Mercedes-Benz 'xả kho' xe điện, giảm giá sốc tới 50.000 USD

Mercedes-Benz tung đợt giảm giá chưa từng có cho hàng loạt mẫu xe điện tại Mỹ, phản ánh sức ép ngày càng lớn từ tồn kho và nhu cầu EV đang chững lại.

Mercedes-Benz đang thực hiện một chiến dịch giảm giá sâu hiếm thấy đối với hàng loạt mẫu xe điện của hãng, trong bối cảnh lượng hàng tồn ngày càng tăng. Các mức ưu đãi mới hấp dẫn đến mức khiến khoản tín dụng thuế xe điện liên bang trước đây trở nên không đáng kể.

Mercedes-Maybach EQS 680 đời 2025 là sản phẩm có mức giảm cao nhất tại Mỹ, lên đến 50.000 USD . Tuy nhiên, thông tin này không được hãng công bố rộng rãi mà phải thông qua làm việc trực tiếp với từng đại lý.

Mức giảm mạnh nhất thuộc về Mercedes-Maybach EQS 680 đời 2025, mẫu SUV thuần điện siêu sang có giá khởi điểm khoảng 180.000 USD tại Mỹ. Người mua hoặc thuê xe đều có thể hưởng mức ưu đãi lên tới 50.000 USD , đưa giá thực tế của mẫu xe này xuống gần với AMG GLS 63 - chỉ còn chênh khoảng 20.000 USD . Ngoài ra, phiên bản EQS 680 đời 2026 sắp ra mắt cũng đang được hỗ trợ 23.000 USD .

Không chỉ các khách hàng siêu giàu mới được hưởng lợi. Mercedes-Benz EQS và EQS SUV cũng đang được giảm giá tối đa 10.000 USD khi mua hoặc 10.500 USD khi thuê. Bên cạnh đó, Mercedes-Benz GLB được hỗ trợ 9.500 USD cho khách hàng thuê và 9.000 USD cho khách mua.

Các dòng xe điện Mercedes-Benz EQE và EQE SUV cũng được áp dụng ưu đãi 7.500 USD cho hợp đồng thuê và 7.000 USD cho người mua. Đây cũng là 2 dòng sản phẩm sẽ bị thương hiệu khai tử trong năm 2026.

Các dòng xe điện Mercedes-Benz EQE và EQE SUV cũng được áp dụng ưu đãi 7.500 USD cho hợp đồng thuê và 7.000 USD cho người mua. Trong khi đó, mẫu SUV địa hình thuần điện Mercedes-Benz G 580 EQ được giảm 5.000 USD với hình thức cho thuê.

Đáng chú ý, Mercedes-Benz không công bố rộng rãi các chương trình này. Người mua có thể cần liên hệ trực tiếp với các đại lý sẵn sàng áp dụng mức giảm không quảng bá chính thức - một việc đòi hỏi sự kiên nhẫn và khéo léo khi thương lượng.

Mercedes-Benz G 580 EQ được giảm 5.000 USD với hình thức cho thuê. Mẫu SUV địa hình thuần điện này gây thất vọng do doanh số èo uột tại nhiều thị trường, đặc biệt là ngay tại thị trường quê nhà Đức.

Giới quan sát cho rằng, động thái này phản ánh nỗ lực của Mercedes-Benz nhằm nhanh chóng giải phóng lượng xe điện tồn kho năm 2025, đồng thời duy trì đà bán hàng sau khi chính phủ Mỹ hủy bỏ ưu đãi thuế cho xe điện. Trong bối cảnh nhu cầu thị trường chững lại, chiến lược giảm giá sâu được xem là biện pháp cần thiết để giữ sức hút cho các dòng xe điện cao cấp của thương hiệu cao cấp đến từ Đức.