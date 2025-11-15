Jaguar Land Rover hạ dự báo lợi nhuận sau vụ tấn công mạng

Vụ tấn công mạng nghiêm trọng, nhu cầu suy yếu tại Trung Quốc và thiếu hụt chip đã buộc Jaguar Land Rover phải hạ mạnh dự báo biên lợi nhuận và dòng tiền cho năm tài khóa 2026.

Tata Motors Passenger Vehicles đã điều chỉnh giảm mục tiêu biên lợi nhuận cho Jaguar Land Rover (JLR) trong FY2026, sau khi một vụ tấn công mạng khiến hoạt động sản xuất của hãng xe hạng sang bị gián đoạn nghiêm trọng. Áp lực lên JLR càng gia tăng trong bối cảnh nhu cầu tại Trung Quốc suy yếu và nguồn cung chip tiếp tục bị thắt chặt.

Vụ tấn công mạng nhằm vào Jaguar Land Rover hồi tháng 8 đã khiến nền kinh tế Anh thiệt hại hơn 2,5 tỷ USD , trở thành sự cố an ninh mạng gây tổn thất lớn nhất trong lịch sử nước này.

JLR - mảng tạo ra phần lớn lợi nhuận cho Tata Motors - đang đối mặt với nhu cầu sụt giảm ở phân khúc xe sang tại Trung Quốc, cùng tình trạng thiếu linh kiện sau khi nhà sản xuất chip Nexperia cảnh báo không còn khả năng đảm bảo cung ứng do căng thẳng chính trị giữa Trung Quốc và Hà Lan.

Vụ tấn công mạng hồi cuối tháng 8 đã buộc hãng xe lớn nhất tại Anh phải dừng sản xuất suốt 5 tuần, khiến công ty mẹ phải ghi nhận khoản phí một lần trị giá 228,5 triệu USD trong quý II. Hiện nay, tập đoàn chỉ kỳ vọng biên lợi nhuận hoạt động đạt từ 0% đến 2% trong năm tài khóa 2026, giảm mạnh so với mục tiêu 5% - 7% công bố trước đó. JLR trước đó cũng đã phải hạ dự báo do những bất ổn liên quan đến thuế quan.

Quá trình sản xuất và đặt hàng của JLR tại nhiều thị trường, trong đó có Việt Nam, đã tê liệt trong nhiều tuần liền. Theo một số nguồn tin, các hoạt động sản xuất gần như đã trở lại bình thường.

Cùng với đó, hãng dự kiến dòng tiền tự do âm từ 2,2 đến 2,5 tỷ bảng (tương đương 3– 3,4 tỷ USD ) cho năm tài khóa 2026, trái ngược dự báo trước đây là hòa vốn. CEO JLR Adrian Mardell cho biết cuộc điều tra vụ tấn công mạng vẫn đang được tiến hành nhưng từ chối chia sẻ chi tiết. Ông khẳng định hoạt động hiện "gần như đã trở lại bình thường".

Kết quả kinh doanh mới công bố cũng đánh dấu báo cáo tài chính đầu tiên kể từ khi Tata Motors Group tách mảng xe du lịch khỏi mảng xe thương mại. Tata Motors Passenger Vehicles ghi nhận lợi nhuận ròng tăng gấp 22 lần trong quý, chủ yếu nhờ khoản lợi nhuận 826 tỷ rupee ( 9,4 tỷ USD ) từ thương vụ tách mảng. Nếu loại trừ khoản này, công ty lỗ 6,37 tỷ rupee do sản lượng JLR suy giảm mạnh.

Vụ tấn công mạng vào cuối tháng 8/2025 đã khiến tập đoàn JLR lùi lịch ra mắt của nhiều mẫu xe mới, trong đó có chiếc Range Rover EV đầu tiên của thương hiệu Land Rover và mẫu xe điện hoàn toàn mới của Jaguar.

Khối lượng bán buôn của JLR, không bao gồm liên doanh tại Trung Quốc, giảm đến 24,2%. "Trung Quốc chắc chắn là một mối quan ngại", ông Mardell - người sắp rời công ty sau 3 thập kỷ - cho biết. Ông nói thêm rằng thay đổi mới về thuế xa xỉ khiến nhiều mẫu Range Rover nằm trong diện chịu thuế, tác động đáng kể đến doanh số. Một báo cáo tháng trước ước tính vụ tấn công mạng đã gây thiệt hại 2,55 tỷ USD cho nền kinh tế Anh. JLR hiện vận hành 3 nhà máy tại Anh với tổng công suất khoảng 1.000 xe/ngày.