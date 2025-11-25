'Tiểu' Mercedes-Benz G-Class lần đầu lộ diện

Sau khi được CEO Mercedes-Benz Ola Källenius xác nhận tại triển lãm IAA Mobility 2025, "tiểu" Mercedes-Benz G-Class đã lần đầu tiên được bắt gặp trên đường phố.

Những hình ảnh thực tế cho thấy chiếc SUV này có kích thước nhỏ gọn, tuy nhiên vẫn giữ nguyên những thiết kế đặc trưng của G-Class như đường nét vuông vức, cụm đèn tròn...

Tương tự đàn anh, "tiểu" Mercedes-Benz G-Class cũng sở hữu thiết kế cột B, cột C và cột D dựng đứng. Thương hiệu cũng xác nhận chiếc xe vẫn sử dụng khung gầm rời.

Phần đuôi nổi bật với cụm đèn hậu đặc trưng của G-Class, đi kèm là phần ngăn chứa đồ tương tự chiếc G 580 EQ , thay vì ốp bánh xe dự phòng như các dòng G-Wagon khác.

Lưới tản nhiệt được thiết kế kín, cho thấy đây là một nguyên mẫu thuần điện . Mercedes-Benz cũng xác nhận phiên bản đầu tiên của "tiểu" G-Class là một chiếc EV.

Các thông tin về hệ thống vận hành vẫn được hãng giữ bí mật. Trước đó, Giám đốc Công nghệ Markus Schäfer cho biết hầu hết chi tiết trên chiếc SUV này phải được thiết kế lại thay vì sử dụng chung với các dòng xe khác.

"Tiểu" Mercedes-Benz G-Class được dự kiến ra mắt vào năm 2027. Trước nhu cầu về các dòng xe thuần điện hạng sang đã chững lại, hãng xe đến từ Đức có khả năng cân nhắc cấu hình động cơ đốt trong hoặc động cơ hybrid cho "tiểu" G-Class.

