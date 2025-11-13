Doanh số xe điện toàn cầu tăng 23% trong tháng 10

Doanh số xe điện toàn cầu tiếp tục tăng mạnh trong tháng 10, đạt gần 1,9 triệu xe nhờ nhu cầu bứt phá tại châu Âu và Trung Quốc.

Theo báo cáo mới nhất của công ty nghiên cứu thị trường Rho Motion, doanh số toàn cầu của các mẫu xe thuần điện (BEV) và xe hybrid sạc điện (PHEV) đã tăng 23% trong tháng 10/2025, đạt 1,9 triệu xe.

Châu Âu là khu vực dẫn đầu về tốc độ tăng trưởng xe điện trong tháng, với nhu cầu mạnh mẽ tại Đức, Pháp và Anh. Doanh số khu vực này tăng 36% lên 372.786 xe, trong bối cảnh Liên minh châu Âu (EU) vừa phê duyệt thêm nhiều dự án sản xuất pin nhằm thúc đẩy chuỗi cung ứng.

Ngược lại, Bắc Mỹ lại kéo giảm kết quả chung khi doanh số xe điện giảm 41% xuống còn 100.370 xe, sau khi đạt đỉnh vào tháng 8 và 9. Nguyên nhân chính là do khoản ưu đãi thuế 7.500 USD dành cho xe điện tại Mỹ đã hết hiệu lực, khiến sức mua sụt giảm mạnh. Ngoài ra, xe điện tại Mỹ vẫn đắt hơn đáng kể so với các mẫu xe sử dụng động cơ đốt trong cùng phân khúc, làm giảm sức hấp dẫn với người tiêu dùng.

Trung Quốc tiếp tục giữ vị thế là thị trường ôtô lớn nhất thế giới, chiếm hơn một nửa doanh số xe điện toàn cầu, với khoảng 1,3 triệu xe bán ra trong tháng 10. Theo ông Charles Lester, Quản lý Dữ liệu tại Rho Motion, chênh lệch giá giữa xe điện và xe xăng tại Trung Quốc nhỏ hơn nhiều so với ở châu Âu hoặc Bắc Mỹ, giúp thị trường nước này duy trì sức mua mạnh mẽ.

Ông Lester cũng dự báo rằng doanh số xe điện tại Trung Quốc sẽ tiếp tục tăng mạnh trong tháng 11 và 12, khi người tiêu dùng tranh thủ mua xe trước thời điểm chính phủ nước này chuyển từ chính sách miễn hoàn toàn thuế mua xe điện sang giảm 50%.

Ngoài ba khu vực chính, doanh số xe điện tại các thị trường còn lại trên thế giới cũng tăng 37%, đạt 141.368 xe, phản ánh xu hướng chuyển dịch toàn cầu sang phương tiện không phát thải đang tiếp tục lan rộng. Với việc cả châu Âu và Trung Quốc đều duy trì đà tăng, thị trường xe điện toàn cầu nhiều khả năng sẽ khép lại năm 2025 với mức tăng trưởng bền vững, bất chấp sự chững lại tạm thời tại Bắc Mỹ.