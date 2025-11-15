Tesla và Mercedes-Benz bất ngờ được Trung Quốc cấp phép AI

Động thái phê duyệt đánh dấu bước ngoặc hiếm hoi khi Trung Quốc lần đầu mở cửa cho dịch vụ AI tạo sinh từ doanh nghiệp nước ngoài, mở ra cuộc cạnh tranh mới trong lĩnh vực xe thông minh.

Tesla và Mercedes-Benz đã trở thành hai công ty nước ngoài đầu tiên được cơ quan quản lý Trung Quốc phê duyệt đăng ký cung cấp dịch vụ trí tuệ nhân tạo tạo sinh (generative AI). Volvo, hãng xe Thụy Điển thuộc sở hữu của Zhejiang Geely Holding Group (Trung Quốc), cũng xuất hiện trong danh sách được phê duyệt.

Theo Cơ quan quản lý Không gian mạng tại Trung Quốc, các hồ sơ đăng ký dịch vụ AI của Tesla và Mercedes-Benz đã được chấp thuận, đánh dấu bước đột phá quan trọng trong bối cảnh Bắc Kinh đang thúc đẩy phát triển AI nhưng vẫn duy trì kiểm soát chặt chẽ.

Theo Cơ quan quản lý Không gian mạng Thượng Hải, dịch vụ AI của Tesla và Volvo sẽ được sử dụng để phản hồi các yêu cầu hỗ trợ khách hàng. Trong khi đó, theo cơ quan quản lý không gian mạng Bắc Kinh, dịch vụ AI của Mercedes-Benz sẽ được tích hợp vào các mẫu xe điện, hỗ trợ tương tác bằng giọng nói và điều khiển ghế lái.

Ông Elon Musk kỳ vọng Trung Quốc sẽ phê duyệt hoàn toàn công nghệ hỗ trợ lái nâng cao - tương tự hệ thống Full Self-Driving (FSD) đang được triển khai tại Mỹ, vào đầu năm 2026.

Đáng chú ý, hệ thống AI của Mercedes-Benz sử dụng mô hình ngôn ngữ lớn do ByteDance, công ty công nghệ Trung Quốc đứng sau ứng dụng video TikTok, phát triển. Động thái phê duyệt này diễn ra trong bối cảnh Trung Quốc đặt mục tiêu đẩy mạnh phát triển AI tạo sinh như một yếu tố then chốt cho năng lực cạnh tranh quốc gia.

Các quy định về quản lý dịch vụ trí tuệ nhân tạo tạo sinh bắt đầu có hiệu lực từ tháng 8/2023, và cho đến nay, tất cả các dịch vụ được phê duyệt đều do doanh nghiệp Trung Quốc phát triển, ngoại trừ 3 hãng xe vừa được công bố lần này.

Trí tuệ nhân tạo tạo sinh có nhiều ứng dụng trong ngành công nghiệp ôtô, giúp những hãng xe làm chủ công nghệ này sẽ đi trước đối thủ về trải nghiệm khách hàng.

Trí tuệ nhân tạo tạo sinh (generative AI) đang trở thành công nghệ nền tảng trong ngành công nghiệp ôtô, mở rộng từ trải nghiệm người dùng đến quy trình phát triển sản phẩm. Các mô hình AI có thể tạo ra phản hồi hội thoại tự nhiên hơn cho hệ thống trợ lý giọng nói, hỗ trợ điều hướng, thiết lập xe và chăm sóc khách hàng. Với xe điện và xe tự lái, công nghệ này còn hỗ trợ phân tích dữ liệu cảm biến, tạo kịch bản lái thử ảo và nâng cao khả năng ra quyết định của hệ thống tự động. Nhờ vậy, trí tuệ nhân tạo tạo sinh đang dần định hình lại cách các hãng xe thiết kế, vận hành và tương tác với khách hàng.