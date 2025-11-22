125 năm và chiếc Mercedes đầu tiên

Vào ngày 22/11/1900, Mercedes 35 PS đã chính thức trở thành chiếc xe hiện đại đầu tiên trên thế giới, cũng là chiếc xe mang tên Mercedes đầu tiên trong lịch sử thương hiệu.

Chỉ 14 năm sau khi ông Karl Benz và ông Gottlieb Daimler độc lập phát minh ra ôtô vào năm 1886, Mercedes 35 PS đã trở thành bước đột phá toàn diện, đặt nền móng cho ngành công nghiệp ôtô hiện đại.

Chiếc xe hiện đại đầu tiên trong lịch sử

Ngày 22/11/1900, hãng xe Daimler-Motoren-Gesellschaft (DMG) của ông Gottlieb Daimler tại Cannstatt đã hoàn thiện thiết kế lịch sử: Mercedes 35 PS. Thiết kế này được đặt làm theo yêu cầu của doanh nhân Emil Jellinek - đối tác quan trọng và khách hàng lớn nhất của DMG thời điểm đó. Chỉ riêng trong năm 1900, Jellinek đặt mua tới 72 xe mới, và sau đó bán lại cho giới thượng lưu châu Âu.

Chiếc Mercedes 35 PS đậu trong khuôn viên villa của ông Emil Jellinek tại Promenade des Anglais (Nice) vào năm 1901. Đây là mẫu xe hiện đại đầu tiên trong lịch sử của ngành công nghiệp ôtô.

Mercedes 35 PS được xem là mẫu xe vượt trội của thời đại. Tùy theo từng cấu hình, xe có thể là phiên bản thể thao dành cho đường đua hoặc một mẫu xe sang trọng cho những chuyến đi thoải mái. Nhờ vậy, khách hàng vừa dùng nó để thi đấu, vừa có thể phục vụ nhu cầu sử dụng hàng ngày.

Ông Emil Jellinek yêu cầu kỹ sư trưởng Wilhelm Maybach chế tạo một chiếc xe mạnh mẽ, an toàn và hiện đại hơn nhằm vượt qua giới hạn của những mẫu xe đời đầu. Động lực của yêu cầu này xuất phát từ tai nạn nghiêm trọng của tay đua Wilhelm Bauer khi điều khiển chiếc Daimler Phoenix 23 PS do Jellinek đăng ký thi đấu tại giải leo đồi Nice - La Turbie trong tuần lễ đua xe Nice năm 1900.

Nguồn gốc tên gọi của chiếc Mercedes đầu tiên

Khi tham gia các giải đua, chiếc xe của ông Jellinek sử dụng bí danh "Mercédès", tên con gái lớn của doanh nhân này. Nhờ vào sự may mắn trong thi đấu cũng như doanh số ấn tượng, cái tên này sau đó chính thức trở thành thương hiệu cho các mẫu xe của DMG.

Chiếc xe sở hữu nhiều cấu hình, vốn còn được sử dụng cho đến ngày hôm nay như trục lái đặt nghiêng, hộp số dùng ly hợp điều khiển bằng chân, trọng tâm thấp, trục cơ sở dài và vệt bánh rộng... Ảnh: favonius81

Ông Maybach và đội ngũ của mình đã phát triển một thiết kế xe hoàn toàn khác biệt với cấu hình "xe ngựa gắn động cơ" trước đó. Mercedes 35 PS sở hữu trọng tâm thấp, trục cơ sở dài và vệt bánh rộng, giúp cải thiện độ an toàn và ổn định.

Nhiều cải tiến xuất sắc lần đầu xuất hiện cùng chiếc xe này: trục lái đặt nghiêng, hộp số dùng ly hợp điều khiển bằng chân..., vốn là những yếu tố nền tảng vẫn còn trên các mẫu xe hiện đại đến ngày nay. Thiết kế mới cho phép sử dụng động cơ đốt trong 4 xy-lanh dung tích 5.9L, sản sinh công suất 35 mã lực tại 950 vòng/phút - một con số ấn tượng vào thời điểm bấy giờ.

Mercedes-Simplex 40 PS sở hữu bộ tản nhiệt dạng tổ ong do Wilhelm Maybach phát minh. Chi tiết này dần trở thành một biểu tượng của hãng xe cho đến tận ngày hôm nay. Ảnh: favonius81

Ông Maybach cũng phát minh ra bộ tản nhiệt dạng tổ ong, giúp tản nhiệt hiệu quả và duy trì công suất cao. Kết cấu tổ ong phía trước xe ban đầu chỉ là giải pháp kỹ thuật nhưng sau này trở thành dấu ấn thiết kế của Mercedes từ năm 1926.

Mercedes trở thành biểu tượng của ngành công nghiệp ôtô

Chiếc Mercedes 35 PS đầu tiên trải qua nhiều tuần thử nghiệm và tinh chỉnh kỹ lưỡng. Sau khi hoàn thiện, chiếc xe được bàn giao cho ông Emil Jellinek tại Nice vào ngày 22/12/1900. Trong khuôn khổ Race Week tại Nice từ ngày 25 đến 29/3/1901, mẫu xe này lập tức gây tiếng vang khi giành chiến thắng ở đường đua Nice - Salon - Nice dài 392 km, cuộc đua leo đồi Nice - La Turbie cùng nhiều thành tích khác.

Mercedes 35 PS giành được nhiều chiến thắng trong các giải đua mà ông Emil Jellinek tham dự, kéo theo doanh số của mẫu xe này tăng vượt bậc trong những năm sau đó.

DMG tiếp tục ra mắt các mẫu xe Mercedes 12/16 PS và Mercedes 8/11 PS trong năm 1901. Đến năm 1902, dòng Mercedes-Simplex xuất hiện. Tên gọi "Simplex" phản ánh khả năng vận hành đơn giản hơn, phù hợp với người dùng thời đó.

Cũng trong năm 1900, DMG quyết định mua khu đất rộng 185.000 m² tại Untertürkheim, đến nay vẫn là nhà máy của Mercedes-Benz. Dù ông Gottlieb Daimler qua đời vào ngày 6/3/1900 và không kịp chứng kiến những bước tiến này, tinh thần tiên phong của ông vẫn tiếp tục định hình tương lai của hãng xe.

Với niềm tin vào tài năng của ông Gottlieb Daimler, doanh nhân Emil Jellinek đã mạnh dạn đầu tư và trở thành đại lý đầu tiên của thương hiệu, đồng thời đem đến cho thế giới ôtô cái tên "Mercedes" - một di sản vẫn trường tồn đến ngày nay.

Nhằm tri ân thành quả của ông Gottlieb Daimler và ông Wilhelm Maybach, Mercedes-Benz đã tái hiện thiết kế lưới tản nhiệt tổ ong này trên mẫu SUV thuần điện Mercedes-Benz GLC EQ vừa ra mắt. Mặc dù không còn đóng vai trò như các mẫu xe cổ, chi tiết này có khả năng phát sáng, đồng thời thể hiện định hướng tương lai luôn luôn song hành với truyền thống của thương hiệu đến từ Đức.