Porsche 911 Targa 4 GTS phiên bản Labubu độc nhất thế giới

  • Thứ hai, 24/11/2025 15:46 (GMT+7)
  • 5 giờ trước

Mẫu xe nghệ thuật Porsche 911 Targa 4 GTS được trang trí với các nhân vật từ trong loạt truyện "The Monsters", bao gồm Labubu.

Tại sự kiện "Icons of Porsche" được tổ chức ở Dubai, Porsche đã mang đến một mẫu xe nghệ thuật (Art Car) độc đáo dựa trên nền tảng Porsche 911 Targa 4 GTS phiên bản mới.
Người đứng đằng sau tác phẩm này không ai khác ngoài nghệ sĩ Kasing Lung, cha đẻ của loạt truyện "The Monsters" nổi tiếng thế giới với nhân vật Labubu.
Tác phẩm nghệ thuật này nhằm đánh dấu 60 năm ra đời dòng xe Porsche 911 Targa, đồng thời kỷ niệm 10 năm ông Kasing Lung ra mắt series "The Monsters".
Chiếc Porsche 911 Targa 4 GTS sở hữu ngoại thất màu đen bóng, vốn là phông nền để tác giả "The Monsters" biến tấu nên những họa tiết độc đáo về các yêu tinh. Cầm lái chiếc xe là mô hình 1:1 của nhân vật Labubu mặc áo thun Porsche.
Porsche 911 Targa 4 GTS được trang bị động cơ boxer 6 xy-lanh 3.6L tăng áp cùng công nghệ T-Hybrid, sản sinh công suất tổng hợp lên đến 541 mã lực và mô-men xoắn 610 Nm.
Cơ cấu này giúp chiếc xe thể thao mui trần có khả năng tăng tốc từ 0 lên 100 km/h trong vòng 3,1 giây với gói Sport Chrono, trước khi đạt tốc độ tối đa 312 km/h.
Mô hình "King Mon in Porsche 911 Targa" cũng được ra mắt tại sự kiện này với số lượng giới hạn 60 mẫu toàn cầu. Mức giá của tác phẩm này có thể lên đến hàng nghìn USD.
Cùng với Labubu, chiếc Porsche 911 Targa 4 GTS này đã trở thành một trong những biểu tượng văn hóa ấn tượng mà hãng xe đến từ Đức từng giới thiệu. Chưa rõ Porsche sẽ giữ lại chiếc xe hay bán cho những nhà sưu tập đam mê Labubu.

Việt Hà

Ảnh: Porsche

