Mỹ chiếm khoảng 30% doanh số toàn cầu của Mazda, và phần lớn xe xuất khẩu từ Nhật Bản phải chịu thuế, khiến công ty này lỗ 630 triệu USD chỉ trong giai đoạn tháng 4-9/2025, đánh dấu lần đầu tiên lỗ ròng sau 5 năm.

Thị trường Mỹ chiếm khoảng 30% doanh số toàn cầu của Mazda khiến công ty này lỗ 630 triệu USD chỉ trong giai đoạn tháng 4-9/2025, đánh dấu lần đầu tiên lỗ ròng sau 5 năm.

Ban đầu, Mazda kỳ vọng mức giảm thuế sẽ có hiệu lực từ tháng 8. "Việc giảm thuế ôtô Nhật-Mỹ được triển khai muộn hơn so với dự kiến ban đầu", Giám đốc Tài chính Mazda, ông Jeffrey H. Guyton, cho biết. "Tác động trong quý thứ 2 (tháng 7 đến tháng 9/2025) đã lên tới 66,6 triệu USD , đủ giải thích cho khoản lỗ."

Subaru cũng chịu tác động lớn khi 80% doanh số của hãng đến từ Mỹ. Mặc dù doanh số tăng nhờ ra mắt các mẫu xe mới, 999 triệu USD chi trả thuế quan đã xóa sạch lợi nhuận. Nhận thấy thuế quan có thể tồn tại lâu dài, Subaru đã triển khai kế hoạch cắt giảm chi phí trị giá 1,3 tỷ USD đến năm 2030.

Toyota là hãng duy nhất "thoát hiểm" nhờ doanh số xe hybrid tăng mạnh. Dù chịu hơn 5,8 tỷ USD tiền thuế, doanh số toàn cầu của Toyota vẫn tăng 5% so với cùng kỳ, đạt mức cao kỷ lục.

Toyota là hãng duy nhất "thoát hiểm" nhờ doanh số xe hybrid tăng mạnh. Dù chịu hơn 5,8 tỷ USD tiền thuế, doanh số toàn cầu của Toyota vẫn tăng 5% so với cùng kỳ, đạt mức cao kỷ lục. Chỉ Toyota và Subaru là tăng sản lượng trong giai đoạn này.

Việc doanh số xe hybrid tăng 9% giúp hãng có lợi nhuận cao và các biện pháp cắt giảm chi phí giúp Toyota chỉ giảm 7% lợi nhuận ròng, tốt nhất trong nhóm 7 hãng. Giám đốc Tài chính Kenta Kon nhận xét: "Nhu cầu xe hybrid tại Mỹ đang rất mạnh và dự kiến sẽ tiếp tục trong tương lai". Toyota cũng gặt hái thành công ở các thị trường khác, với doanh số tại Trung Quốc tăng 6%, trong khi Honda và các hãng Nhật khác gặp khó khăn trước các đối thủ nội địa.

Lo ngại về nguồn cung chip Nexperia

Tuy nhiên, các hãng xe Nhật đang đối mặt mối lo mới nửa cuối năm tài chính khi hãng sản xuất chip do Trung Quốc sở hữu, Nexperia, tạm ngưng cung cấp linh kiện. Honda buộc phải giảm sản xuất các sản phẩm chiến lược tại Mexico và Mỹ từ cuối tháng 10/2025 do thiếu chip Nexperia, khiến hãng điều chỉnh giảm dự báo lợi nhuận ròng cả năm, ước tính tác động khoảng 971 triệu USD .

Bên cạnh những khó khăn về thuế nhập khẩu, các hãng xe Nhật Bản còn gặp khủng hoảng chip từ Nexperia khi không tự chủ động sản xuất, khi nguồn cung đã và đang chịu ảnh hưởng bởi các chính sách từ Trung Quốc.

Suzuki không phân phối ôtô tại Mỹ nên ít bị ảnh hưởng bởi thuế quan, nhưng cũng đang chuẩn bị đối phó với rủi ro nguồn cung chip. Dù kỳ vọng hưởng lợi từ việc giảm thuế tại Ấn Độ, dự báo của hãng cho năm tài chính này vẫn giữ nguyên. "Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi diễn biến để tránh ảnh hưởng đến sản xuất", Phó Chủ tịch Suzuki Naomi Ishii nhấn mạnh.

Tất cả 7 hãng xe dự báo tỷ giá trong khoảng 140-147 Yen/USD. Hiện tỷ giá ở mức 154 Yen/USD, mạnh hơn dự kiến, trở thành lợi thế cho bảng cân đối kế toán. Chuyên gia Seiji Sugiura của Tokai Tokyo Intelligence Laboratory nhận định: "Vẫn còn quá sớm để đánh giá toàn bộ tác động của thuế quan. Mỗi công ty đã tính toán gánh nặng thuế đối với nhà cung cấp khác nhau, nên kết quả còn có thể thay đổi".